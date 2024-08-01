14 речей в оселі, які професійні організатори не радять зберігати

Пошкоджені контейнери

За словами Ніккі Белл з організації "Just Us Organizing", не варто зберігати пошкоджені харчові контейнери. Адже в цьому випадку вони не зможуть виконувати свою функцію належним чином. Також не радять зберігати контейнери, від яких немає кришки, або ж основної частини.

Невикористані подарунки або сувеніри

З цими предметами може бути важко розлучитися через емоційну прив'язаність до них. Але, як зазначає Кеніка Вільямс з професійної організаторської компанії "Tidied by K", якщо вони не використовуються або не виставляються, вони просто займають цінний простір.

До того ж виставлені сувеніри необхідно протирати від пилу, що створює додаткову роботу при прибиранні.

Вітальні листівки

Викидати листівки може бути напрочуд складно. В цьому випадку Аліса Тросклер з професійної організаторської служби "Emend" радить зробити наступне: зберігати листівки не просто з підписом, а ті, які містять авторський вірш або побажання.

А найкращий варіант - відсканувати такі вітання і зберігати їх в електронному форматі.

Дублікати або майже порожні засоби для макіяжу та волосся

Термін придатності макіяжу закінчується швидше, ніж більшість з нас уявляє. Тож якщо він потріскався, майже закінчився або у вас є кілька його версій, на думку Ліндсі Мелвін з компанії "Orchid Organizing", краще викинути непотрібне.

Пластикові пакети для продуктів

Використовувати один пакет декілька разів - досить економно і екологічно. Проте експерти з клінінгу не радять створювати славнозвісний "пакет з пакетами" - ліпше обмежити кількість речей до умовного невеликого числа.

Для продуктів значно довше прослужить торбинка з тканини, до того ж її можна прати і сушити.

Дублікати кухонних предметів

Мати декілька лопаток або мірних склянок на одній кухні - досить зручно для приготування декількох страв одночасно.

Проте навряд потрібно п'ять однакових предметів.Зменшення кількості дублікатів на кухні звільняє простір і полегшує пошук потрібного приладдя під час приготування їжі.

Коробки для транспортування

Попри те, що упакування електронного приладу радять зберігати протягом гарантійного терміну, після закінчення цього часу громіздкі коробки лише займають простір.

Однак, не варто їх викидати на смітник - краще віддати картон на переробку.

Застарілі рушники

Старі рушники можна використовувати для прибирання оселі. Але не варто зберігати ті, які перетворилися на дрантя - навіть для ганчірок. Адже вони просто не виконуватимуть свою функцію.

Зламана електроніка

Старі мобільні телефони, зламані гаджети або застаріле технічне обладнання, як правило, накопичуються в шухлядах. Переробка або пожертва звільняє простір і зменшує безлад.

Інструкції

Більшість інструкцій можна знайти в інтернеті, якщо вони вам знадобляться. Проте можна виділити для себе важливі інструкції для зберігання - наприклад, інструкції до побутової техніки, водонагрівача та систем опалення, вентиляції та кондиціонеру.

Одяг, який більше не підходить

Замалі, старі або просто непотрібні речі не варто зберігати в шафі - вони лише займають місце. Фахівці з прибирання радять поставити в шафу кошик, щоб складати в нього непотрібне - а потім викинути, продати чи віддати.

Рекламні товари

Радять не брати нічого безкоштовного з конференцій або інших заходів, якщо дійсно не збираєтеся цим користуватися. Те саме стосується і паперових рекламних флаєрів.

Зіпсовані продукти

Однією з перших речей, за словами фахівців з клінінгу, які вони шукають у домі, є протерміновані продукти, які потрібно викинути. Саме тому слід регулярно перевіряти комору, холодильник, шафи і полички для спецій.

Протерміновані ліки

Домашню аптечку радять переглядати щонайменше двічі на рік. Перевірте дати і занотуйте препарати, які ви часто використовуєте - і термін придатності яких скоро закінчується - щоб вчасно придбати необхідне.