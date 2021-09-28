15-летняя украинская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу (фото)

Состязания в городе Гальмстад, Швеция, состоялись 27 сентября. 15-летняя София Станько соревновалась в весовой категории до 52 кг. В приседании со штангой украинка вес в 115 кг. В жиме лежа – 82,5 кг, а в тяге становой – 115 кг. Решающим стала третья попытка тяги становой, в которой юная спортсменка опередила своих соперниц.

В результате София Станько получила общую сумму в 312,5 кг и одержала победу на мировом первенстве. Юная украинская чемпионка мира учится в Яворовской гимназии имени Осипа Маковея.

15-летняя украинка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

На чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу Украину также представляет Остап Косик. В весовой категории до 83 кг среди парней он показал 230 кг в приседаниях, 145 кг в жиме лежа и 240 в тяге становой. Ему до победы не хватило всего 7,5 кг и Остап Косик занял четвертое место на чемпионате.

И София Станько, и Остап Косик тренируются в Яворовской ДЮСШ под руководством тренеров Анатолия Погребинского и Василия Сахно.