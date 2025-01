15 найкращих ігор для ПК, чиї сюжети тримають у напрузі до самого кінця

Найкращі сюжетні ігри в жанрі екшн

Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle - це нова гра із захопливим сюжетом, яка швидко завоювала увагу фанатів. Перед релізом багато хто сумнівався, чи зможе вона виправдати очікування шанувальників серії, але перші відгуки розвіяли всі побоювання.

Розробники з MachineGames ідеально передали атмосферу і гумор, зробивши гру обов'язковою для всіх шанувальників Індіани Джонса. При цьому навіть новачки зможуть насолодитися чудовим балансом дослідження, екшену та головоломок.

Indiana Jones and the Great Circle (фото: GG.deals)

God of War

God of War (2018) - одна з найвідоміших і найуспішніших ігор серії, яка зробила революцію у франшизі та завоювала серця гравців завдяки своєму захопливому сюжету, пропрацьованим персонажам і вражаючому світу.

Головна відмінність цієї частини - перехід від давньогрецьких локацій до скандинавської міфології. Головний герой, Кратос, тепер подорожує разом зі своїм сином Атреєм, і гра глибоко розкриває їхні складні стосунки.

Геймплей поєднує дослідження світу, динамічні битви і виконання безлічі цікавих завдань, що робить God of War однією з найкращих сюжетних ігор на ринку. Гра також увійшла до списку колишніх ексклюзивів Sony, які варто спробувати заради вражаючого сюжету та графіки.

God of War (фото: GG.deals)

Alan Wake II

Alan Wake II - це продовження культової гри від студії Remedy Entertainment, відомої проєктами Max Payne і Control. Дія гри розгортається в містечку Брайт-Фолс у штаті Вашингтон, де спокій порушується низкою загадкових ритуальних убивств.

Головні герої - агент ФБР Сага Андерсон, яка розслідує ці злочини, і сам Алан Вейк, який намагається вибратися з таємничого Темного місця. Гравцю доведеться використовувати кмітливість і ліхтарик, щоб разом із персонажами подолати моторошні випробування і розгадати похмурі таємниці.

Alan Wake II (фото: GG.deals)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - одна з найкращих сюжетних ігор з тематикою Дикого Заходу. Гра вирізняється не тільки захопливим основним сюжетом, а й безліччю цікавих елементів. Відкритий світ наповнений випадковими подіями, як-от засідки, перестрілки та публічні страти, що робить ігровий процес реалістичнішим.

Крім основного квесту, гравець може займатися побічними завданнями: полюванням, грою в покер або дуелями. Важливою частиною механіки є система честі, яка впливає на сприйняття героя іншими персонажами. Що більше добрих справ робить гравець, то вища його репутація, і навпаки.

Загалом, Red Dead Redemption 2 пропонує один із найкращих сюжетів в ігровій індустрії та повністю занурює в атмосферу Америки XIX століття.

Red Dead Redemption 2 (фото: GG.deals)

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem - продовження зворушливої історії про брата і сестру, які зіткнулися з жахами Чорної смерті. Гра, як і її попередник, виділяється захопливим геймплеєм, атмосферною подачею і вражаючою графікою.

Сюжет знову зосереджений на труднощах, з якими стикаються Амісія і Гуго де Рун. Хоча рекомендується пройти першу частину - Innocence, це не є обов'язковим. Однак знайомство з попередньою грою дасть змогу глибше зрозуміти світ та історію, створивши атмосферу, що занурює ще більше.

A Plague Tale: Requiem (фото: GG.deals)

Найкращі сюжетні рольові ігри

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt - одна з найкращих сюжетних ігор завдяки цікавим персонажам, багатошаровому сюжету і несподіваним поворотам. Гравцеві належить вирушити в захопливу подорож разом із Геральтом із Рівії, а безліч можливих кінцівок спонукають до повторних проходжень.

Доповнення Hearts of Stone і Blood and Wine заслуговують на окрему увагу, адже вони додають нові захопливі квести й активності, які можуть зайняти години ігрового часу. Якщо ви любите фентезійні світи і довгі кампанії, ця гра стане чудовим вибором.

The Witcher 3: Wild Hunt (фото: GG.deals)

Mass Effect: Legendary Edition

Mass Effect: Legendary Edition - ремастер культової трилогії, що стала однією з найвідоміших космічних опер. Сюжет розповідає про командора Шепарда, який намагається врятувати галактику від міжрасових конфліктів і загрози Женців.

Гравці можуть впливати на розвиток подій і долі персонажів. Прийняті рішення часто чинять серйозний вплив на навколишній світ і можуть призвести до загибелі ключових героїв. Завдяки харизматичним напарникам і захопливому оповіданню гра стала справжньою класикою серед сюжетних RPG.

Mass Effect: Legendary Edition (фото: GG.deals)

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 - одна з найкращих сюжетних ігор, яка захоплює своєю розповіддю навіть тих, хто мало знайомий з D&D і відеоіграми. Сюжет розповідає про мандрівника, якого викрадають Іллітіди та імплантують личинку в його мозок.

