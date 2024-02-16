Відомий співак публічно підтримав мобілізацію і вступив до лав ЗСУ
Український музикант Сергій Силаков, відомий як thekomakoma, заявив, що підтримує мобілізацію, і повідомив, що долучився до Сил Оборони.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
thekomakoma підтримав мобілізацію
Так, у своїх соцмережах артист опублікував відеозвернення, в якому зізнався, що служить у батальйоні аеророзвідки "Гроза" та закликав фоловерів підтримати військових донатами.
"Я підтримую мобілізацію. Є час забави, час війни. Ніхто, крім нас, не спасе нас", - зазначив Сергій.
Також співак повідомив, що не поїде у запланований концертний тур.
thekomakoma скасував тур (фото: instagram.com/thekomakoma)
Зазначимо, що батальйон "Гроза" був сформований із членів Самооборони Майдану.
Базується у Києві. У 2023 році, в рамках рекрутингової кампанії "Гвардія наступу", увійшов до складу президентської бригади НГУ "Буревій".
Що відомо про виконавця
thekomakoma, справжнє ім’я якого Сергій Силаков, є електронним музикантом і саундпродюсером.
Народився він у місті Підволочиськ у Тернопільській області. Його творчість охоплює жанри EDM і техно-рейву.
Серед найбільш відомих композицій артиста можна виокремити такі треки, як "Зірочки", "Річка-чарівниця" та "Сонечко".
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