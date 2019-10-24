15-летняя дочь Зеленского накормила малоимущих: появились фото

Дочь Владимира Зеленского 15-летняя Александра раздавала обеды малоимущим, а до этого принимала участие в приготовлении еды. В сети появились снимки с благотворительной акции.

Александра Зеленская учится в 9-м классе элитной "Новопечерской школы". Именно учебное заведение инициировало такую акцию. В Instagram-сторис школы появились видео, на которых можно узнать девочку.

Александра Зеленская раздавала обеды малоимущим (скрин: instagram.com)

Кроме того, на Facebook-странице школы опубликованы снимки, на которых можно увидеть процесс приготовления еды. Судя по фото, Саша отвечала за очистку и нарезку овощей. Мероприятие проходила в субботу, свободный от занятий день.

Александра Зеленская раздавала обеды малоимущим (фото: facebook.com/novoshkola)

Школьники помогали проекту, который занимается раздачей еды малоимущим, "Обед без бед". Всего в Киеве 13 таких точек, где можно бесплатно получить горячий обед, приготовленный волонтерами. В этот раз еду готовили на кухне школы, где учится Александра.

Ниже, можно увидеть уникальные снимки Александры Зеленской из разных лет.

Семья Зеленских (фото: instagram.com)