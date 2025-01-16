15 найуживаніших русизмів, яких українцям важко позбутись
Русизми - це слова та вирази, запозичені з російської мови, які, через їх часте вживання, стали звичними для багатьох українців. Вони активно використовуються в повсякденному спілкуванні, пресі, на телебаченні та в Інтернеті. Позбутись русизмів складно, бо вони настільки міцно вкорінені в мовній практиці.
Які 15 русизмів українці використовують найчастіше та як їх можна замінити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
"Як всігда"
Правильний варіант: "як завжди". Це вираз означає, що все нормально або "хоч як більш-менш".
"Не приймай близько до серця"
Правильно казати "не бери близько до серця". Це калька з російської.
"Вибачаюсь"
Це слово є калькою з російського "извиняюсь". В українській мові слід вживати "перепрошую", "вибачте мені", "даруйте", "пробачте".
"В кінці кінців"
Це ще одна калька з російської мови, "в конце концов". В українській мові правильніше буде сказати "зрештою", "врешті-решт" або "кінець кінцем".
"На протязі дня"
Часто помилково вживають: "На протязі дня було холодно". Правильний варіант: "Упродовж дня було холодно".
"Замерз, замерзла"
Вживати "замерзла" в контексті людини, якій холодно, неправильно. Правильніше - "змерзла" або "змерз".
"Об'явити"
Правильний український варіант: "оголосити". Російське "объявить" стало звичним для багатьох українців.
"Батюшка і матушка"
Це типова російська форма для священника і його дружини. В українській мові правильні варіанти - "піп" і "попадя", або "отець" і "паніматка". Наразі слово "піп" стало дещо негативним через історичний контекст, але "отець" є найприязнішою формою звертання.
"Халатне відношення"
Вірній варіант: "недбале ставлення", наприклад, до роботи.
"Зробити пропозицію"
В українській мові це не зовсім вірно. Правильніше казати "освідчитися".
"Незабудки"
Це російська назва квітів "Люби мене". В Україні частіше говорять "незабудки" або просто "квіти".
"Перчатки"
Правильно казати "рукавиці" або "рукавички", а не "перчатки", що є калькою з російської.
"Спеціаліст"
Хоча слово є частиною українського лексикону, в більшості випадків точніше буде вживати "фахівець", що звучить природніше.
"Картинка"
Замість цього слова варто використовувати слова "малюнок" або "зображення".
"Підготовити"
В українській мові правильно буде сказати: "приготувати", "підготувати".
"Включити"
Ми часто кажемо: "Включити музику". Коректною буде фраза: "Увімкни музику".
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Під час написання матеріалу були використані джерела: дослідження Інституту української мови НАН України, "Мова - це важливо", портал української мови, Gazeta.ua, Освіторія.