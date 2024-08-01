14 вещей в доме, которые профессиональные организаторы не советуют хранить

Поврежденные контейнеры

По словам Никки Белл из организации "Just Us Organizing", не стоит хранить поврежденные пищевые контейнеры. Ведь в этом случае они не смогут выполнять свою функцию должным образом. Также не советуют хранить контейнеры, от которых нет крышки, или основной части.

Неиспользованные подарки или сувениры

С этими предметами возможно трудно расстаться из-за эмоциональной привязанности к ним. Но, как отмечает Кеника Уильямс из профессиональной организаторской компании "Tidied by K", если они не используются или не выставляются, они просто занимают ценное пространство.

К тому же, выставленные сувениры необходимо протирать от пыли, что создает дополнительную работу при уборке.

Поздравительные открытки

Выбрасывать открытки может быть удивительно сложно. В этом случае Алиса Тросклер из профессиональной организаторской службы "Emend" советует сделать следующее: хранить открытки не просто с подписью, а содержащие авторское стихотворение или пожелания.

А лучший вариант - отсканировать такие приветствия и хранить их в электронном формате.

Дубликаты или почти пустые средства для макияжа и волос

Срок годности макияжа истекает быстрее, чем большинство из нас представляет. Так что если он потрескался, почти закончился или у вас есть несколько его версий, по мнению Линдси Мелвин из компании "Orchid Organizing", лучше выбросить ненужное.

Пластиковые пакеты для продуктов

Использовать один пакет несколько раз - достаточно экономно и экологично. Однако эксперты по клинингу не советуют создавать знаменитый "пакет с пакетами" - лучше ограничить количество вещей до условного небольшого числа.

Для продуктов значительно дольше прослужит сумка с ткани, к тому же ее можно стирать и сушить.

Дубликаты кухонных предметов

Иметь несколько лопаток или мерных стаканов на одной кухне - достаточно удобно для приготовления нескольких блюд одновременно.

Однако вряд ли нужно пять одинаковых предметов. Уменьшение количества дубликатов на кухне освобождает пространство и облегчает поиск нужных принадлежностей во время приготовления пищи.

Коробки для транспортировки

Несмотря на то, что упаковку электронного прибора советуют хранить в течение гарантийного срока, по истечении этого времени громоздкие коробки только занимают пространство.

Однако не стоит их выбрасывать на свалку - лучше отдать картон на переработку.

Устаревшие полотенца

Старые полотенца можно использовать для уборки дома. Но не стоит хранить те, которые превратились в ветошь - даже для тряпок. Они ведь просто не будут выполнять свою функцию.

Сломанная электроника

Старые мобильные телефоны, сломанные гаджеты или устаревшее техническое оборудование, как правило, накапливаются в ящиках или свалках. Переработка или пожертвование освобождает пространство и уменьшает беспорядок.

Инструкции

Большинство инструкций можно найти в интернете, если они вам понадобятся. Однако можно выделить для себя важные инструкции для хранения - например, инструкции к бытовой технике, водонагревателю и системам отопления, вентиляции и кондиционеру.

Ненужная одежда

Маленькие, старые или просто ненужные вещи не стоит хранить в шкафу - они только занимают место. Специалисты по уборке советуют поставить в шкаф корзину, чтобы складывать в нее ненужное - а затем выбросить, продать или отдать.

Рекламные товары

Советуют не брать ничего бесплатного с конференций или других мероприятий, если действительно не собираетесь этим пользоваться. То же касается и бумажных рекламных флаеров.

Испорченные продукты

Одной из первых вещей, по словам специалистов по клинингу, которые они ищут в доме, являются просроченные продукты, которые нужно выбросить. Именно поэтому следует регулярно проверять кладовку, холодильник, шкафы и полочки для специй.

Просроченное лекарство

Домашнюю аптечку советуют просматривать минимум два раза в год. Проверьте даты и запишите препараты, которые вы часто используете - и срок годности которых скоро истекает - чтобы вовремя приобрести необходимое.