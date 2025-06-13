15 неожиданных фактов об Италии, которые вас точно поразят

Больше всего объектов ЮНЕСКО

Италия лидирует в мире по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их более 50, что делает ее бесспорным рекордсменом среди всех стран.

Самый старый действующий банк в мире

Banca Monte dei Paschi di Siena основана 4 марта 1472 года. Это учреждение считается старейшим банком, который до сих пор работает непрерывно, пережив века войн и экономических кризисов.

Никаких яиц на завтрак

В отличие от многих других стран, типичный итальянский завтрак (colazione) преимущественно состоит из сладкого. Это обычно чашка капучино и круассан (cornetto) или другая сладкая выпечка.

В Италии больше всего виноделов в мире (фото: Getty Images)

Виноградники везде

Вино производится в каждом из 20 регионов Италии, от севера до юга. Это делает страну одним из крупнейших производителей вина в мире, с огромным разнообразием сортов и вкусов.

Рим старше Италии

Город Рим был основан в 753 году до нашей эры и имеет тысячелетнюю историю. Однако единая Италия как государство существует только с 1861 года, что делает ее относительно молодой нацией по сравнению со своей столицей.

В Венеции более 400 мостов

Город на воде, Венеция, имеет впечатляющее количество мостов, которые соединяют его многочисленные острова. Большинство из них не имеют перил, что придает уникальный шарм этому городу.

Добавлять кетчуп в пасту - гастрономическое преступление

Для итальянцев это табу - диверсия против кулинарной культуры. Подобные "эксперименты" с пастой воспринимаются как кощунство.

В Италии - три активных вулкана

Везувий, Этна и Стромболи настоящие, не туристические "декорации". И поэтому в стране работает более 1500 вулканологов - постоянный научный мониторинг.

Спагетти с фрикадельками - миф

Это блюдо - изобретение итальянцев в США. В Италии мясные шарики (polpette) бывают, но часто подаются отдельно, без макарон.

Паста и пицца - это "святые" блюда в Италии (фото: Getty Images)

Первый публичный оперный театр - в Италии

Teatro San Cassiano в Венеции (1637 г.) - первый коммерческий оперный театр с платой за вход, где каждое место было нумеровано - зарождение массовой музыкальной культуры.

Болонский университет - старейший в мире

Основанный в 1088 году, он считается старейшим университетом, работающим без перерыва.

Пизанская башня - не единственная

В Италии есть еще башни, которые падают - это Азинелли и Гаризенда. И Азинелли имеет высоту 97 метров, что делает ее самой высокой башней в мире, которая падает.

"Нити Бога" - самая редкая паста в мире

Делают ее только в Италии, а точнее - на Сардинии. Местные женщины готовят ее только дважды в год - на праздник Святого Франциска. Технология тоненькой пасты сохраняется уже более 300 лет и в составе нет муки. Подают с бульоном и овечьим сыром

Мойка с педалью

Вы будете удивлены, но в старинных итальянских домах нередко можно встретить мойки, где вместо крана есть ножная педаль.

Собаки - лучшие друзья

В Италии для собак производят специальную пасту, а на ночных паромах есть специальные места для того, чтобы собачки могли сходить в туалет. Они выглядят как небольшие газоны.