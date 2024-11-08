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15 новых украинских песен, которые нужно слушать уже сегодня

Украинские артисты продолжают выпускать хит за хитом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская музыкальная сцена не перестает приятно удивлять новыми песнями и клипами, среди которых каждый может найти что-нибудь близкое себе.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает погрузиться в мир свежей эмоциональной украинской музыки благодаря нашему топу новых треков.

Елена Тополя - "Я ріка, я вогонь"

Новая работа Елены - о поиске и связи с Творцом.

“Песня передает эмоции и мысли о важности осознавать присутствие Творца в своей жизни. Испытывать Его поддержку и любовь, а также уметь отпускать страхи, проходя через личные трансформации”, - комментирует артистка.

 

Тоня Матвиенко - "Така як є"

Клип на новую душевную и честную песню певицы стал особым проектом для семьи Тони Матвиенко, ведь его сняла ее старшая дочь Ульяна. Получилось очень хорошо!

 

Палиндром - "Я боюсь"

"Иногда ночью перечисляю все свои страхи, глядя в потолок. Их так много, что не замечаешь, как наступает утро. Эта работа - это очень поверхностная ревизия моих страхов, чтобы сделать ее более детализированной, нужен не один альбом", - комментирует трек Степан. .

 

NAZVA - "Коханій"

Песня на стих Тараса Шевченко, созданная для утреннего перформанса ко дню рождения Кобзаря, который NAZVA делали во Львове 9 марта этого года.

 

Маша Кондратенко - "Вивчи мене"

Маша Кондратенко наконец-то выпустила свой дебютный альбом "нашла свой дневник", в который вошли семь треков, интро и два скита с обращением от Маши. В песнях певица использовала фразы из своих дневников, ведущих с 8 лет. А на трек выучи меня вышел откровенный клип, который мы и предлагаем посмотреть сейчас.

 

Tember Blanche - "Так люблять лиш раз"

Саша Ганапольская и Влад Лагода представили милую песню и очень атмосферный клип на нее. От этого видео у некоторых на глаза могут обратиться слезы.

 

Dima PROKOPOV - "Доця"

Певец очень хочет, чтобы эта песня "согревала и возвращала в воспоминания о временах с отцом, которых так не хватает сейчас украинским дочерям".

 

Татиша - "Арієль з Дісней"

В этой песне раскрывается непростая история двух людей, оказавшихся в отношениях, которые не ведут к серьезным обязательствам. становится понятно: дальше идти нельзя.

 

VLADA K - "All About You"

Этот трек юной певицы – эмоциональное путешествие, повествующее о важности сохранения теплых воспоминаний и отношений с близкими.

 

Также слушайте и эти песни:

Саша Чемеров - "Чай"

 

thekomakoma - "Альбом про Любов"

В данном случае советуем слушать весь новый альбом популярного артиста, который сейчас служит в ВСУ. Тем более, что пластинка длится менее 10 минут.

 

Загреб - "Залишився лиш час"

 

Uliana Royce - "Саме той"

 

badactress - "Татова донька"

 

MI MI MARII - "Чорний лебідь"

 

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