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Украинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмы

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Среда 22 сентября 2021 19:43
Украинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмы Екатерина Серебрянская (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинская художественная гимнастка, чемпионка Олимпийских игр в Атланте Екатерина Серебрянская потратила часть премии за победу на соревнованиях на спасение любимого из тюрьмы.

Об этом спортсменка откровенно призналась в эфире программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Как говорит сама гимнастка, которая покорила пьедестал Олимпиады в 18 лет, за полученное в Штатах "золото" ей подарили квартиру, авто и 50 тысяч долларов. Деньги она разделила с тренером-мамой.

Украинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмы

Екатерина Серебрянская на Олимпиаде (фото: instagram.com/serebrianska_life)

Украинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмы

Екатерина Серебрянская в юности (фото: instagram.com/serebrianska_life)

Но почти никто не знает, что свою долю из призового фонда за победу на Олимпиаде Екатерина потратила на то, чтобы вытащить любимого из тюрьмы.

"Он находился в СИЗО, и все тратилось на адвокатов, юристов и все процедуры. Через некоторое время он умер насильственной смертью. Я уже жила в Киеве, у него была своя жизнь в Крыму", - рассказала Серебрянская.

По словам спортсменки, в то время ее бойфренд "был частью какой-то, сейчас бы это назвали компанией, на тот период времени это называлось банда".

"Но по сути - коммерческая деятельность. Они арендовали вокзал в Симферополе, сдавали в аренду места для таксистов", - вспомнила 43-летняя звезда спорта.

Украинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмыУкраинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмыУкраинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмыУкраинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмыУкраинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмы

Екатерина Серебрянская сегодня выглядит непревзойденно (фото: instagram.com/serebrianska_life)

Ранее мы писали, что призер Олимпиады в Токио продала медаль за 3 млн грн, чтобы помочь больному ребенку.

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