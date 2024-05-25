14 найкорисніших функцій WhatsApp, які полегшать ваше життя

Зникаючі повідомлення

Одна з найновіших функцій WhatsApp - це повідомлення, що зникають. Коли цю функцію увімкнено, повідомлення, надіслані в чаті, будуть зникати через сім днів. Це може бути особливо корисним для збереження конфіденційності або очищення історії чатів.

Щоб увімкнути цю функцію, відкрийте чат, натисніть на ім'я контакту або групи вгорі, виберіть "Зникаючі повідомлення" та активуйте її.

Сповіщення, що налаштовуються

Якщо ви є учасником багатьох груп WhatsApp або у вас є кілька активних чатів, розрізняти повідомлення може стати складним завданням.

WhatsApp дозволяє користувачам встановлювати оповіщення, що налаштовуються, для певних контактів або груп. Для цього відкрийте чат, натисніть на ім'я контакту або групи, виберіть "Налаштовані повідомлення" і налаштуйте параметри на свій розсуд.

Обрані повідомлення

Важливі повідомлення часто губляться у морі щоденних розмов. Функція обраних повідомлень WhatsApp дозволяє користувачам відзначати певні повідомлення для прочитання пізніше.

Щоб додати повідомлення до обраного, просто натисніть та утримуйте повідомлення, а потім натисніть значок зірки. Щоб переглянути всі обрані повідомлення, натисніть на три точки у верхньому правому куті головного екрана та виберіть "Обрані повідомлення".

Розширені можливості пошуку

Функція пошуку WhatsApp виходить за рамки простого пошуку контактів або повідомлень у чаті. Користувачі можуть шукати за ключовими словами та фільтрувати результати за типом - наприклад, фотографії, відео, посилання, GIF, аудіо та документи.

Щоб скористатися цією функцією, натисніть піктограму пошуку у верхній частині головного екрана, введіть пошуковий запит і виберіть бажаний фільтр під рядком пошуку.

Двоетапна перевірка

Безпека є першорядною для будь-якого додатку під час обміну повідомленнями. Двоетапна перевірка WhatsApp додає додатковий рівень безпеки, вимагаючи шестизначний PIN-код при повторній реєстрації номера телефону в додатку.

Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть до "Параметри", потім "Акаунт" та "Двокрокова перевірка". Виконайте вказівки для встановлення PIN-коду.

Спільне використання місцезнаходження в реальному часі

Потрібно повідомити когось, де ви зараз? Функція WhatsApp для передачі місця розташування в реальному часі дозволяє користувачам ділитися своїм місцем розташування з контактом на певний час.

Щоб скористатися цією функцією, відкрийте чат, натисніть на значок плюса, виберіть "Місце розташування", а потім "Ділітися геоданими". Ви можете вибрати тривалість передачі: 15 хвилин, 1 годину або 8 годин.

Вимкнення повідомлень для окремих чатів або груп

Іноді відключення повідомлень для активного чату або групи може врятувати вас від стресу. WhatsApp дозволяє користувачам відключати повідомлення для окремих чатів або груп на 8 годин, 1 тиждень чи назавжди.

Щоб вимкнути сповіщення для чату, відкрийте його, натисніть на ім'я контакту або групи, виберіть оповіщення та звуки, а потім потрібну тривалість.

Закріплення чатів

Для важливих розмов WhatsApp дозволяє закріпити до трьох чатів у верхній частині списку чатів, щоб вони завжди були легко доступні. Щоб закріпити чат, посуньте його праворуч у списку чатів і натисніть значок шпильки.

WhatsApp Web та настільна версія

Для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером, WhatsApp пропонує веб-версію та настільний додаток. Це дозволяє користувачам надсилати та отримувати повідомлення, не беручи в руки телефон.

Щоб використати WhatsApp Web, відвідайте web.whatsapp.com на своєму комп'ютері, скануйте QR-код за допомогою телефону, і ви готові до роботи.

Архівовані чати

Якщо ви бажаєте очистити список чатів, не видаляючи розмови, функція архівації WhatsApp ідеально підійде. Архівовані чати приховані з вашого основного списку, але легко отримати доступ до них. Угорі над усіма діалогами буде папка "В архіві", де зберігаються архівовані чати.

Щоб архівувати чат, посуньте його ліворуч у списку чатів та натисніть "Архівувати".

Позначка чатів як непрочитаних

Іноді ви читаєте повідомлення, але хочете пам'ятати про необхідність відповісти пізніше. WhatsApp дозволяє користувачам позначати чати як непрочитані. Для цього посуньте чат праворуч і натисніть "Непрочитане". Це не змінить статусу прочитання для відправника, але нагадає вам, що потрібно відповісти.

Списки розсилки

Списки розсилки WhatsApp дозволяють користувачам надсилати повідомлення кільком контактам без створення групового чату. Це особливо корисно для оголошень або запрошень.

Щоб створити список розсилки, натисніть на плюс у правому верхньому куті головного екрана, виберіть "Нове розсилання", виберіть контакти та надішліть повідомлення.

Вбудована камера та інструменти для редагування

Камера у додатку WhatsApp створена не лише для швидких знімків. Вона оснащена різними інструментами для редагування, включаючи можливість додавання тексту, емодзі та рукописних анотацій до зображень.

Щоб скористатися цими інструментами, відкрийте камеру в WhatsApp, зробіть фото або відео та використовуйте іконки у верхній частині екрана для редагування медіа перед відправкою.

Швидкість відтворення голосових повідомлень

Нещодавнім доповненням до набору функцій WhatsApp є можливість змінити швидкість відтворення голосових повідомлень. Це особливо корисно для швидкого прослуховування довгих повідомлень.

Під час прослуховування голосового повідомлення натисніть іконку з написом "1x", щоб переключатися між швидкостями відтворення 1x, 1.5x та 2x.