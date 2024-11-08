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15 нових українських пісень, які треба слухати вже сьогодні

Українські артисти продовжують випускати хіт за хітом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська музична сцена не перестає приємно дивувати новими піснями і кліпами, серед яких кожен може знайти щось близьке собі.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує зануритися у світ свіжої емоційної української музики завдяки нашому топу нових треків.

Олена Тополя - "Я ріка, я вогонь"

Нова робота Олени - про пошук та зв'язок з Творцем. 

“Пісня передає емоції та думки про важливість усвідомлювати присутність Творця у своєму житті. Відчувати Його підтримку та любов, а також вміти відпускати страхи, проходячи через особисті трансформації”, - коментує артистка.

 

Тоня Матвієнко - "Така як є"

Кліп на нову душевну і чесну пісню співачки став особливим проєктом для сім’ї Тоні Матвієнко, адже його зняла її старша донька Уляна. Вийшло дуже гарно! 

 

Паліндром - "Я боюсь"

"Іноді вночі перераховую усі свої страхи, дивлячись у стелю. Їх так багато, що не помічаєш, як наступає ранок. Ця робота - це дуже поверхнева ревізія моїх страхів, аби зробити її більш деталізованою, потрібен не один альбом", - коментує трек Степан.

 

NAZVA - "Коханій"

Пісня на вірш Тараса Шевченка, яка була створена для ранкового перформансу до дня народження Кобзаря, який NAZVA робили у Львові 9 березня цього року.

 

Маша Кондратенко - "Вивчи мене"

Маша Кондратенко нарешті випустила свій дебютний альбом "знайшла свій щоденник", до якого увійшли сім треків, інтро та два скіти зі зверненням від Маші. У піснях співачка використовувала фрази зі своїх щоденників, які веде з 8 років. А на трек "вивчи мене" вийшов відвертий кліп, який ми і пропонуємо подивитися зараз.

 

Tember Blanche - "Так люблять лиш раз"

Саша Ганапольська і Влад Лагода презентували милу пісню і дуже атмосферний кліп на неї. Від цього відео в декого на очі можуть навернутися сльози.

 

Dima PROKOPOV - "Доця"

Співак дуже хоче, щоб ця пісня “зігрівала та повертала у спогади про часи із батьком, яких так не вистачає зараз українським донечкам”.

 

Татіша - "Арієль з Дісней"

У цій пісні розкривається непроста історія двох людей, які опинилися в стосунках, які не ведуть до серйозних зобов’язань. З дитинства вони несуть у собі спільну психологічну травму - недолюбленість, яка сформувала їхні взаємини. Один одного вони заповнюють, проте, в якийсь момент стає зрозуміло: далі йти не можна.

 

VLADA K - "All About You"

Цей трек юної співачки - емоційна подорож, що розповідає про важливість збереження теплих спогадів і стосунків з близькими.

 

Також слухайте ще й ці пісні:

Саша Чемеров - "Чай"

 

thekomakoma - "Альбом про Любов"

В даному випадку радимо слухати весь новий альбом популярного артиста, який зараз служить в ЗСУ. Тим паче, що платівка триває менше 10 хвилин.

 

Загреб - "Залишився лиш час"

 

Uliana Royce - "Саме той"

 

badactress - "Татова донька"

 

MI MI MARII - "Чорний лебідь"

 

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