15 советов для идеального окрашивания любой поверхности

Покраска стен - это один из самых простых и одновременно ответственных этапов ремонта. Чтобы результат радовал вас равномерным покрытием без потеков, пятен и отслоений, важно придерживаться правильной технологии.

РБК-Украина (проект Styler) предоставляет ключевые рекомендации, которые помогут вам избежать распространенных ошибок и достичь профессионального результата даже без специальных навыков.

Демонтируйте старое покрытие перед подготовкой

Старая краска или обои могут создать неровности и повлиять на адгезию новой краски. Если оставить старое покрытие, могут появиться трещины, вздутие или отслаивание. Чистая и ровная основа - это залог качественной и долговечной покраски.

Грунтуйте стены дважды с интервалом в 12 часов

Первый слой грунтовки заполняет микропоры и улучшает сцепление краски со стеной. Второй слой обеспечивает равномерное впитывание краски, предотвращая пятна и перерасход материала. Оптимальный интервал между нанесением слоев - 12 часов, чтобы каждый из них хорошо высох.

Используйте разбавленную краску для первого слоя

Разбавленная краска глубже проникает в структуру стены, создавая прочную основу для последующих слоев. Она помогает равномерно распределить цвет и уменьшает вероятность образования разводов. Для разведения используйте соответствующий растворитель согласно рекомендациям производителя.

Красьте при естественном освещении

Дневной свет позволяет лучше увидеть неровности и возможные дефекты покрытия. Искусственное освещение может создавать тени или искажать цвет, что затрудняет равномерное нанесение. Оптимальное время для окрашивания - утром или в первой половине дня.

Добавляйте цвет в грунтовку для равномерного покрытия

Тонированная грунтовка уменьшает контраст между фоном и финишным слоем краски. Это помогает уменьшить количество необходимых слоев краски, особенно при переходе на темные или яркие оттенки. Добавьте небольшое количество пигмента в грунтовку, чтобы приблизить ее цвет к основному.

Окрашивание требует определенных навыков, но их можно заменить лайфхаками (фото: Freepik.com)

Фильтруйте краску перед использованием

Краска может содержать сгустки, пыль или посторонние частицы, оставляющие неровности на поверхности. Используйте специальную сетку или марлю для фильтрации перед заливкой в ванночку для валика. Это позволит получить гладкое покрытие без комочков и дефектов.

Выбирайте валик в соответствии с типом краски и фактурой стен

Валик с длинным ворсом подходит для текстурированных поверхностей, а с коротким - для гладких. Качественный валик равномерно распределяет краску и предотвращает подтеки. Слишком дешевые валики могут оставлять ворс на стене или плохо прокатывать краску.

Наносите краску буквой "W" для равномерного покрытия

Техника "W" помогает избежать полос и перепадов цвета. Сначала рисуйте широкую букву "W" на стене, а затем растушевывайте краску во всех направлениях. Это обеспечивает плавные переходы и красивый равномерный цвет.

Используйте малярную ленту для углов

Малярная лента помогает создать четкие границы между цветами и предотвращает случайные ошибки. Ее нужно хорошо прижимать, чтобы краска не затекала под край. Снимайте ленту под углом 45° к поверхности, пока краска еще не полностью высохла.

Начинайте покраску с верхнего левого угла

Это позволяет равномерно распределять краску сверху вниз, избегая потеков. Если двигаться сверху вниз, капли краски не испортят уже окрашенную часть. Такой подход обеспечивает контроль над процессом и уменьшает вероятность неровностей.

Покраска - самый простой способ качественно обновить квартиру (фото: Freepik.com)

Не экономьте на кистях для покраски углов

Дешевые кисти могут оставлять следы, ворс и неровные линии. Качественные инструменты позволяют равномерно наносить краску, даже в труднодоступных местах. Используйте скошенные кисти для аккуратной покраски стыков и углов.

Снимайте малярную ленту до полного высыхания краски

Если снимать ее после полного высыхания, края могут отслаиваться вместе с краской. Оптимальный момент - когда краска еще немного влажная, но не липкая. Это позволяет получить четкие границы без рваных краев.

Храните остатки краски в герметичной таре

Контейнеры должны быть плотно закрытыми, чтобы краска не высыхала и не меняла структуру. Подписывайте емкости с указанием цвета и даты, чтобы избежать путаницы в будущем. Хранить краску желательно в прохладном месте без перепадов температуры.

Поддерживайте стабильную температуру в помещении

Оптимальная температура для окрашивания - 18-22°C, при более низких значениях краска сохнет медленнее. Резкие перепады могут вызвать трещины или неоднородность покрытия. Закройте окна и двери, чтобы избежать сквозняков во время работы.

Защищайте свежеокрашенные стены от сквозняков

Сквозняки могут привести к неравномерному высыханию и появлению пятен. Если в комнате есть сильный поток воздуха, краска может сохнуть неравномерно или даже отслаиваться. Лучше всего оставить помещение закрытым на 24-48 часов после покраски.