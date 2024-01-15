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14 признаков настоящей дружбы: проверьте насколько сильная связь у вас с подругами

Понедельник 15 января 2024 17:53
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14 признаков настоящей дружбы: проверьте насколько сильная связь у вас с подругами Признаки настоящей дружбы (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Дружба между людьми имеет большое значение в жизни, ведь не зря говорят, что "Друзья - это семья, которую мы выбираем сознательно".

А о признаках подлинной дружбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологического портала Pleso.

Как оценить свой уровень дружбы

На самом деле можно легко понять, насколько крепка и честна ваша дружба, которую, возможно, вы строили на протяжении всей своей жизни. И для того, чтобы оценить уровень дружбы, есть определенные признаки, но помните, что у вас должны быть собственные критерии и они могут кардинально отличаться.

Оцените что вы делаете вместе

  • обмениваетесь эмоциями, мыслями и действиями
  • приятно проводите время вместе
  • помогаете друг другу морально, и, если нужно, финансово
  • придерживаетесь личных границ друг друга
  • можете отложить на второй план свои интересы ради друга.

14 признаков настоящей дружбы: проверьте насколько сильная связь у вас с подругами

Признаки настоящей дружбы (фото: Freepik)

О чем вы думаете

  • доверяете друг другу и чувствуете себя в безопасности
  • дополняете друг друга
  • стремитесь поддерживать дружеские отношения
  • пытаетесь проявлять внимание и уважение.

Что вы чувствуете в присутствии друг друга

  • глубокая эмоциональная связь и приверженность
  • человек восполняет какой-то пробел в вашей жизни
  • вы искренни и честны друг с другом
  • вы во многом схожи, но есть отличия, которые вам нравятся
  • вы часто проявляете одинаковые эмоции в разных ситуациях и ведете себя аналогично.

Раньше мы рассказывали о том, почему так важно благодарить друг друга.

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