15 нових українських пісень, які треба слухати вже сьогодні

Олена Тополя - "Я ріка, я вогонь"

Нова робота Олени - про пошук та зв'язок з Творцем.

“Пісня передає емоції та думки про важливість усвідомлювати присутність Творця у своєму житті. Відчувати Його підтримку та любов, а також вміти відпускати страхи, проходячи через особисті трансформації”, - коментує артистка.

Тоня Матвієнко - "Така як є"

Кліп на нову душевну і чесну пісню співачки став особливим проєктом для сім’ї Тоні Матвієнко, адже його зняла її старша донька Уляна. Вийшло дуже гарно!

Паліндром - "Я боюсь"

"Іноді вночі перераховую усі свої страхи, дивлячись у стелю. Їх так багато, що не помічаєш, як наступає ранок. Ця робота - це дуже поверхнева ревізія моїх страхів, аби зробити її більш деталізованою, потрібен не один альбом", - коментує трек Степан.

NAZVA - "Коханій"

Пісня на вірш Тараса Шевченка, яка була створена для ранкового перформансу до дня народження Кобзаря, який NAZVA робили у Львові 9 березня цього року.

Маша Кондратенко - "Вивчи мене"

Маша Кондратенко нарешті випустила свій дебютний альбом "знайшла свій щоденник", до якого увійшли сім треків, інтро та два скіти зі зверненням від Маші. У піснях співачка використовувала фрази зі своїх щоденників, які веде з 8 років. А на трек "вивчи мене" вийшов відвертий кліп, який ми і пропонуємо подивитися зараз.

Tember Blanche - "Так люблять лиш раз"

Саша Ганапольська і Влад Лагода презентували милу пісню і дуже атмосферний кліп на неї. Від цього відео в декого на очі можуть навернутися сльози.

Dima PROKOPOV - "Доця"

Співак дуже хоче, щоб ця пісня “зігрівала та повертала у спогади про часи із батьком, яких так не вистачає зараз українським донечкам”.

Татіша - "Арієль з Дісней"

У цій пісні розкривається непроста історія двох людей, які опинилися в стосунках, які не ведуть до серйозних зобов’язань. З дитинства вони несуть у собі спільну психологічну травму - недолюбленість, яка сформувала їхні взаємини. Один одного вони заповнюють, проте, в якийсь момент стає зрозуміло: далі йти не можна.

VLADA K - "All About You"

Цей трек юної співачки - емоційна подорож, що розповідає про важливість збереження теплих спогадів і стосунків з близькими.

Також слухайте ще й ці пісні:

Саша Чемеров - "Чай"

thekomakoma - "Альбом про Любов"

В даному випадку радимо слухати весь новий альбом популярного артиста, який зараз служить в ЗСУ. Тим паче, що платівка триває менше 10 хвилин.

Загреб - "Залишився лиш час"

Uliana Royce - "Саме той"

badactress - "Татова донька"

MI MI MARII - "Чорний лебідь"