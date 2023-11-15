15 листопада: яке церковне свято, що категорично не можна робити у цю дату

15 листопада в Україні за новим православним календарем вшановують пам'ять святих Гурія, Самона та Авія. Також з сьогоднішнього дня починається Різдвяний піст, який триватиме 40 днів.
Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Наші пращури молилися святому Гурію про звільнення від зубного болю. Також сьогодні було прийнято ходити у лазню та змивати усі хвороби.
Цікаво, що святого Гурія здавна вважали за покровителя коней. Щоб кінь завжди був здоровим, потрібно купити в цей день мішок вівса. Також потрібно почистити стійло та змінити підкови.
Часто цю дату стояла сира погода, а на дорогах було брудно, у народі говорили: "Гурій приїхав на строкатій кобилі".
У цей період починається Пилипівка, період, коли віруючі не лише відмовляються від м'яса, молочних продуктів та яєць, але намагаються не сваритися, не веселитися та нікого не засуджувати.
Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Євстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Філіпп, Хома.
З сьогоднішнього дня віруючі розпочинають Різдвяний пост, який триватиме до 24 грудня.
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