15 советов для идеального окрашивания любой поверхности
Покраска стен - это один из самых простых и одновременно ответственных этапов ремонта. Чтобы результат радовал вас равномерным покрытием без потеков, пятен и отслоений, важно придерживаться правильной технологии.
РБК-Украина (проект Styler) предоставляет ключевые рекомендации, которые помогут вам избежать распространенных ошибок и достичь профессионального результата даже без специальных навыков.
Демонтируйте старое покрытие перед подготовкой
Старая краска или обои могут создать неровности и повлиять на адгезию новой краски. Если оставить старое покрытие, могут появиться трещины, вздутие или отслаивание. Чистая и ровная основа - это залог качественной и долговечной покраски.
Грунтуйте стены дважды с интервалом в 12 часов
Первый слой грунтовки заполняет микропоры и улучшает сцепление краски со стеной. Второй слой обеспечивает равномерное впитывание краски, предотвращая пятна и перерасход материала. Оптимальный интервал между нанесением слоев - 12 часов, чтобы каждый из них хорошо высох.
Используйте разбавленную краску для первого слоя
Разбавленная краска глубже проникает в структуру стены, создавая прочную основу для последующих слоев. Она помогает равномерно распределить цвет и уменьшает вероятность образования разводов. Для разведения используйте соответствующий растворитель согласно рекомендациям производителя.
Красьте при естественном освещении
Дневной свет позволяет лучше увидеть неровности и возможные дефекты покрытия. Искусственное освещение может создавать тени или искажать цвет, что затрудняет равномерное нанесение. Оптимальное время для окрашивания - утром или в первой половине дня.
Добавляйте цвет в грунтовку для равномерного покрытия
Тонированная грунтовка уменьшает контраст между фоном и финишным слоем краски. Это помогает уменьшить количество необходимых слоев краски, особенно при переходе на темные или яркие оттенки. Добавьте небольшое количество пигмента в грунтовку, чтобы приблизить ее цвет к основному.
Окрашивание требует определенных навыков, но их можно заменить лайфхаками (фото: Freepik.com)
Фильтруйте краску перед использованием
Краска может содержать сгустки, пыль или посторонние частицы, оставляющие неровности на поверхности. Используйте специальную сетку или марлю для фильтрации перед заливкой в ванночку для валика. Это позволит получить гладкое покрытие без комочков и дефектов.
Выбирайте валик в соответствии с типом краски и фактурой стен
Валик с длинным ворсом подходит для текстурированных поверхностей, а с коротким - для гладких. Качественный валик равномерно распределяет краску и предотвращает подтеки. Слишком дешевые валики могут оставлять ворс на стене или плохо прокатывать краску.
Наносите краску буквой "W" для равномерного покрытия
Техника "W" помогает избежать полос и перепадов цвета. Сначала рисуйте широкую букву "W" на стене, а затем растушевывайте краску во всех направлениях. Это обеспечивает плавные переходы и красивый равномерный цвет.
Используйте малярную ленту для углов
Малярная лента помогает создать четкие границы между цветами и предотвращает случайные ошибки. Ее нужно хорошо прижимать, чтобы краска не затекала под край. Снимайте ленту под углом 45° к поверхности, пока краска еще не полностью высохла.
Начинайте покраску с верхнего левого угла
Это позволяет равномерно распределять краску сверху вниз, избегая потеков. Если двигаться сверху вниз, капли краски не испортят уже окрашенную часть. Такой подход обеспечивает контроль над процессом и уменьшает вероятность неровностей.
Покраска - самый простой способ качественно обновить квартиру (фото: Freepik.com)
Не экономьте на кистях для покраски углов
Дешевые кисти могут оставлять следы, ворс и неровные линии. Качественные инструменты позволяют равномерно наносить краску, даже в труднодоступных местах. Используйте скошенные кисти для аккуратной покраски стыков и углов.
Снимайте малярную ленту до полного высыхания краски
Если снимать ее после полного высыхания, края могут отслаиваться вместе с краской. Оптимальный момент - когда краска еще немного влажная, но не липкая. Это позволяет получить четкие границы без рваных краев.
Храните остатки краски в герметичной таре
Контейнеры должны быть плотно закрытыми, чтобы краска не высыхала и не меняла структуру. Подписывайте емкости с указанием цвета и даты, чтобы избежать путаницы в будущем. Хранить краску желательно в прохладном месте без перепадов температуры.
Поддерживайте стабильную температуру в помещении
Оптимальная температура для окрашивания - 18-22°C, при более низких значениях краска сохнет медленнее. Резкие перепады могут вызвать трещины или неоднородность покрытия. Закройте окна и двери, чтобы избежать сквозняков во время работы.
Защищайте свежеокрашенные стены от сквозняков
Сквозняки могут привести к неравномерному высыханию и появлению пятен. Если в комнате есть сильный поток воздуха, краска может сохнуть неравномерно или даже отслаиваться. Лучше всего оставить помещение закрытым на 24-48 часов после покраски.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Homes and Gardens, DIY Joy.