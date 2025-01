15 лучших игр для ПК, чьи сюжеты держат в напряжении до самого конца

Лучшие сюжетные игры в жанре экшн

Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle - это новая игра с захватывающим сюжетом, которая быстро завоевала внимание фанатов. Перед релизом многие сомневались, сможет ли она оправдать ожидания поклонников серии, но первые отзывы развеяли все опасения.

Разработчики из MachineGames идеально передали атмосферу и юмор, сделав игру обязательной для всех поклонников Индианы Джонса. При этом даже новички смогут насладиться отличным балансом исследования, экшена и головоломок.

Indiana Jones and the Great Circle (фото: GG.deals)

God of War

God of War (2018) - одна из самых известных и успешных игр серии, которая произвела революцию в франшизе и завоевала сердца игроков благодаря своему увлекательному сюжету, проработанным персонажам и впечатляющему миру.

Главное отличие этой части - переход от древнегреческих локаций к скандинавской мифологии. Главный герой, Кратос, теперь путешествует вместе со своим сыном Атреем, и игра глубоко раскрывает их сложные отношения.

Геймплей сочетает исследование мира, динамичные сражения и выполнение множества интересных заданий, что делает God of War одной из лучших сюжетных игр на рынке. Игра также вошла в список бывших эксклюзивов Sony, которые стоит попробовать ради впечатляющего сюжета и графики.

God of War (фото: GG.deals)

Alan Wake II

Alan Wake II - это продолжение культовой игры от студии Remedy Entertainment, известной проектами Max Payne и Control. Действие игры разворачивается в городке Брайт-Фолс в штате Вашингтон, где спокойствие нарушается чередой загадочных ритуальных убийств.

Главные герои - агент ФБР Сага Андерсон, которая расследует эти преступления, и сам Алан Уэйк, пытающийся выбраться из таинственного Темного места. Игроку предстоит использовать смекалку и фонарик, чтобы вместе с персонажами преодолеть жуткие испытания и разгадать мрачные тайны.

Alan Wake II (фото: GG.deals)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - одна из лучших сюжетных игр с тематикой Дикого Запада. Игра отличается не только захватывающим основным сюжетом, но и множеством интересных элементов. Открытый мир наполнен случайными событиями, такими как засады, перестрелки и публичные казни, что делает игровой процесс более реалистичным.

Помимо основного квеста, игрок может заниматься побочными заданиями: охотой, игрой в покер или дуэлями. Важной частью механики является система чести, которая влияет на восприятие героя другими персонажами. Чем больше добрых дел совершает игрок, тем выше его репутация, и наоборот.

В целом, Red Dead Redemption 2 предлагает один из лучших сюжетов в игровой индустрии и полностью погружает в атмосферу Америки XIX века.

Red Dead Redemption 2 (фото: GG.deals)

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem - продолжение трогательной истории о брате и сестре, столкнувшихся с ужасами Черной смерти. Игра, как и ее предшественник, выделяется увлекательным геймплеем, атмосферной подачей и впечатляющей графикой.

Сюжет вновь сосредоточен на трудностях, с которыми сталкиваются Амисия и Гуго де Рун. Хотя рекомендуется пройти первую часть - Innocence, это не является обязательным. Однако знакомство с предыдущей игрой позволит глубже понять мир и историю, создав еще более погружающую атмосферу.

A Plague Tale: Requiem (фото: GG.deals)

Лучшие сюжетные ролевые игры

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt - одна из лучших сюжетных игр благодаря интересным персонажам, многослойному сюжету и неожиданным поворотам. Игроку предстоит отправиться в захватывающее путешествие вместе с Геральтом из Ривии, а множество возможных концовок побуждают к повторным прохождениям.

Дополнения Hearts of Stone и Blood and Wine заслуживают отдельного внимания, так как они добавляют новые увлекательные квесты и активности, которые могут занять часы игрового времени. Если вы любите фэнтезийные миры и длинные кампании, эта игра станет отличным выбором.

The Witcher 3: Wild Hunt (фото: GG.deals)

Mass Effect: Legendary Edition

Mass Effect: Legendary Edition - ремастер культовой трилогии, ставшей одной из самых известных космических опер. Сюжет рассказывает о командоре Шепарде, который пытается спасти галактику от межрасовых конфликтов и угрозы Жнецов.

Игроки могут влиять на развитие событий и судьбы персонажей. Принятые решения часто оказывают серьезное воздействие на окружающий мир и могут привести к гибели ключевых героев. Благодаря харизматичным напарникам и захватывающему повествованию игра стала настоящей классикой среди сюжетных RPG.

Mass Effect: Legendary Edition (фото: GG.deals)

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 - одна из лучших сюжетных игр, которая захватывает своим повествованием даже тех, кто мало знаком с D&D и видеоиграми. Сюжет рассказывает о путешественнике, которого похищают Иллитиды и имплантируют личинку в его мозг.

