15 ноября: какой церковный праздник, что категорически нельзя делать в эту дату
15 ноября в Украине по новому православному календарю чтят память святых Гурия, Самона и Авия. Также с сегодняшнего дня начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Что нужно сделать в этот день, традиции
Наши предки молились святому Гурию об избавлении от зубной боли. Также сегодня было принято ходить в баню и смывать все болезни.
Интересно, что святого Гурия издавна считали покровителем коней. Чтобы лошадь всегда была здорова, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и сменить подковы.
Частов эту дату стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".
В этот период начинается Пилиповка, период, когда верующие не только отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, но стараются не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.
Главные запреты этого дня
- С этого дня нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц.
- Категорически запрещается в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.
- Нельзя жадничать, а наоборот, надо помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню.
- Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.
- Нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.
- Нельзя обижать лошадей и кричать на них.
- Не нужно переедать и злоупотреблять алкоголем.
Приметы этого дня
- Мокрый снег идет – к холодному и ненастному маю.
- Если снег выпал сегодня, он пролежит до весны.
- Ветреная погода обещает сильный ветер в День святого Николая
- На земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай.
- Если сегодня погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным.
У кого сегодня День ангела
Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.
С сегодняшнего дня верующие начинают Рождественский пост, который продлится до 24 декабря.
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