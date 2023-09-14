14 вересня - Воздвиження Хреста Господнього: що потрібно зробити, щоб Бог простив гріхи

Історія та суть свята

Православні віруючі відзначають цей день, згадуючи події 326 року. Саме тоді цариця Олена, яка вирушила на пошуки християнських святинь, знайшла Хрест, на якому був розіп'ятий Ісус, і його труну, тобто печеру, де він був похований, а потім воскрес.

У церквах на Воздвиження проводяться святкові богослужіння, де священики піднімають хрест високо над головою, щоб бачив його кожен присутній.

Також навколо будинків відбувалися хресні ходи, щоб уберегти своє житло від пристріту та інших нещасть.

З давніх-давен люди вірили, що у свято Воздвиження хрест здатний вилікувати недуги, захистити від бід і злих сил. Тому навколо будинків здійснювали хресну ходу, малювали хрести на дверях та стінах, клали дерев'яні хрестики у сараї до тварин.

На Воздвиженні вірили, що кіт у хаті міг залучити удачу та відігнати хвороби. Часто люди "займали" цих тварин у сусідів, заносили додому, щоб пригостити молоком.

Наші пращури подавали на стіл страви без м'яса, яєць і молока через одноденний пост у свято. Обов'язково на столі має бути капуста - цьому овочу приписували особливі цілющі якості.

Також вірили, що той, хто подасть милостиню на це свято, незабаром примножить свої статки..

Що не можна робити

Одна з головних заборон - не ходити до лісу 27 вересня. Наші предки вважали, що можуть напасти змії, що виповзають, щоб погрітися перед зимовою сплячкою.

На Воздвиженні будь-які починання важливих справ приречені на провал.

У святковий день у жодному разі не можна сваритися та лаятися.

Рекомендується також дотримуватися посту, відмовившись від їжі тваринного походження.

Прикмети цього дня