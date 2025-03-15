15 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

15 березня Православна Церква вшановує пам’ять святого Агапія та семи мучеників: Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв, які загинули за віру в 303 році.

Вони постраждали під час гонінь імператора Діоклетіана в місті Кесарії Палестинській. Під час язичницького свята християн, які відмовилися приносити жертви ідолам, катували і страчували. Тимофія засудили до спалення, а Агапія та Феклу кинули на розтерзання диким звірам.

Молоді християни Публій, Тимолай, два Олександри, Діонісій і Ромил самі з’явилися до правителя, зв’язавши собі руки, щоб засвідчити свою віру. Намагання переконати їх зректися віри були марними, і їх кинули до в’язниці, де перебували Агапій і його слуга Діонісій. Усіх їх після жорстоких катувань було страчено через обезголовлення.

Також у цей день відзначається батьківська поминальна субота. Це особливий день молитви за померлих, коли православні християни згадують своїх рідних і близьких. У цей день у храмах йдуть заупокійні богослужіння, панахиди та поминають усіх спочилих.

Віряни приносять у церкву продукти для поминального столу та записки з іменами померлих для поминання священником. Поминальні суботи у Великий піст встановлені Церквою, щоб молитовно підтримати душі тих, хто вже відійшов у вічність. У цей день не прийнято влаштовувати гучні розваги, конфліктувати чи займатися важкою фізичною працею.

15 березня варто відвідати кладовище (фото: Pixabay.com)

Що не можна робити 15 березня

Цей день вважається несприятливим для далеких подорожей та поїздок. Якщо є можливість, краще відкласти дорогу на інший час.

Також 15 березня не підходить для торгівлі та фінансових операцій. Уникати варто великих покупок, продажів та важливих грошових угод.

Що стосується поведінки, сьогодні слід уникати сварок, образ, заздрості та жорстокості до тварин. Особливо важливо не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Згідно з народними віруваннями, не рекомендується ходити в ліс, адже можна натрапити на хижих звірів. Не варто також кричати на собак, щоб не втратити їхню довіру, і не ображати котів. Водночас існує прикмета, що чорний кіт, який перебіг дорогу цього дня, може принести фінансову удачу.

Народні прикмети і традиції 15 березня

Яка погода цього дня, таким буде і липень.

Якщо вітер теплий і дме з півдня, то літо обіцяє бути вологим і теплим. А ось холодний північний вітер зі снігом передвіщає прохолодне літо.

Яскраве сонце опівдні вважається доброю ознакою – воно обіцяє щедрий урожай зернових культур.

Вважається, що якщо цього дня купити герань із червоними квітами, не торгуючись, і поставити її на підвіконня, то можна заручитися прихильністю домовика.

У сім’ях, де 15 березня хтось святкує день народження, іменинника пригощають кашею з медом - це символ вірності родині та близьким на все життя.

У кого День ангела 15 березня

15 березня день ангела святкують Олександр, Олексій, Діонісій, Михайло та Тимофій.

За старим церковним стилем іменини відзначають Арсен, Богдан, Йосип, Микола, Сава.

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