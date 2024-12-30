14 найкращих подарунків, про які мріє кожен поціновувач музики

Підсилювач для навушників Fender Mustang Micro Plus

Ціна: 6 800 гривень

Портативний гітарний підсилювач, який під'єднується безпосередньо до вашої гітари та дає змогу проводити індивідуальні репетиції. Він оснащений 25 моделями підсилювачів і 25 ефектами, пропонуючи широкий спектр тонів. Він ідеально підходить для музикантів, яким потрібен високоякісний звук, не заважаючи іншим.

Підсилювач для навушників Fender Mustang Micro Plus (фото: Engadget)

Soma Laboratory Ether

Ціна: 6 700 гривень

Цей пристрій, відомий як "анти-радіо", вловлює електромагнітні хвилі і перетворює їх на звук. Це захопливий інструмент для музикантів-експериментаторів або тих, хто цікавиться дослідженням прихованого світу електромагнітного звуку.

Soma Laboratory Ether (фото: Engadget)

Динамічний USB-мікрофон Audio-Technica AT2040USB

Ціна: від 6 000 гривень

Професійний USB-мікрофон, що забезпечує кристально чистий звук. Він досить універсальний для подкастингу, співу або запису інструментів і включає роз'єм для навушників для моніторингу звуку в реальному часі.

Динамічний USB-мікрофон Audio-Technica AT2040USB (фото: Engadget)

Bastl Instruments Kastle Arp

Ціна: від 5 000 гривень

Кишеньковий модульний синтезатор, призначений для створення арпеджіо і мелодійних малюнків. Компактний розмір робить його чудовим введенням у модульний синтез або кумедним доповненням до інструментарію будь-якого музиканта.

Bastl Instruments Kastle Arp (фото: Engadget)

Focusrite Scarlett Solo 4th Gen

Ціна: від 6 999 гріаєн

Зручний аудіоінтерфейс з високоякісними передпідсилювачами, що ідеально підходить як для новачків, так і для професіоналів. Він підключається до комп'ютера, що дає змогу легко записувати вокал або інструменти зі звуком студійного рівня.

Focusrite Scarlett Solo 4th Gen (фото: Engadget)

Anker 5-in-1- USB-C Hub

Ціна: 1899 гривень

Компактний і надійний концентратор, що розширює можливості підключення вашого пристрою. Він особливо корисний для музикантів, які працюють з ноутбуками або планшетами, даючи їм змогу під'єднувати кілька пристроїв, як-от аудіоінтерфейси, MIDI-контролери та накопичувачі.

Anker 5-in-1- USB-C Hub (фото: Engadget)

Teenage Engineering EP-133 (and EP-1320)

Ціна: 14 249 гривень

Легкий і портативний синтезатор із вбудованими можливостями запису, драм-машинами та інструментами семплювання. Цей універсальний пристрій ідеально підходить для створення музики в будь-якому місці, чи то вдома, чи то в дорозі.

Teenage Engineering EP-133 (and EP-1320) (фото: Engadget)

X-Protector Non-Slip Pad Roll

Ціна: 420 гривень

Універсальна клейка рулонна підкладка, яка допомагає утримувати такі предмети, як клавіатури, підсилювачі або аудіообладнання, стійко на поверхні.

Музиканти можуть використовувати її для закріплення обладнання під час живих виступів або студійних сесій, запобігаючи непотрібним переміщенням або вібраціям.

X-Protector Non-Slip Pad Roll (фото: Engadget)

Baby Audio Transit

Ціна: 3 300 гривень

Компактний та інноваційний інструмент для аудіопереходу, розроблений для спрощення звукових переходів. Він пропонує прості у використанні ефекти і передустановки для плавної зміни звуку, ідеально підходить для продюсерів, які працюють над електронною музикою або музикою для фільмів.

Baby Audio Transit (фото: Engadget)

Antares AutoTune Access

Ціна: від 650 гривень на місяць

Спрощена версія класичного програмного забезпечення AutoTune, що ідеально підходить для корекції висоти тону і вокальних ефектів. Його спрощений інтерфейс дає змогу новачкам легко домогтися налаштування професійної якості, водночас забезпечуючи достатній контроль для досвідчених користувачів.

Antares AutoTune Access (фото: Engadget)

Arturia KeyLab Essential 49 mk3 KeyLab Essential 49 mk3

Ціна: від 9 890 гривень

49-клавішний MIDI-контролер з елегантним дизайном і потужними функціями. Він легко інтегрується з популярними DAW і поставляється з програмним забезпеченням Analog Lab від Arturia, надаючи доступ до великої бібліотеки звуків синтезатора і клавіатури. Дуже добре підходить для музикантів, яким потрібен тактильний, виразний інструмент для створення музики.

Arturia KeyLab Essential 49 mk3 (фото: Engadget)

Захисні чохли Decksaver

Ціна: від 750 гривень

Міцні та прозорі чохли, призначені для захисту мікшерів, програвачів та іншого обладнання від пилу, протікання і випадкових пошкоджень. Обов'язковий атрибут для діджеїв і власників студій, які бажають захистити своє обладнання.

Захисні чохли Decksaver (фото: Engadget)

Звукознімач для акустичної гітари

Ціна: від 200 гривень

Доступний і простий в установці перетворювальний звукознімач, який підсилює звук вашої акустичної гітари. Це чудовий інструмент для живих виступів або сесій запису, що перетворює будь-яку акустичну гітару на електроакустичний гібрид.

Звукознімач для акустичної гітари (фото: Engadget)

Moog Muse

Ціна: від 170 000 гривень

Преміальний аналоговий синтезатор із фірмовими теплими та насиченими тонами Moog. Це інструмент мрії для професіоналів та ентузіастів, які цінують виразні можливості аналогового звукового дизайну.

Moog Muse (фото: Engadget)