14 лучших подарков, о которых мечтает каждый ценитель музыки

Усилитель для наушников Fender Mustang Micro Plus

Цена: 6 800 гривен

Портативный гитарный усилитель, который подключается непосредственно к вашей гитаре и позволяет проводить индивидуальные репетиции. Он оснащен 25 моделями усилителей и 25 эффектами, предлагая широкий спектр тонов. Он идеально подходит для музыкантов, которым нужен высококачественный звук, не мешая другим.

Усилитель для наушников Fender Mustang Micro Plus (фото: Engadget)

Soma Laboratory Ether

Цена: 6 700 гривен

Это устройство, известное как “анти-радио”, улавливает электромагнитные волны и преобразует их в звук. Это увлекательный инструмент для музыкантов-экспериментаторов или тех, кто интересуется исследованием скрытого мира электромагнитного звука.

Soma Laboratory Ether (фото: Engadget)

Динамический USB-микрофон Audio-Technica AT2040USB

Цена: от 6 000 гривен

Профессиональный USB-микрофон, обеспечивающий кристально чистый звук. Он достаточно универсален для подкастинга, пения или записи инструментов и включает разъем для наушников для мониторинга звука в реальном времени.

Динамический USB-микрофон Audio-Technica AT2040USB (фото: Engadget)

Bastl Instruments Kastle Arp

Цена: от 5 000 гривен

Карманный модульный синтезатор, предназначенный для создания арпеджио и мелодических рисунков. Компактный размер делает его отличным введением в модульный синтез или забавным дополнением к инструментарию любого музыканта.

Bastl Instruments Kastle Arp (фото: Engadget)

Focusrite Scarlett Solo 4th Gen

Цена: от 6 999 гриаен

Удобный аудиоинтерфейс с высококачественными предусилителями, идеально подходящий как для новичков, так и для профессионалов. Он подключается к компьютеру, что позволяет легко записывать вокал или инструменты со звуком студийного уровня.

Focusrite Scarlett Solo 4th Gen (фото: Engadget)

Anker 5-in-1- USB-C Hub

Цена: 1899 гривен

Компактный и надежный концентратор, расширяющий возможности подключения вашего устройства. Он особенно полезен для музыкантов, работающих с ноутбуками или планшетами, позволяя им подключать несколько устройств, таких как аудиоинтерфейсы, MIDI-контроллеры и накопители.

Anker 5-in-1- USB-C Hub (фото: Engadget)

Teenage Engineering EP-133 (and EP-1320)

Цена: 14 249 гривен

Легкий и портативный синтезатор со встроенными возможностями записи, драм-машинами и инструментами сэмплирования. Это универсальное устройство идеально подходит для создания музыки в любом месте, будь то дома или в дороге.

Teenage Engineering EP-133 (and EP-1320) (фото: Engadget)

X-Protector Non-Slip Pad Roll

Цена: 420 гривен

Универсальная клейкая рулонная подкладка, которая помогает удерживать такие предметы, как клавиатуры, усилители или аудиооборудование, устойчиво на поверхности.

Музыканты могут использовать ее для закрепления оборудования во время живых выступлений или студийных сессий, предотвращая ненужные перемещения или вибрации.

X-Protector Non-Slip Pad Roll (фото: Engadget)

Baby Audio Transit

Цена: 3 300 гривен

Компактный и инновационный инструмент для аудиоперехода, разработанный для упрощения звуковых переходов. Он предлагает простые в использовании эффекты и предустановки для плавного изменения звука, идеально подходит для продюсеров, работающих над электронной музыкой или музыкой для фильмов.

Baby Audio Transit (фото: Engadget)

Antares AutoTune Access

Цена: от 650 гривен в месяц

Упрощенная версия классического программного обеспечения AutoTune, идеально подходящая для коррекции высоты тона и вокальных эффектов. Его упрощенный интерфейс позволяет новичкам легко добиться настройки профессионального качества, при этом обеспечивая достаточный контроль для опытных пользователей.

Antares AutoTune Access (фото: Engadget)

Arturia KeyLab Essential 49 mk3

Цена: от 9 890 гривен

49-клавишный MIDI-контроллер с элегантным дизайном и мощными функциями. Он легко интегрируется с популярными DAW и поставляется с программным обеспечением Analog Lab от Arturia, предоставляя доступ к обширной библиотеке звуков синтезатора и клавиатуры. Отлично подходит для музыкантов, которым нужен тактильный, выразительный инструмент для создания музыки.

Arturia KeyLab Essential 49 mk3 (фото: Engadget)

Защитные чехлы Decksaver

Цена: от 750 гривен

Прочные и прозрачные чехлы, предназначенные для защиты микшеров, проигрывателей и другого оборудования от пыли, протечек и случайных повреждений. Обязательный атрибут для диджеев и владельцев студий, желающих защитить свое оборудование.

Защитные чехлы Decksaver (фото: Engadget)

Звукосниматель для акустической гитары

Цена: от 200 гривен

Доступный и простой в установке преобразовательный звукосниматель, который усиливает звук вашей акустической гитары. Это отличный инструмент для живых выступлений или сессий записи, превращающий любую акустическую гитару в электроакустический гибрид.

Звукосниматель для акустической гитары (фото: Engadget)

Moog Muse

Цена: от 170 000 гривен

Премиальный аналоговый синтезатор с фирменными теплыми и насыщенными тонами Moog. Это инструмент мечты для профессионалов и энтузиастов, которые ценят выразительные возможности аналогового звукового дизайна.

Moog Muse (фото: Engadget)