Від класики до електроніки. 10 найкращих майданчиків з безкоштовною музикою для різних завдань

У пошуку якісної музики для ваших проектів важливо знайти треки, які підкреслюють атмосферу та настрій без зайвих витрат. Від класичних композицій до сучасних електронних треків - в інтернеті доступні ресурси, які пропонують музику на будь-який смак та безкоштовно.

Про 10 найкращих сайтів, де можна знайти музику для ваших ідей та натхнення безкоштовно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на платформу генерації музики за допомогою штучного інтелекту Beatoven.ai .

Beatoven.ai

Beatoven.ai - це зручний у використанні музичний генератор на базі штучного інтелекту, що створює індивідуальну безкоштовну музику для комерційного використання.

Функція "Text to Music" генерує персональну фонову музику на основі певних підказок. Вона також дозволяє вам редагувати мелодії до досконалості відповідно до ваших потреб.

Beatoven.ai має сертифікат від FairlyTrained за свою етичну модель ШІ та за повагу до прав творців. Модель навчається на ліцензованих даних, що означає, що кілька виконавців вносять свої композиції на платформу. Таким чином, творці контенту можуть отримати доступ до свіжих, оригінальних, безкоштовних треків для своїх відео, подкастів, реклами, ігор та короткометражних фільмів.

Beatoven.ai дозволяє завантажувати стеми у форматах MP3 чи WAV. Кожен музичний твір постачається з безстроковою ліцензією без сплати роялті, щоб допомогти творцям монетизувати свій контент.

Інші важливі функції Beatoven.ai, які творці контенту знайдуть корисними, - це вибір та видалення інструментів, відстеження зворотного зв'язку та навігація за часовою шкалою.

Додаток має безкоштовну пробну версію. Однак, щоб завантажити безкоштовну музику, вам доведеться вибрати платну підписку, починаючи зі 150 гривень на місяць з 15 хвилинами щомісячних завантажень.

Beatoven.ai (фото: Beatoven.ai)

YouTube Audio Library

Увійдіть до YouTube Studio та знайдіть YouTube Audio Library на лівій панелі. Аудіобібліотека містить понад 700 безкоштовних та захищених авторським правом звукових кліпів та ефектів, які можна фільтрувати за настроєм, жанром, ім'ям виконавця або назвою треку.

Шукайте за "категоріями", такими як мультфільми, жахи та спорт, або за "тривалістю", щоб знайти музику, яка найкраще підходить вашому типу контенту та довжині.

Однак вибрані вами треки не є ексклюзивними, оскільки їх можуть використовувати багато творців, а можливості налаштування обмежені. Це означає, що у вас не буде шансу редагувати музику відповідно до ваших потреб. Наприклад, ви не можете змінити темп, інструментування або ритм треку.

Якщо говорити докладніше, то, хоча аудіобібліотека пропонує музику без роялті, для кількох треків потрібна вказівка авторства в описі контенту. Крім того, ви повинні зв'язатися з виконавцями, якщо використовуєте їх аудіо для окремих проектів за межами YouTube.

YouTube Audio Library (фото: Beatoven.ai)

Bensound

Bensound пропонує велику бібліотеку безкоштовної музики для комерційного використання. Виберіть одну з 12 категорій і відфільтруйте за жанрами, настроями, темами та інструментами, щоб знайти музику, яка відповідає вашим потребам.

Після того, як ви вибрали музику, натисніть "Безкоштовне завантаження" для треку та тексту атрибуції. Використовуйте аудіодоріжки безкоштовно у своїх відео на Facebook, Instagram, YouTube тощо, і не забудьте включити особистий текст атрибуції в опис відео, яке можна легко створити за допомогою генератора описів відео AI.

Окрім безкоштовної музики, ви можете придбати музичні ліцензії для комерційного використання на Bensound. Також ви повинні придбати стандартну ліцензію з оплатою за трек або загальноприйнятий план підписки на повний доступ, щоб використовувати їх треки у вашій аудіокнизі або подкасті.

Bensound (фото: Beatoven.ai)

Free Music Archive (FMA)

На сайті FMA ви можете шукати музику за жанром - інструментальна, рок, класика, фолк, джаз тощо. Платформа пропонує велику бібліотеку треків з різними ліцензіями.

