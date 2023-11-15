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15 листопада: яке церковне свято, що категорично не можна робити у цю дату

Середа 15 листопада 2023 06:00
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15 листопада: яке церковне свято, що категорично не можна робити у цю дату Яке церковне свято 15 листопада (Getty Images)
Автор: Styler

15 листопада в Україні за новим православним календарем вшановують пам'ять святих Гурія, Самона та Авія. Також з сьогоднішнього дня починається Різдвяний піст, який триватиме 40 днів.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Що потрібно зробити цього дня, традиції

Наші пращури молилися святому Гурію про звільнення від зубного болю. Також сьогодні було прийнято ходити у лазню та змивати усі хвороби.

Цікаво, що святого Гурія здавна вважали за покровителя коней. Щоб кінь завжди був здоровим, потрібно купити в цей день мішок вівса. Також потрібно почистити стійло та змінити підкови.

Часто цю дату стояла сира погода, а на дорогах було брудно, у народі говорили: "Гурій приїхав на строкатій кобилі".

У цей період починається Пилипівка, період, коли віруючі не лише відмовляються від м'яса, молочних продуктів та яєць, але намагаються не сваритися, не веселитися та нікого не засуджувати.

Головні заборони цього дня

  • З цього дня потрібно відмовитись від м'яса, молочних продуктів, яєць.
  • Категорично забороняється цього дня лаятися не лише з рідними, а й із чужими людьми.
  • Не можна скупитися, а навпаки, треба допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню.
  • Не варто влаштовувати гучні гуляння, святкування.
  • Не можна слухати музику голосно, треба день провести в роздумах.
  • Не можна ображати коней та кричати на них.
  • Не треба переїдати та зловживати алкоголем.

Прикмети цього дня

  • Мокрий сніг йде – до холодного та негоду.
  • Якщо сніг випав сьогодні, він пролягає до весни.
  • Вітер погода обіцяє сильний вітер у День святого Миколая
  • На землі лежить багато снігу – наступного року буде добрий урожай.
  • Якщо сьогодні погода похмура, але тепла, травень наступного року буде неприємним.

У кого сьогодні День ангела

Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Євстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Філіпп, Хома.

З сьогоднішнього дня віруючі розпочинають Різдвяний пост, який триватиме до 24 грудня.

Читайте також, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.

Раніше ми писали, що з'явився церковний календар на 2024 рік.

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