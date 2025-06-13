15 несподіваних фактів про Італію, які вас точно вразять

Найбільше об'єктів ЮНЕСКО

Італія лідирує у світі за кількістю об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Їх понад 50, що робить її безперечним рекордсменом серед усіх країн.

Найстаріший діючий банк у світі

Banca Monte dei Paschi di Siena заснована 4 березня 1472 року. Ця установа вважається найстарішим банком, що досі працює безперервно, переживши століття воєн та економічних криз.

Ніяких яєць на сніданок

На відміну від багатьох інших країн, типовий італійський сніданок (colazione) переважно складається із солодкого. Це зазвичай чашка капучино та круасан (cornetto) або інша солодка випічка.

В Італії найбільше виноробів у світі (фото: Getty Images)

Виноградники скрізь

Вино виробляється в кожному з 20 регіонів Італії, від півночі до півдня. Це робить країну одним із найбільших виробників вина у світі, з величезним розмаїттям сортів та смаків.

Рим старший за Італію

Місто Рим було засноване у 753 році до нашої ери та має тисячолітню історію. Однак єдина Італія як держава існує лише з 1861 року, що робить її відносно молодою нацією порівняно зі своєю столицею.

У Венеції понад 400 мостів

Місто на воді, Венеція, має вражаючу кількість мостів, які з'єднують його численні острови. Більшість із них не мають поруччя, що додає унікального шарму цьому місту.

Додавати кетчуп у пасту - гастрономічний злочин

Для італійців це табу - диверсія проти кулінарної культури. Подібні "експерименти" з пастою сприймаються як блюзнірство.

В Італії - три активні вулкани

Везувій, Етна та Стромболі справжні, не туристичні "декорації". І через це у країні працює понад 1500 вулканологів - постійний науковий моніторинг.

Спагеті з фрикадельками - міф

Ця страва - винахід італійців у США. В Італії м’ясні кульки (polpette) бувають, але часто подаються окремо, без макаронів.

Паста і піца - це "святі" страви в Італії (фото: Getty Images)

Перший публічний оперний театр - в Італії

Teatro San Cassiano у Венеції (1637 р.) - перший комерційний оперний театр з платою за вхід, де кожне місце було нумероване - зародження масової музичної культури.

Болонський університет - найстаріший у світі

Заснований у 1088 році, він вважається найстарішим університетом, що працює без перерви.

Пізанська вежа - не єдина

В Італії є ще вежі, які падають - це Азінеллі та Гаризенда. І Азінеллі має висоту 97 метрів, що робить її найвищою вежею у світі, яка падає.

"Нитки Бога" - найрідкісніша паста у світі

Роблять її тільки в Італії, а точніше - на Сардинії. Місцеві жінки готують її тільки двічі на рік - на свято Святого Франциска. Технологія тоненької пасти зберігається вже понад 300 років і у складі немає борошна. Подають з бульйоном та овечим сиром

Мийка з педаллю

Ви будете здивовані, але у старовинних італійських будинках нерідко можна зустріти мийки, де замість крана є ножна педаль.

Собаки - найкращі друзі

В Італії для собак виробляють спеціальну пасту, а на нічних поромах є спеціальні місця для того, щоб песики могли сходити у туалет. Вони виглядають як невеличкі газони.