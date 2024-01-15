14 признаков настоящей дружбы: проверьте насколько сильная связь у вас с подругами
Признаки настоящей дружбы (фото: Freepik)
Дружба между людьми имеет большое значение в жизни, ведь не зря говорят, что "Друзья - это семья, которую мы выбираем сознательно".
А о признаках подлинной дружбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологического портала Pleso.
Как оценить свой уровень дружбы
На самом деле можно легко понять, насколько крепка и честна ваша дружба, которую, возможно, вы строили на протяжении всей своей жизни. И для того, чтобы оценить уровень дружбы, есть определенные признаки, но помните, что у вас должны быть собственные критерии и они могут кардинально отличаться.
Оцените что вы делаете вместе
- обмениваетесь эмоциями, мыслями и действиями
- приятно проводите время вместе
- помогаете друг другу морально, и, если нужно, финансово
- придерживаетесь личных границ друг друга
- можете отложить на второй план свои интересы ради друга.
Признаки настоящей дружбы (фото: Freepik)
О чем вы думаете
- доверяете друг другу и чувствуете себя в безопасности
- дополняете друг друга
- стремитесь поддерживать дружеские отношения
- пытаетесь проявлять внимание и уважение.
Что вы чувствуете в присутствии друг друга
- глубокая эмоциональная связь и приверженность
- человек восполняет какой-то пробел в вашей жизни
- вы искренни и честны друг с другом
- вы во многом схожи, но есть отличия, которые вам нравятся
- вы часто проявляете одинаковые эмоции в разных ситуациях и ведете себя аналогично.
Раньше мы рассказывали о том, почему так важно благодарить друг друга.
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