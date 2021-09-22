Украинская чемпионка потратила деньги от Олимпиады на спасение любимого из тюрьмы

Украинская художественная гимнастка, чемпионка Олимпийских игр в Атланте Екатерина Серебрянская потратила часть премии за победу на соревнованиях на спасение любимого из тюрьмы.

Об этом спортсменка откровенно призналась в эфире программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Как говорит сама гимнастка, которая покорила пьедестал Олимпиады в 18 лет, за полученное в Штатах "золото" ей подарили квартиру, авто и 50 тысяч долларов. Деньги она разделила с тренером-мамой.

Екатерина Серебрянская на Олимпиаде (фото: instagram.com/serebrianska_life)

Екатерина Серебрянская в юности (фото: instagram.com/serebrianska_life)

Но почти никто не знает, что свою долю из призового фонда за победу на Олимпиаде Екатерина потратила на то, чтобы вытащить любимого из тюрьмы.

"Он находился в СИЗО, и все тратилось на адвокатов, юристов и все процедуры. Через некоторое время он умер насильственной смертью. Я уже жила в Киеве, у него была своя жизнь в Крыму", - рассказала Серебрянская.

По словам спортсменки, в то время ее бойфренд "был частью какой-то, сейчас бы это назвали компанией, на тот период времени это называлось банда".

"Но по сути - коммерческая деятельность. Они арендовали вокзал в Симферополе, сдавали в аренду места для таксистов", - вспомнила 43-летняя звезда спорта.

Екатерина Серебрянская сегодня выглядит непревзойденно (фото: instagram.com/serebrianska_life)