У той час, як деяка безкоштовна музика призначена для комерційного використання, інша - тільки для особистого використання. Ви не можете використовувати ці треки для подкастів, контенту Facebook, YouTube або Instagram. Крім того, ви повинні вказати автора та джерело, незалежно від вибраної вами музики.

Добре те, що ви можете фільтрувати музику за ліцензією, щоб знайти треки для комерційного та особистого використання.

Free Music Archive (FMA) (фото: Beatoven.ai)

Storyblocks Audio (Ex Audioblocks)

Storyblocks Audio пропонує більше 112 000 треків, включаючи звукові ефекти та цикли для комерційних та особистих проектів. Його саундтреки не обкладаються роялті та можуть використовуватися багаторазово для відео чи кампаній.

Найкраще те, що Storyblocks постійно оновлює свою бібліотеку на основі пошуків, тому ви можете знайти свій музичний тип. Переглядайте за настроєм, наприклад, "щасливий", "кохання", "розслаблюючий" або "надихаючий", використовуйте фільтри та завантажуйте треки у форматах MP3 або WAV.

Музична бібліотека найкраще підходить для подкастів. Ви можете шукати по них, щоб знайти найкращі фонові та вступні треки. Творці також можуть шукати "відео", щоб знайти звукові ефекти для своїх проектів.

Поряд із безкоштовною музикою для комерційного використання ви можете отримати фотографії, шаблони та відео, оформивши підписку на Storyblocks з повним доступом.

Storyblocks Audio (Ex Audioblocks) (фото: Beatoven.ai)

AShamaluevMusic

AShamaluevMusic - це джерело безкоштовної музики для творців контенту, ютуберів та режисерів. Ви можете завантажити інструментальну музику з цього джерела у форматі MP3 разом із ліцензією та використовувати її для кількох потоків. Знайти музику на ваш вибір досить просто. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на бажаний жанр та настрій, щоб знайти фонову музику на ваш вибір.

AShamaluevMusic (фото: Beatoven.ai)

SoundCloud

SoundCloud надає просту у використанні музичну бібліотеку з кількома треками для ваших відео та подкастів. Знайдіть потрібний вам тип музики, виберіть "треки" на лівій панелі та відфільтруйте результати по "будь-якій довжині", "для комерційного використання", "для прослуховування" і т. д., щоб знайти музику без роялті.

Найкраще в SoundCloud це те, що ви можете шукати різні типи музики, які можна використовувати безкоштовно в комерційних цілях.

Незважаючи на те, що існує кілька варіантів, на SoundCloud є треки музикантів-аматорів, які не підійдуть для комерційних відеороликів або подкастів.

SoundCloud (фото: Beatoven.ai)

ccMixter

ccMixter - це музична спільнота, яка перетворилася на безкоштовне джерело музики для творців контенту. Ви можете завантажити величезний запас музики з цього сайту і використовувати його в комерційних цілях. ccMixter пропонує три різні типи музичних ліцензій: безкоштовну, безкоштовну для особистого використання та безкоштовну по ковзаючій шкалі.

ccMixter (фото: Beatoven.ai)

Free Stock Music

Як і кілька інших музичних бібліотек, Free Stock Music - це ще одна платформа, на якій любителі та творці музики можуть знайти треки без авторських відрахувань.

Знайдіть ідеальні треки для своїх відео, використовуючи такі категорії, як "акустичний", "корпоративний", "кінематографічний", "дитячий" тощо. Ви також можете ввести до трьох ключових слів, щоб знайти безкоштовну музику для комерційного використання.

Однак у бібліотеці є обмежена кількість музики, яку ви можете використовувати за умови вказівки автора або придбання ліцензії.

Free Stock Music (фото: Beatoven.ai)

Audionautix

Audionautix пропонує повністю безкоштовну музику від Джейсон Шоу. Ви можете завантажити її для комерційного використання на різних каналах, якщо вкажете автора.

Виберіть безкоштовний музичний жанр та завантажте його версії у форматі MP3. Ви також можете вибрати настрій та темп, а також ввести ключові слова, щоб знайти музику, яка найкраще підходить для вашого контенту.

Доброю новиною є те, що Шоу надає всі свої треки під ліцензією Creative Commons. Вам потрібно лише вказати автора та використовувати його треки для своїх відео та подкастів.

Audionautix (фото: Beatoven.ai)