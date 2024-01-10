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14 кроків для того, щоб правильно завершити стосунки

Як правильно завершити стосунки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Завершити стосунки буває дуже складно і часто ми не вміємо це робити правильно, щоб не травмувати себе і свого партнера та себе.

Про те, як же потрібно розривати стосунки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Діалектична поведінкова терапія в Instagram.

14 кроків для правильного розриву стосунків 

Крок перший. Завершення важливих стосунків вимагає ясного мислення та делікатності, тому контролюйте себе.  

Крок другий. Приймайте рішення про завершення стосунків у мудрому розумі й ніколи не приймати таких рішень на емоціях.

Крок третій. Пам’ятайте, що сильна негативна емоція може призвести до ескалації. 

Крок четвертий. Заздалегідь аналізуйте причини виходу зі стосунків. 

Крок п’ятий. Завершуйте деструктивні стосунки, як тільки зрозуміли, з ким ви перебуваєте у парі.

Крок шостий. Завершуйте стосунки, які сильно погіршують рівень та якість вашого буденного життя.

Крок сьомий. Залишайтеся у стосунках, якщо вам дорожче їх зберегти, ніж завершити, витримайте паузу, проаналізуйте. 

Крок восьмий. Важливо розрізняти провину, тобто є вона обґрунтованою чи ні під час завершення стосунків.

Як правильно завершити стосунки (фото: Freepik)

Крок дев’ятий. Застосуйте навичку вирішення проблеми, щоб налагодити конфліктні стосунки. 

Крок десятий. Заздалегідь плануйте, яким чином ви будете завершувати свої відносини. 

Крок одинадцятий. Вирішіть, у якій саме формі вам буде легше завершити стосунки з партнером. У письмовій формі, під час особистої зустрічі або ж через телефон. 

Крок дванадцятий. Заздалегідь напишіть сценарій, якщо не можете сказати все що думаєте одразу і без підказок. Якщо є потреба, репетуйте свою промову, якщо вам це потрібно. 

Крок тринадцятий. Подбайте про труднощі заздалегідь, зрозумійте, як ви можете собі допомогти.

Крок чотирнадцятий. Перш за все, подбайте про власну безпеку. 

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