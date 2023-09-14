14 сентября - Воздвижение Креста Господня: что нужно сделать, чтобы Бог простил грехи

История и суть праздника

Православные верующие отмечают этот день, вспоминая события, произошедшие в 326 году. Именно тогда царица Елена, отправившаяся на поиски христианских святынь, нашла Крест, на котором был распят Иисус, и его гроб, то есть пещеру, где он был похоронен, а затем воскрес.

церквях на Воздвижении проводятся праздничные богослужения, на которых священники поднимают крест высоко над головой, чтобы видел его каждый присутствующий.

Также вокруг домов происходили крестные ходы, чтобы уберечь свое жилье от сглаза и других несчастий.

С давних времен люди верили, что в праздник Воздвижения крест способен вылечить недуги, защитить от бед и злых сил. Поэтому вокруг домов совершали крестный ход, рисовали кресты на дверях и стенах, клали деревянные крестики в сараи к животным.

На Воздвижении верили, что кот в доме мог привлечь удачу и отогнать болезни. Часто люди "занимали" этих животных у соседей, заносили домой, угощали молоком.

Наши предки подавали на стол блюда без мяса, яиц и молока из-за однодневного поста в праздник. Обязательно на столе должна быть капуста - этому овощу приписывали особые целебные качества.

Также верили, что тот, кто подаст подаяние в этот праздник, вскоре приумножит свое состояние.

Что нельзя делать

Один из главных запретов - не ходить в лес 27 сентября. Наши предки считали, что могут напасть выползающие змеи, чтобы погреться перед зимней спячкой.

На Воздвижении любые начинания важных дел обречены на провал.

В праздничный день ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться.

Рекомендуется также соблюдать пост, отказавшись от еды животного происхождения.

Приметы этого дня