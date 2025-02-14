14 фільмів про кохання для легкого романтичного вечора

Якщо ви шукаєте фільм для ідеального романтичного вечора, ця добірка з 14 легких і дійсно красивих стрічок допоможе вам зануритися у світ пристрасті, ніжності та справжніх почуттів.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вам список фільмів про кохання на будь-який смак - від класики до сучасності - які прямо зараз можна дивитися на сервісі MEGOGO.

Ця чуттєва історія розповідає про закоханих Ноя та Еллі, яких розлучають соціальні бар'єри, але їхнє кохання не згасає навіть через роки. Один із найзворушливіших фільмів, що змушує вірити у справжнє кохання.

Кожна новела цієї стрічки - це окрема історія зі своїми героями, емоціями та поглядом на кохання. Від романтичних комічних ситуацій до драматичних історій про кохання і втрати - тут є все.

Ця романтична комедія розповідає про кохання без кліше - чесно, зворушливо і болісно правдиво. Том закохується у Саммер, але чи судилося їм бути разом?

Щороку 15 липня головні герої зустрічаються, і ми бачимо, як змінюються їхні стосунки. Це зворушливий фільм про кохання, дружбу та плинність часу.

Класика кінематографа з Річардом Гіром і Джулією Робертс! Фільм про сучасну "Попелюшку" - успішного бізнесмена і дівчину, яка випадково опинилася у його житті, змінивши його назавжди.

Чи можна стерти з пам’яті людину, яку ти кохав або кохала? Ця оригінальна історія про те, що справжнє кохання сильніше за будь-які спроби забути минуле.

Жінка вирушає у подорож, щоб знайти гармонію та зрозуміти, що справжнє кохання починається з любові до себе. Історія про зміни, самоусвідомлення та нові почуття.

Один із найкращих фільмів про кохання, що показує безліч історій, які переплітаються між собою. Він розповідає про різні види любові - романтичну, сімейну, дружню.

Ця драма розповідає історію дівчини Лу, яка стає доглядальницею для молодого чоловіка, прикутого до інвалідного візка. Їхні стосунки змінять життя назавжди.

Ця музична мелодрама розповідає про співачку Еллі, яку відкриває світові відомий музикант Джек. Але чи зможе їхнє кохання подолати труднощі?

"Кейт і Лео" (2001)

Герцог XIX століття потрапляє у сучасний світ і зустрічає амбітну дівчину. Їхня історія – ідеальне поєднання романтики, гумору та магії часу.

Класична романтична комедія, де журналістка й рекламіст укладають парі, але несподівано закохуються одне в одного.

"Відпочинок за обміном" (2006)

Дві дівчини з різних куточків світу вирішують помінятися житлом і несподівано знаходять кохання.

Жінка, яка перестала старіти, десятиліттями уникає кохання, поки не зустрічає чоловіка, що змінює її життя.