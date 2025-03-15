15 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

15 марта Православная Церковь чтит память святого Агапия и семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, которые погибли за веру в 303 году.

Они пострадали во время гонений императора Диоклетиана в городе Кесарии Палестинской. Во время языческого праздника христиан, отказавшихся приносить жертвы идолам, пытали и казнили. Тимофея приговорили к сожжению, а Агапия и Феклу бросили на растерзание диким зверям.

Молодые христиане Публий, Тимолай, два Александра, Дионисий и Ромил сами явились к правителю, связав себе руки, чтобы засвидетельствовать свою веру. Попытки убедить их отречься от веры были тщетными, и их бросили в тюрьму, где находились Агапий и его слуга Дионисий. Все они после жестоких пыток были казнены через обезглавливание.

Также в этот день отмечается родительская поминальная суббота. Это особый день молитвы за умерших, когда православные христиане вспоминают своих родных и близких. В этот день в храмах идут заупокойные богослужения, панихиды и поминают всех усопших.

Верующие приносят в церковь продукты для поминального стола и записки с именами умерших для поминовения священником. Поминальные субботы в Великий пост установлены Церковью, чтобы молитвенно поддержать души тех, кто уже отошел в вечность. В этот день не принято устраивать шумные развлечения, конфликтовать или заниматься тяжелым физическим трудом.

15 марта стоит посетить кладбище (фото: Pixabay.com)

Что нельзя делать 15 марта

Этот день считается неблагоприятным для дальних путешествий и поездок. Если есть возможность, лучше отложить дорогу на другое время.

Также 15 марта не подходит для торговли и финансовых операций. Избегать стоит крупных покупок, продаж и важных денежных сделок.

Что касается поведения, сегодня следует избегать ссор, обид, зависти и жестокости к животным. Особенно важно не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Согласно народным верованиям, не рекомендуется ходить в лес, ведь можно наткнуться на хищных зверей. Не стоит также кричать на собак, чтобы не потерять их доверие, и не обижать котов. В то же время существует примета, что черный кот, который перебежал дорогу в этот день, может принести финансовую удачу.

Народные приметы и традиции 15 марта

Какая погода в этот день, таким будет и июль.

Если ветер теплый и дует с юга, то лето обещает быть влажным и теплым. А вот холодный северный ветер со снегом предвещает прохладное лето.

Яркое солнце в полдень считается хорошим предзнаменованием - оно обещает щедрый урожай зерновых культур.

Считается, что если в этот день купить герань с красными цветами, не торгуясь, и поставить ее на подоконник, то можно заручиться благосклонностью домового.

В семьях, где 15 марта кто-то празднует день рождения, именинника угощают кашей с медом - это символ верности семье и близким на всю жизнь.

У кого День ангела 15 марта

15 марта день ангела празднуют Александр, Алексей, Дионисий, Михаил и Тимофей.

По старому церковному стилю именины отмечают Арсен, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

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