15 найкращих безкоштовних ігор для ПК, які не поступаються платним

Fortnite

Розробник: Epic Games

Fortnite, можливо, вже не на піку своєї популярності, але не можна заперечувати феноменальний вплив, який справила королівська битва від Epic Games.

Після швидкого відходу від оригінального режиму "Врятуй світ" Fortnite став сімейною альтернативою жанру, що стрімко розвивається, "останній, що вижив", доповненої культовою механікою будівництва.

З того часу гра встановила новий стандарт швидкості змін для проектів, що розвиваються, пропонуючи сюжетну лінію, що постійно поглиблюється, амбітні кросовери і внутрішньоігрові віртуальні концерти, які збирають мільйонну аудиторію. При цьому преміальна валюта "V-Бакси" використовується виключно для косметичних покупок.

Fortnite (фото: Epic Games)

League of Legends

Розробник: Riot Games

League of Legends, розпочавшись із чогось незначного, швидко перетворилася на одну з найбільших ігор світу і утримує цю позицію вже багато років. Ціль цієї MOBA 5x5 проста - знищити ворожу базу, або Nexus, перш ніж вони знищать вашу.

Однак, з більш ніж 150 чемпіонами, вам доведеться вивчити величезну кількість інформації. Крива навчання досить складна, тому якщо ви тільки починаєте, знайдіть чемпіона, який вам сподобається, і спочатку освойте його.

Як тільки ви подолаєте цей початковий бар'єр, на вас чекає величезна світова кіберспортивна сцена, цілі томи історії і постійно змінювальне середовище, в якому можна по-справжньому загубитися.

Преміальна валюта може допомогти вам швидше розблокувати нових персонажів, але здебільшого використовується для покупки ігрових предметів.

League of Legends (фото: Riot Games)

Apex Legends

Розробник: Respawn Entertainment

Дія гри розгортається в тому ж світі, що й шутер із роботами Titanfall від студії Respawn. Ігри Apex поєднують класичний жанр королівської битви з заснованими на персонажах навичками hero shooter, в результаті чого виходить продукт, який поєднує в собі найкраще з обох світів.

Після невеликого затишшя, Apex Legends зараз знаходиться у відмінному положенні, пропонуючи надзвичайно різноманітний набір персонажів та ротацію із трьох чудово деталізованих арен.

Apex Legends (фото: Electronic Arts)

Warzone 2

Розробник: Infinity Ward

Warzone 2 - безумовно, одна з найкращих ігор серії Call of Duty. Вона поєднує захоплюючий екшен королівської битви з унікальними елементами Call of Duty, створюючи мультиплеєрний шутер, не схожий на жоден інший.

Для виживання та перемоги вам знадобиться продумана тактика, а окремий сюжетний режим DMZ подарує перепочинок від PvP-битв, якщо захочете поринути у оповідальну пригоду.

Warzone 2 - безперечно одна з кращих безкоштовних ігор для ПК на сьогоднішній день, за умови, що у вас вистачить місця на жорсткому диску.

Warzone 2 (фото: Activision)

Counter-Strike 2

Розробник: Valve

Нова ера тактичного шутера від Valve прибула - зустрічайте Counter-Strike 2! Він містить все, за що ми полюбили CS:GO, і навіть більше, замінюючи його в Steam як ваш універсальний магазин розрахованих на багато користувачів шутерів.

З шістьма ігровими режимами і безліччю знайомих карт, які ви згадаєте як ветеран CS:GO, зараз найкращий час зануритися в одну з кращих безкоштовних ігор для ПК усіх часів.

Counter-Strike 2 (фото: Valve)

Destiny 2: New Light

Розробник: Bungie

Destiny 2: New Light - це безкоштовна базова версія гри, яка разом із двома ранніми доповненнями доступна всім бажаючим. Разом вони пропонують першокласну стрілянину від Bungie, безліч змагальних режимів та доступ до масштабної та амбітної сюжетної лінії.

Незалежно від того, чи хочете ви перевершити своїх супротивників у PvP, знищити орди ворогів у PvE або просто отримати найкрутіші космічні обладунки, у Destiny 2 на вас чекають сотні годин розваг.

Destiny 2: New Light (фото: Bungie)

EVE Online

Розробник: CCP Games

EVE Online, що наближається до свого третього десятиліття, може бути однією з найстаріших ігор у цьому списку, але вона також пропонує один з найглибших і найамбіційніших ігрових процесів на ПК - якщо ви готові досягти успіху.

Масштабний космічний симулятор від CCP - будинок для однієї з найбільш фасцинуючих ігрових спільнот, яку ви тільки зустрінете, зі своєю власною економікою, політичними фракціями, що воюють, і запеклими космічними битвами, ніби вирваними з фільму "Зоряні війни".

Підписка за 14,99 доларів дає доступ до більшої кількості кораблів та навичок, але новачки можуть безкоштовно знайти все необхідне для старту.

EVE Online (фото: CCP)

Runescape

Розробник: Jagex

Runescape - це не просто пережиток середини нульових, а досі процвітаюча MMORPG, що пропонує як сучасну версію, так і класичну Old School для тих, хто нудьгує часом до 2007 року.

Обидві ігри надають величезну кількість безкоштовного контенту у своїх величезних світах, але з платною підпискою ви отримаєте набагато більше можливостей.

На щастя, Runescape дозволяє купувати підписку внутрішньоігровій валютою, так що якщо ви готові витратити багато часу на нову MMORPG, це чудовий спосіб почати безкоштовно, освоюючи навички від молитви до риболовлі і борючись із ворогами - від простих гоблінів до величезних чудовиськ, здатних знищити світ.

