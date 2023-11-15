15 ноября: какой церковный праздник, что категорически нельзя делать в эту дату

Что нужно сделать в этот день, традиции

Наши предки молились святому Гурию об избавлении от зубной боли. Также сегодня было принято ходить в баню и смывать все болезни.

Интересно, что святого Гурия издавна считали покровителем коней. Чтобы лошадь всегда была здорова, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и сменить подковы.

Частов эту дату стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".

В этот период начинается Пилиповка, период, когда верующие не только отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, но стараются не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.

Главные запреты этого дня

С этого дня нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц.

Категорически запрещается в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.

Нельзя жадничать, а наоборот, надо помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню.

Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.

Нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.

Нельзя обижать лошадей и кричать на них.

Не нужно переедать и злоупотреблять алкоголем.

Приметы этого дня

Мокрый снег идет – к холодному и ненастному маю.

Если снег выпал сегодня, он пролежит до весны.

Ветреная погода обещает сильный ветер в День святого Николая

На земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай.

Если сегодня погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным.

У кого сегодня День ангела

Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.

С сегодняшнего дня верующие начинают Рождественский пост, который продлится до 24 декабря.