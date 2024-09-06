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15 новых украинских песен, с которыми хорошо встречать осень

Музыка для осени от украинских исполнителей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Знаете, какие новые украинские песни будут звучать этой осенью в наушниках и из колонок многих из нас?

РБК-Украина (проект Styler) составило для вас плейлист из 15 новых треков от украинских артистов, которые точно покорят ваше сердце.

LATEXFAUNA - "Sweet"

Новую песню музыканты посвятили вайбу киевского Подола. И она изысканна, как стихотворение шестидесятника.

 

OSTY и Klavdia Petrivna - "Не лякай"

Эту песню фанаты слышали еще в исполнении Соломии Опрышко, когда ее еще не знали миллионы как Клавдия Петровна. Но теперь трек стал более качественным, атмосферным, более эмоциональным и более крутым.

 

Michelle Andrade - "Краля"

Певице хочется, чтобы девушки слушали эту песню и чувствовали свою женскую силу. Ибо Мишель задумывала ее как напоминание о том, что "каждая из нас уже красива и ценна сама по себе".

 

KOLA - "ШІ"

С помощью этой песни певица предлагает задуматься: "Как найти баланс между виртуальным и реальным миром?". Хотя это и шутливая композиция, она содержит глубокие размышления о наших отношениях с технологиями.

 

Zelenooka - "Коли немає сил"

Клип на новую песню артистки иллюстрирует разные этапы достижения мечты через танец: преодоление препятствий, сомнения и усилия. В видео важную роль играет небо в разный период - когда оно чисто и безоблачно над головой и когда его нет.

 

KHAYAT - "Рубікон"

В этой работе певец захотел показать "определенный градиент нестабильности, которая буквально сводит с ума, когда ты осознаешь неизбежность финала, ведь страх перемен, воспоминания и банальная привычка очень часто не дают людям двигаться дальше". По факту, песня о смелости поставить точку.

 

YAKTAK - "Ендорфін"

Новый качовый трек от кумира молодежи, который многие фанаты Ярослава ждали с нетерпением.

 

SAVLEPOV - "Лід" (feat L.Touski)

Антон Савлепов не изменяет себе. Его новая песня - ритмичный поп-R'n'B в стиле нулевых, а клип на этот трек - это антиреальность с метафорами и символами.

 

Виктор Павлик - "Осінь"

Культовый артист перепел песню из репертуара харьковской рок-группы "Арена". Получилось хорошо, согласитесь.

 

Но это еще не всё. Предлагаем добавить себе в плейлист также эти песни:

Околиця & Electrobirds - "Станемо іншими"

 

MI MI MARII - "Це вже було"

 

TESLENKO - "Він її вуста"

 

adm:t - "Флешбеки"

 

Миша Правильный - "Хоакін"

 

Флайза - "У тебе є ти"

 

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