Runescape (фото: Jagex)

Roblox

Розробник: Roblox Corporation

За часів появи Roblox можна було легко списати з рахунків як чергову дитячу гру з блоками, що просто копіює Minecraft. Але ті часи давно минули, і ця критика тепер зовсім неправильна.

Крім того, що Roblox є багатомільярдним проектом, який щодня приваблює десятки мільйонів гравців, він також поступово стає все більш шанованим інструментом розробки ігор, а також надзвичайно популярною безкоштовною грою для ПК.

Найяскравіший приклад - це недавній вихід на платформу Террі Каванаха, творця VVVVVV, але вже багато років ціла низка розробників використовує її інструменти (і отримує від них непоганий дохід).

У міру того, як увага до Roblox зростає, його власна технологія може стати цікавим процесом, в якому варто взяти участь.

Roblox (фото: Roblox Corporation)

Halo Infinite

Розробник: 343 Industries

Раніше платна серія ігор Halo на Xbox видавалася малоймовірним кандидатом на перехід до безкоштовної моделі на ПК. Але із релізом Halo Infinite все змінилося.

У той час, як одиночна кампанія залишається платною, мультиплеєр Halo Infinite повністю безкоштовний. Він пропонує динамічний ігровий процес у трохи більш аркадному стилі, ніж Counter-Strike або Destiny.

Це не тільки одна з найкращих ігор серії Halo, але і безперечно одна з найкращих безкоштовних мережевих шутерів на сьогоднішній день.

Halo Infinite (фото: Xbox Game Studios)

Genshin Impact

Розробник: miHoYo

Genshin Impact, один із найгучніших хітів 2020 року, можна коротко охарактеризувати як аніме-версію The Legend of Zelda: Breath of the Wild, але це далеко не все, що може запропонувати гра.

Бойова система розрахована на чотирьох гравців і дозволяє миттєво перемикатися між персонажами, використовуючи їхню стихійну магію для створення неймовірних комбо. У вільний час ви можете досліджувати величезний відкритий світ Тейвата, вилазячи на скелі, плануючи та плаваючи, щоб розкрити його численні секрети.

Стиль мікротранзакцій Gacha сподобається не всім, але це не заважає Genshin Impact бути однією з найамбіційніших безкоштовних ігор для ПК у цьому списку.

Genshin Impact (фото: MiHoYo)

StarCraft II

Розробник: Blizzard Entertainment

StarCraft 2, гра, яка, можна сказати, започаткувала кіберспортивний бум, підтримує активну сцену змагання вже більше десяти років після свого початкового виходу, доводячи, що вона є міцним вибором серед кращих безкоштовних ігор для ПК.

Продовжуючи сюжет доповнення Brood War 1999 до оригінальної гри, сіквел розвиває епічну космічну оперу Blizzard, знаменуючи повернення трьох культових фракцій. Класична розповідь поєднується з неймовірно глибоким тактичним геймплеєм, створюючи один із найкращих зразків цього легендарного жанру.

Безкоштовна версія надає доступ до всієї одиночної кампанії Wings of Liberty, а також до багатокористувацьких режимів, хоча доповнення Heart of the Swarm і Legacy of the Void є платними частинами історії.

StarCraft II (фото: Blizzard)

Rocket League

Розробник: Psyonix

Поєднання футболу та радіокерованих автомобілів з ракетними двигунами могло б здатися дивним, але всі сумніви миттєво розвіялися після виходу Rocket League у 2015 році.

З того часу початкова платна модель гри змінилася на безкоштовну, що фінансується за рахунок косметичних предметів, натхненних численними кросоверами, від Формули-1 до Парку Юрського періоду.

Окрім бездоганного ігрового процесу, завдяки якому пропозиція Psyonix стала однією з найкращих гоночних ігор, неймовірно високий поріг майстерності та безліч цікавих додаткових режимів гарантують, що ця безкоштовна гра для ПК у Epic Games Store захопить вас на довгі роки.

Rocket League (фото: Psyonix)

War Thunder

Розробник: Gaijin Entertainment

War Thunder - ще одна з найкращих безкоштовних ігор для ПК. Вона трохи простіше, ніж хардкорні військові симулятори, але якщо ви шукаєте повітряні бої або танкові битви зі справжньою глибиною, то тут на вас чекає величезний простір для вдосконалення навичок.

Гра догодить любителям наземних, повітряних та морських битв. На вас чекає широкий набір техніки різних епох, починаючи з минулих століть, що охоплює збройні сили провідних світових держав.

Детальна кастомізація дозволить вибрати стиль гри, який підійде саме вам і по-справжньому домінувати над противниками.

Платний контент (DLC) пропонує прискорений спосіб розблокування нових машин, але їх можна отримати за внутрішньоігрову валюту. Це лише одна з багатьох причин, через яку War Thunder входить до кращих безкоштовних ігор для ПК.

War Thunder (фото: Gaijin Entertainment)

Crusader Kings 2

Розробник: Paradox Development Studios

Crusader Kings 3, можливо, зайняв місце свого старшого брата на чолі рейтингу ігор Paradox, але якщо ви шукаєте масштабну стратегію з обмеженим бюджетом, то це, безумовно, найкраще місце для початку, а також одна з найкращих безкоштовних ігор для ПК.

Базова гра, яка дозволить вам очолити власне володіння в середньовічній Європі, тепер повністю безкоштовна.

Якщо ви хочете розширити цей чудовий досвід, то величезна кількість доповнень до гри тепер доступна за підпискою за 4,99 доларів на місяць. Але навіть без цього додаткового контенту на вас чекають сотні годин дипломатії, воєн та інтриг.

Crusader Kings 2 (фото: Paradox)