Герою належить знайти спосіб позбутися смертельної загрози, дорогою збираючи команду союзників. Відмінні сюжетні лінії та видатний геймплей від Larian Studios роблять гру по-справжньому унікальною.

Baldur's Gate 3 (фото: GG.deals)

Найкращі інтерактивні ігри з сильним сюжетом

Life Is Strange and Life Is Strange: Before the Storm

Life is Strange від Dontnod Entertainment - культова епізодична епізодична пригодницька гра, яка врятувала студію від банкрутства і завоювала серця мільйонів.

Графіка нагадує художній фільтр, що передає атмосферу американської провінції та шкільного життя, а саундтрек створює одночасно затишний і тривожний настрій.

Персонажі та діалоги настільки реалістичні, що гравці глибоко занурюються в сюжет, переживаючи шкільні драми, емоційні потрясіння та несподівані повороти разом із героїнею. Ця гра по праву вважається сучасною класикою серед сюжетних ігор на ПК.

Life Is Strange and Life Is Strange: Before the Storm (фото: GG.deals)

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human - унікальна сюжетна гра, дії якої розгортаються в похмурому футуристичному Детройті, де андроїди знаходять самосвідомість і піднімають бунт проти людей.

Гравцеві належить керувати трьома персонажами: детективом Коннором, домогосподаркою Карою і лідером андроїдів Маркусом, чиї долі переплітаються ближче до фіналу.

Головна особливість гри - величезна кількість альтернативних сюжетних ліній, які залежать від прийнятих рішень. Кожен вибір змінює розвиток історії і може призвести до абсолютно різних фіналів.

Щоб повністю зануритися в гру і дослідити всі драматичні повороти, рекомендується пройти її кілька разів, пробуючи різні варіанти розвитку подій.

Detroit: Become Human (фото: GG.deals)

The Walking Dead: Season 1

The Walking Dead: Season 1 залишила яскраві емоції у гравців незважаючи на те, що з моменту її випуску минуло вже 11 років. Гра занурює в атмосферу зомбі-апокаліпсису, який розгортається перед очима Лі Еверетта, героя, який вирішує вижити. Його головною метою стає захист Клементини, маленької дівчинки, яку він знаходить у цьому жахливому світі.

The Walking Dead: Season 1 (фото: GG.deals)

The Quarry

The Quarry дає змогу гравцям вчитися на помилках персонажів фільмів жахів. У цій грі від творців Until Dawn ви керуєте долями підлітків-консультантів табору, чия вечірка перетворюється на боротьбу за виживання.

Гра в жанрі інтерактивного фільму жахів передбачає дослідження локацій і взаємодію з іншими персонажами. Ваші рефлекси перевірятимуться в QTE-сценах, результати яких часто впливають на виживання героїв.

The Quarry (фото: GG.deals)

Найкращі сюжетні інді-ігри

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter - це детективна гра від першої особи з елементами жахів. У ній головний герой, Пол Просперо, шукає зниклого хлопчика на ім'я Ітан Картер у маленькому гірничодобувному селі, оточеному містикою.

Гра натхненна дивною фантастикою (наприклад, творами Лавкрафта), просякнута атмосферою таємниці та окультизму, що посилюється реалістичною графікою. Вона відносно коротка і фокусується на дослідженні та вирішенні головоломок.

The Vanishing of Ethan Carter (фото: GG.deals)

Firewatch

Firewatch приваблює гравців своєю атмосферою, створеною завдяки красивому дизайну. Усе, від чітких звуків і аудіо до яскравих кольорів, що зачаровують, зображує дикі простори Вайомінга якнайкраще. Головний герой, Генрі, втік сюди від хворобливого минулого, і, як завжди, навколо нього починають відбуватися таємничі події.

Генрі працює лісовим охоронцем, досліджуючи ліс і виконуючи свої обов'язки, а його єдиний супутник - Деліла, з якою він спілкується по радіо. Діалоги між ними не тільки добре написані, а й чудово озвучені.

Попри відсутність візуальних образів персонажів, ми переживаємо їхні драми та проблеми, продовжуючи мандрувати дикою природою, щоб дізнатися, що буде далі. Це одна з найкращих відеоігор із захопливим сюжетом.

Firewatch (фото: GG.deals)

I Was a Teenage Exocolonist

Ви граєте за молодого колоніста, і тільки вам вирішувати, як розвиватиметься його життя - від вибору школи та захоплень до того, як він сприймає світ.

Що дійсно виділяє цю гру, так це можливість переродитися в нового персонажа після завершення кампанії, при цьому він пам'ятатиме своє минуле життя. Коли доля планети опиниться на волосині, всі знання, які ви накопичили, допоможуть вам впоратися з майбутніми випробуваннями.

I Was a Teenage Exocolonist (фото: GG.deals)