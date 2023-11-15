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15 ноября: какой церковный праздник, что категорически нельзя делать в эту дату

Какой церковный праздник 15 ноября (Getty Images)
Автор: Styler

15 ноября в Украине по новому православному календарю чтят память святых Гурия, Самона и Авия. Также с сегодняшнего дня начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Что нужно сделать в этот день, традиции

Наши предки молились святому Гурию об избавлении от зубной боли. Также сегодня было принято ходить в баню и смывать все болезни.

Интересно, что святого Гурия издавна считали покровителем коней. Чтобы лошадь всегда была здорова, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и сменить подковы.

Частов эту дату стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".

В этот период начинается Пилиповка, период, когда верующие не только отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, но стараются не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.

Главные запреты этого дня

  • С этого дня нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц.
  • Категорически запрещается в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.
  • Нельзя жадничать, а наоборот, надо помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню.
  • Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.
  • Нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.
  • Нельзя обижать лошадей и кричать на них.
  • Не нужно переедать и злоупотреблять алкоголем.

Приметы этого дня

  • Мокрый снег идет – к холодному и ненастному маю.
  • Если снег выпал сегодня, он пролежит до весны.
  • Ветреная погода обещает сильный ветер в День святого Николая
  • На земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай.
  • Если сегодня погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным.

У кого сегодня День ангела

Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.

С сегодняшнего дня верующие начинают Рождественский пост, который продлится до 24 декабря.

 

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Ранее мы писали, что появился церковный календарь на 2024 год.

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