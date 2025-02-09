15 порад для ідеального фарбування будь-якої поверхні

Фарбування стін - це один із найпростіших і водночас відповідальних етапів ремонту. Щоб результат радував вас рівномірним покриттям без патьоків, плям і відшарувань, важливо дотримуватися правильної технології.

РБК-Україна (проект Styler) надає ключові рекомендації, які допоможуть вам уникнути поширених помилок і досягти професійного результату навіть без спеціальних навичок.

Демонтуйте старе покриття перед підготовкою

Стара фарба або шпалери можуть створити нерівності та вплинути на адгезію нової фарби. Якщо залишити старе покриття, можуть з’явитися тріщини, здуття або відшаровування. Чиста та рівна основа – це запорука якісного і довговічного фарбування.

Ґрунтуйте стіни двічі з інтервалом у 12 годин

Перший шар ґрунтовки заповнює мікропори та покращує зчеплення фарби зі стіною. Другий шар забезпечує рівномірне вбирання фарби, запобігаючи плямам та перевитраті матеріалу. Оптимальний інтервал між нанесенням шарів - 12 годин, щоб кожен з них добре висох.

Використовуйте розбавлену фарбу для першого шару

Розбавлена фарба глибше проникає в структуру стіни, створюючи міцну основу для наступних шарів. Вона допомагає рівномірно розподілити колір і зменшує ймовірність утворення розводів. Для розведення використовуйте відповідний розчинник згідно з рекомендаціями виробника.

Фарбуйте при природному освітленні

Денне світло дозволяє краще побачити нерівності та можливі дефекти покриття. Штучне освітлення може створювати тіні або спотворювати колір, що ускладнює рівномірне нанесення. Оптимальний час для фарбування - зранку або в першій половині дня.

Додавайте колір у ґрунтовку для рівномірного покриття

Тонована ґрунтовка зменшує контраст між фоном і фінішним шаром фарби. Це допомагає зменшити кількість необхідних шарів фарби, особливо при переході на темні або яскраві відтінки. Додайте невелику кількість пігменту у ґрунтовку, щоб наблизити її колір до основного.

Фарбування потребує певних навичок, але їх можна замінити лайфхаками (фото: Freepik.com)

Фільтруйте фарбу перед використанням

Фарба може містити згустки, пил або сторонні частинки, що залишають нерівності на поверхні. Використовуйте спеціальну сітку або марлю для фільтрації перед заливанням у ванночку для валика. Це дозволить отримати гладке покриття без грудочок і дефектів.

Обирайте валик відповідно до типу фарби та фактури стін

Валик з довгим ворсом підходить для текстурованих поверхонь, а з коротким - для гладких. Якісний валик рівномірно розподіляє фарбу і запобігає патьокам. Занадто дешеві валики можуть залишати ворс на стіні або погано прокатувати фарбу.

Наносите фарбу буквою "W" для рівномірного покриття

Техніка "W" допомагає уникнути смуг і перепадів кольору. Спочатку малюйте широку літеру "W" на стіні, а потім розтушовуйте фарбу у всіх напрямках. Це забезпечує плавні переходи і гарний рівномірний колір.

Використовуйте малярну стрічку для кутів

Малярна стрічка допомагає створити чіткі межі між кольорами та запобігає випадковим помилкам. Її потрібно добре притискати, щоб фарба не затікала під край. Знімайте стрічку під кутом 45° до поверхні, поки фарба ще не повністю висохла.

Починайте фарбування з верхнього лівого кута

Це дозволяє рівномірно розподіляти фарбу зверху вниз, уникаючи патьоків. Якщо рухатися зверху вниз, краплі фарби не зіпсують вже пофарбовану частину. Такий підхід забезпечує контроль над процесом і зменшує ймовірність нерівностей.

Фарбування - найпростіший спосіб якісно оновити квартиру (фото: Freepik.com)

Не економте на пензлях для фарбування кутів

Дешеві пензлі можуть залишати сліди, ворс і нерівні лінії. Якісні інструменти дозволяють рівномірно наносити фарбу, навіть у важкодоступних місцях. Використовуйте скошені пензлі для акуратного фарбування стиків і кутів.

Знімайте малярну стрічку до повного висихання фарби

Якщо знімати її після повного висихання, краї можуть відшаровуватися разом із фарбою. Оптимальний момент - коли фарба ще трохи волога, але не липка. Це дозволяє отримати чіткі межі без рваних країв.

Зберігайте залишки фарби у герметичній тарі

Контейнери повинні бути щільно закритими, щоб фарба не висихала і не змінювала структуру. Підписуйте місткості із зазначенням кольору та дати, щоб уникнути плутанини в майбутньому. Зберігати фарбу бажано в прохолодному місці без перепадів температури.

Підтримуйте стабільну температуру в приміщенні

Оптимальна температура для фарбування - 18-22°C, при нижчих значеннях фарба сохне повільніше. Різкі перепади можуть спричинити тріщини або неоднорідність покриття. Закрийте вікна та двері, щоб уникнути протягів під час роботи.

Захищайте свіжопофарбовані стіни від протягів

Протяги можуть призвести до нерівномірного висихання і появи плям. Якщо в кімнаті є сильний потік повітря, фарба може сохнути нерівномірно або навіть відшаровуватися. Найкраще залишити приміщення закритим на 24-48 годин після фарбування.