15 футбольних клубів світу з найдивнішими назвами: ви точно про такі не чули

Футбольний світ багатий не лише на голи й емоції, а й на дуже несподівані, а часом й абсурдні назви клубів.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 15 команд із різних країн, назви яких звучать так, ніби їх вигадував якийсь лігосмішник.
Цей клуб має назву, яка більше підходить ресторану швидкого харчування, ніж команді вищої ліги. І це не випадково: Chicken Inn - це мережа фастфудів, яка й заснувала команду у 1997 році. Клуб базується в Булавайо та навіть вигравав чемпіонат Зімбабве у 2015 році.
Назва перекладається як “Неслухняні хлопці". Погодьтеся, звучить радше, як назва реп-гурту, ніж футбольного клубу. Втім, ця команда грає у другому дивізіоні чемпіонату Ботсвани й має серйозну підтримку з боку місцевої молоді. Неслухняні - але з характером.
Якби персонажі “Володаря перснів" грали у футбол, то, скоріше б за все, вони б створили команду з такою назвою. “Таємничі гноми" - футбольний клуб із Гани. І хоч гравці далеко не карлики, назва прижилася й стала локальним брендом. Команда грає в регіональних турнірах і відома своєю ексцентричністю.
"Завжди готові" - таке враження, що це не клуб, а гасло загону спецназу, або, скажімо, пластунів. Але команда справді існує: вона була заснована ще у 1933 році в Ла-Пасі. Зараз виступає в болівійській Прімері та бере участь у Кубку Лібертадорес. Фанати інколи жартують, що їхній улюблений клуб "завжди готовий, але не завжди перемагати".
Ця назва звучить як якась “мафіозно-футбольна” пародія. Але в реальності - це локальний клуб, створений (хто б міг подумати?) фанатами міланського “Інтера”, які надихнулися культовим фільмом “Хрещений батько”. Команда бере участь у регіональних турнірах та доволі популярна в соцмережах.
Емблема Chicken Inn FC нагадує рекламу (фото: Вікіпедія)
Аматорська команда з назвою відомої мережі піцерій. Виступає в так званих “недільних лігах”, має жартівливу емблему та форму, схожу на меню закладу. Грають для душі, але назва - топ серед користувачів Х (Twitter).
Серйозна назва, яка попереджає суперників ще до старту матчу: “Жартів не буде”. Але саме вона викликає найбільше жартів у соцмережах. Клуб із Найробі виступає в аматорських змаганнях, але його назва вже стала культовою.
Ніби звичайна назва, але в перекладі й сленговому сприйнятті “ріестра” асоціюється з "ризиком" або навіть "хаосом". Це команда з Буенос-Айреса, яка прославилась… брутальною грою й скандалами у нижчих дивізіонах системи футбольних ліг Аргентини. До слова, команда отримала свою назву ще у 1929 році від назви вулиці, де збиралися засновники клубу - група молодих людей, яка організувала футбольну команду для участі у місцевих турнірах.
“Суперсила Самут Пракан” - наче назва супергеройської команди, а не ФК. Клуб виступав у тайській Прем’єр-лізі, але більше прославився як мем через свою пафосну назву й при цьому вкрай посередню гру.
“Депортіво Дурник” - саме так сприймається ця назва англомовними фанатами. Хоча насправді Morón - це місто, розташоване за 20 км на захід від центру Буенос-Айреса. Зараз клуб грає у другому дивізіоні і один сезон навіть пограв у вищій аргентинській лізі. Щоправда, це було в далеких 60-х.
Команда, названа на честь легендарного розбійника. Попри незвичний неймінг, це один із найуспішніших клубів Суринаму і представник країни у міжнародних турнірів.
Так, такий клуб існує. Базується в Рованіємі - офіційній резиденції Санта-Клауса, і грає в червоно-білих кольорах (іноді гравці з'являються на полі в шапках Санти). Наразі клуб грає в Нелонені - шостому дивізіоні фінської футбольної ліги.
“Одинадцять летючих чоловіків” - звучить, як назва артхаусного фільму або якоїсь поетичної збірки. Проте це цілком реальна команда з африканської країни Есватіні. Вони кілька разів грали у вищій лізі країни.
Так би легко могла називатися команда зі США, яка виступає в МЛС. Однак це - гаїтянський клуб, назва якого, здається, навіяна лише географічними мріями. Команда відома локально, але завдяки назві періодично потрапляє в різноманітні курйозні списки.
Команда, яка носить ім’я… клінінгової компанії. Total Clean грала у вищій лізі Перу у 2000-х і навіть пробивалася на міжнародні турніри. Назва говорить сама за себе - грають "чисто", хоча й не завжди вдало.
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