15 ноября: какой церковный праздник, что категорически нельзя делать в эту дату

15 ноября в Украине по новому православному календарю чтят память святых Гурия, Самона и Авия. Также с сегодняшнего дня начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Наши предки молились святому Гурию об избавлении от зубной боли. Также сегодня было принято ходить в баню и смывать все болезни.
Интересно, что святого Гурия издавна считали покровителем коней. Чтобы лошадь всегда была здорова, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и сменить подковы.
Частов эту дату стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".
В этот период начинается Пилиповка, период, когда верующие не только отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, но стараются не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.
Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.
С сегодняшнего дня верующие начинают Рождественский пост, который продлится до 24 декабря.
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