Герою предстоит найти способ избавиться от смертельной угрозы, по пути собирая команду союзников. Отличные сюжетные линии и выдающийся геймплей от Larian Studios делают игру по-настоящему уникальной.

Baldur's Gate 3 (фото: GG.deals)

Лучшие интерактивные игры с сильным сюжетом

Life Is Strange and Life Is Strange: Before the Storm

Life is Strange от Dontnod Entertainment - культовая эпизодическая приключенческая игра, которая спасла студию от банкротства и завоевала сердца миллионов.

Графика напоминает художественный фильтр, передающий атмосферу американской провинции и школьной жизни, а саундтрек создает одновременно уютное и тревожное настроение.

Персонажи и диалоги настолько реалистичны, что игроки глубоко погружаются в сюжет, переживая школьные драмы, эмоциональные потрясения и неожиданные повороты вместе с героиней. Эта игра по праву считается современной классикой среди сюжетных игр на ПК.

Life Is Strange and Life Is Strange: Before the Storm (фото: GG.deals)

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human - уникальная сюжетная игра, действия которой разворачиваются в мрачном футуристическом Детройте, где андроиды обретают самосознание и поднимают бунт против людей.

Игроку предстоит управлять тремя персонажами: детективом Коннором, домохозяйкой Карой и лидером андроидов Маркусом, чьи судьбы переплетаются ближе к финалу.

Главная особенность игры - огромное количество альтернативных сюжетных линий, которые зависят от принятых решений. Каждый выбор меняет развитие истории и может привести к совершенно разным финалам.

Чтобы полностью погрузиться в игру и исследовать все драматические повороты, рекомендуется пройти ее несколько раз, пробуя разные варианты развития событий.

Detroit: Become Human (фото: GG.deals)

The Walking Dead: Season 1

The Walking Dead: Season 1 оставила яркие эмоции у игроков несмотря на то, что с момента ее выпуска прошло уже 11 лет. Игра погружает в атмосферу зомби-апокалипсиса, который разворачивается перед глазами Ли Эверетта, героя, который решает выжить. Его главной целью становится защита Клементины, маленькой девочки, которую он находит в этом ужасном мире.

The Walking Dead: Season 1 (фото: GG.deals)

The Quarry

The Quarry позволяет игрокам учиться на ошибках персонажей ужастиков. В этой игре от создателей Until Dawn вы управляете судьбами подростков-консультантов лагеря, чья вечеринка превращается в борьбу за выживание.

Игра в жанре интерактивного ужастика включает исследование локаций и взаимодействие с другими персонажами. Ваши рефлексы будут проверяться в QTE-сценах, результаты которых часто влияют на выживание героев.

The Quarry (фото: GG.deals)

Лучшие сюжетные инди-игры

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter - это детективная игра от первого лица с элементами ужасов. В ней главный герой, Пол Просперо, ищет пропавшего мальчика по имени Итан Картер в маленькой горнодобывающей деревне, окруженной мистикой.

Игра вдохновлена странной фантастикой (например, произведениями Лавкрафта), пропитана атмосферой тайны и оккультизма, что усиливается реалистичной графикой. Она относительно короткая и фокусируется на исследовании и решении головоломок.

The Vanishing of Ethan Carter (фото: GG.deals)

Firewatch

Firewatch привлекает игроков своей атмосферой, созданной благодаря красивому дизайну. Все, от четких звуков и аудио до завораживающих ярких цветов, изображает дикие просторы Вайоминга наилучшим образом. Главный герой, Генри, сбежал сюда от болезненного прошлого, и, как обычно, вокруг него начинают происходить таинственные события.

Генри работает лесным охранником, исследуя лес и выполняя свои обязанности, а его единственный спутник - Делила, с которой он общается по радио. Диалоги между ними не только хорошо написаны, но и прекрасно озвучены.

Несмотря на отсутствие визуальных образов персонажей, мы переживаем их драмы и проблемы, продолжая путешествовать по дикой природе, чтобы узнать, что будет дальше. Это одна из лучших видеоигр с захватывающим сюжетом.

Firewatch (фото: GG.deals)

I Was a Teenage Exocolonist

Вы играете за молодого колониста, и только вам решать, как будет развиваться его жизнь - от выбора школы и увлечений до того, как он воспринимает мир.

Что действительно выделяет эту игру, так это возможность переродиться в нового персонажа после завершения кампании, при этом он будет помнить свою прошлую жизнь. Когда судьба планеты окажется на волоске, все знания, которые вы накопили, помогут вам справиться с будущими испытаниями.

I Was a Teenage Exocolonist (фото: GG.deals)