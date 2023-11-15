15 листопада: яке церковне свято, що категорично не можна робити у цю дату

Що потрібно зробити цього дня, традиції

Наші пращури молилися святому Гурію про звільнення від зубного болю. Також сьогодні було прийнято ходити у лазню та змивати усі хвороби.

Цікаво, що святого Гурія здавна вважали за покровителя коней. Щоб кінь завжди був здоровим, потрібно купити в цей день мішок вівса. Також потрібно почистити стійло та змінити підкови.

Часто цю дату стояла сира погода, а на дорогах було брудно, у народі говорили: "Гурій приїхав на строкатій кобилі".

У цей період починається Пилипівка, період, коли віруючі не лише відмовляються від м'яса, молочних продуктів та яєць, але намагаються не сваритися, не веселитися та нікого не засуджувати.

Головні заборони цього дня

З цього дня потрібно відмовитись від м'яса, молочних продуктів, яєць.

Категорично забороняється цього дня лаятися не лише з рідними, а й із чужими людьми.

Не можна скупитися, а навпаки, треба допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню.

Не варто влаштовувати гучні гуляння, святкування.

Не можна слухати музику голосно, треба день провести в роздумах.

Не можна ображати коней та кричати на них.

Не треба переїдати та зловживати алкоголем.

Прикмети цього дня

Мокрий сніг йде – до холодного та негоду.

Якщо сніг випав сьогодні, він пролягає до весни.

Вітер погода обіцяє сильний вітер у День святого Миколая

На землі лежить багато снігу – наступного року буде добрий урожай.

Якщо сьогодні погода похмура, але тепла, травень наступного року буде неприємним.

У кого сьогодні День ангела

Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Євстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Філіпп, Хома.

З сьогоднішнього дня віруючі розпочинають Різдвяний пост, який триватиме до 24 грудня.