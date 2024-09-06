15 нових українських пісень, з якими добре зустрічати осінь

Знаєте, які нові українські пісні звучатимуть цієї осені у навушниках і з колонок багатьох із нас?
РБК-Україна (проект Styler) склало для вас плейлист з 15 нових треків від українських артистів, які точно підкорять ваше серце.
Нову пісню музиканти присвятили вайбу київського Подолу. І вона вишукана, немов вірш шістдесятника.
Цю пісню фанати чули ще у виконанні Соломії Опришко, коли її ще не знали мільйони як Клавдія Петрівна. Але тепер трек став якіснішим, атмосфернішим, емоційнішим і крутішим.
Співачці хочеться, щоб дівчата слухали цю пісню та відчували свою жіночу силу. Бо Мішель задумувала її як нагадування про те, що "кожна з нас уже красива і цінна сама по собі".
Цією піснею співачка пропонує замислитися: "Як знайти баланс між віртуальним і реальним світом?". Хоч це і жартівлива композиція, вона містить глибокі роздуми про наші відносини з технологіями.
Кліп на нову пісню артистки ілюструє різні етапи досягнення мрії через танець: подолання перешкод, сумніви та зусилля. У відео важливу роль відіграє небо в різний період - коли воно є чистим і безхмарним над головою і коли його немає.
В цій роботі співак захотів показати "певний градієнт нестабільності, яка буквально зводить з розуму, коли ти усвідомлюєш неминучість фіналу, адже страх змін, спогади та банальна звичка дуже часто, не дають людям рухатись далі". По факту, пісня про сміливість поставити крапку.
Новий качовий трек від кумира молоді, який багато фанатів Ярослава чекали з нетерпінням.
Антон Савлєпов не зраджує собі. Його нова пісня - ритмічний поп-R'n'B у стилі нульових, а кліп на цей трек - це антиреальність із метафорами та символами.
Культовий артист переспівав пісню з репертуару харківської рок-групи "Арена". Вийшло гарно, погодьтеся.
Але це ще не все. Пропонуємо додати собі у плейлист також ці пісні:
Раніше ми писали про нову пісню Олега Винника "Мої люди".
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