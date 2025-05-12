15 футбольних клубів світу з найдивнішими назвами: ви точно про такі не чули

Chicken Inn FC (Зімбабве)

Цей клуб має назву, яка більше підходить ресторану швидкого харчування, ніж команді вищої ліги. І це не випадково: Chicken Inn - це мережа фастфудів, яка й заснувала команду у 1997 році. Клуб базується в Булавайо та навіть вигравав чемпіонат Зімбабве у 2015 році.

Naughty Boys FC (Ботсвана)

Назва перекладається як “Неслухняні хлопці". Погодьтеся, звучить радше, як назва реп-гурту, ніж футбольного клубу. Втім, ця команда грає у другому дивізіоні чемпіонату Ботсвани й має серйозну підтримку з боку місцевої молоді. Неслухняні - але з характером.

Mysterious Dwarfs FC (Гана)

Якби персонажі “Володаря перснів" грали у футбол, то, скоріше б за все, вони б створили команду з такою назвою. “Таємничі гноми" - футбольний клуб із Гани. І хоч гравці далеко не карлики, назва прижилася й стала локальним брендом. Команда грає в регіональних турнірах і відома своєю ексцентричністю.

Club Always Ready (Болівія)

"Завжди готові" - таке враження, що це не клуб, а гасло загону спецназу, або, скажімо, пластунів. Але команда справді існує: вона була заснована ще у 1933 році в Ла-Пасі. Зараз виступає в болівійській Прімері та бере участь у Кубку Лібертадорес. Фанати інколи жартують, що їхній улюблений клуб "завжди готовий, але не завжди перемагати".

Inter Godfather’s FC (Нігерія)

Ця назва звучить як якась “мафіозно-футбольна” пародія. Але в реальності - це локальний клуб, створений (хто б міг подумати?) фанатами міланського “Інтера”, які надихнулися культовим фільмом “Хрещений батько”. Команда бере участь у регіональних турнірах та доволі популярна в соцмережах.



Емблема Chicken Inn FC нагадує рекламу (фото: Вікіпедія)

Pizza Express FC (Англія)

Аматорська команда з назвою відомої мережі піцерій. Виступає в так званих “недільних лігах”, має жартівливу емблему та форму, схожу на меню закладу. Грають для душі, але назва - топ серед користувачів Х (Twitter).

No Joke FC (Кенія)

Серйозна назва, яка попереджає суперників ще до старту матчу: “Жартів не буде”. Але саме вона викликає найбільше жартів у соцмережах. Клуб із Найробі виступає в аматорських змаганнях, але його назва вже стала культовою.

Deportivo Riestra (Аргентина)

Ніби звичайна назва, але в перекладі й сленговому сприйнятті “ріестра” асоціюється з "ризиком" або навіть "хаосом". Це команда з Буенос-Айреса, яка прославилась… брутальною грою й скандалами у нижчих дивізіонах системи футбольних ліг Аргентини. До слова, команда отримала свою назву ще у 1929 році від назви вулиці, де збиралися засновники клубу - група молодих людей, яка організувала футбольну команду для участі у місцевих турнірах.

Super Power Samut Prakan FC (Таїланд)

“Суперсила Самут Пракан” - наче назва супергеройської команди, а не ФК. Клуб виступав у тайській Прем’єр-лізі, але більше прославився як мем через свою пафосну назву й при цьому вкрай посередню гру.

Deportivo Morón (Аргентина)

“Депортіво Дурник” - саме так сприймається ця назва англомовними фанатами. Хоча насправді Morón - це місто, розташоване за 20 км на захід від центру Буенос-Айреса. Зараз клуб грає у другому дивізіоні і один сезон навіть пограв у вищій аргентинській лізі. Щоправда, це було в далеких 60-х.

Клуб Santa Claus FC - найбільш різдвяний клуб у світі (фото: Вікіпедія)

SV Robinhood (Суринам)

Команда, названа на честь легендарного розбійника. Попри незвичний неймінг, це один із найуспішніших клубів Суринаму і представник країни у міжнародних турнірів.

Santa Claus FC (Фінляндія)

Так, такий клуб існує. Базується в Рованіємі - офіційній резиденції Санта-Клауса, і грає в червоно-білих кольорах (іноді гравці з'являються на полі в шапках Санти). Наразі клуб грає в Нелонені - шостому дивізіоні фінської футбольної ліги.

Eleven Men in Flight (Есватіні)

“Одинадцять летючих чоловіків” - звучить, як назва артхаусного фільму або якоїсь поетичної збірки. Проте це цілком реальна команда з африканської країни Есватіні. Вони кілька разів грали у вищій лізі країни.

Real Mississipi (Гаїті)

Так би легко могла називатися команда зі США, яка виступає в МЛС. Однак це - гаїтянський клуб, назва якого, здається, навіяна лише географічними мріями. Команда відома локально, але завдяки назві періодично потрапляє в різноманітні курйозні списки.

Total Clean FC (Перу)

Команда, яка носить ім’я… клінінгової компанії. Total Clean грала у вищій лізі Перу у 2000-х і навіть пробивалася на міжнародні турніри. Назва говорить сама за себе - грають "чисто", хоча й не завжди вдало.