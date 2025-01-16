15 самых употребляемых русизмов, от которых украинцам трудно избавиться

Русизмы - это слова и выражения, заимствованные из русского языка, которые, из-за их частого употребления, стали привычными для многих украинцев. Они активно используются в повседневном общении, прессе, на телевидении и в Интернете. Избавиться от русизмов сложно, потому что они настолько прочно укоренились в языковой практике.

Какие 15 русизмов украинцы используют чаще всего и как их можно заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Як всігда"

Правильный вариант: як завжди". Это выражение означает, что все нормально или "хоть как более-менее".

"Не приймай близько до серця"

Правильно говорить "Не бери близько до серця". Это калька с русского.

"Вибачаюсь"

Это слово является калькой с русского "извиняюсь". В украинском языке следует употреблять "перепрошую", "вибачте мені", "даруйте", "пробачте".

"В кінці кінців"

Это еще одна калька из русского языка, "в конце концов". В украинском языке правильнее будет сказать "зрештою", "врешті-решт" или "кінець кінцем".

"На протязі дня"

Часто ошибочно употребляют: "На протязі дня було холодно". Правильный вариант: "Упродовж дня було холодно".

"Замерз, замерзла"

Употреблять "замерзла" в контексте человека, которому холодно, неправильно. Правильнее - "змерзла" или "змерз".

"Об'явити"

Правильный украинский вариант: "оголосити". Русское "объявить" стало привычным для многих украинцев.

"Батюшка и матушка"

Это типичная русская форма для священника и его жены. В украинском языке правильные варианты - "піп" и "попадя", или "отець" и "паніматка". Сейчас слово "піп" стало несколько негативным из-за исторического контекста, но "отець" является самой дружелюбной формой обращения.

"Халатне ставлення"

Верный вариант: "недбале ставлення", например, к работе.

"Зробити пропозицію"

В украинском языке это не совсем верно. Правильнее говорить "освідчитися".

"Незабудки"

Это русское название цветов "Люби мене". В Украине чаще говорят "незабудки" или просто "цветы".

"Перчатки"

Правильно говорить "рукавиці" или "рукавички", а не "перчатки", что является калькой с русского.

"Специаліст"

Хотя слово является частью украинского лексикона, в большинстве случаев точнее будет употреблять "фахівець", что звучит естественнее.

"Картинка"

Вместо этого слова стоит использовать слова "малюнок" или "зображення".

"Підготовити"

В украинском языке правильно будет сказать: "приготувати", "підготувати".

"Включити"

Мы часто говорим: "Включити музику". Корректной будет фраза: "Увімкни музику".