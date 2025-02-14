14 фільмів про кохання для легкого романтичного вечора
Якщо ви шукаєте фільм для ідеального романтичного вечора, ця добірка з 14 легких і дійсно красивих стрічок допоможе вам зануритися у світ пристрасті, ніжності та справжніх почуттів.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вам список фільмів про кохання на будь-який смак - від класики до сучасності - які прямо зараз можна дивитися на сервісі MEGOGO.
"Щоденник пам’яті" (2004)
Ця чуттєва історія розповідає про закоханих Ноя та Еллі, яких розлучають соціальні бар'єри, але їхнє кохання не згасає навіть через роки. Один із найзворушливіших фільмів, що змушує вірити у справжнє кохання.
"Нью-Йорк, я люблю тебе" (2008)
Кожна новела цієї стрічки - це окрема історія зі своїми героями, емоціями та поглядом на кохання. Від романтичних комічних ситуацій до драматичних історій про кохання і втрати - тут є все.
"500 днів літа" (2009)
Ця романтична комедія розповідає про кохання без кліше - чесно, зворушливо і болісно правдиво. Том закохується у Саммер, але чи судилося їм бути разом?
"Один день" (2011)
Щороку 15 липня головні герої зустрічаються, і ми бачимо, як змінюються їхні стосунки. Це зворушливий фільм про кохання, дружбу та плинність часу.
"Красуня" (1990)
Класика кінематографа з Річардом Гіром і Джулією Робертс! Фільм про сучасну "Попелюшку" - успішного бізнесмена і дівчину, яка випадково опинилася у його житті, змінивши його назавжди.
"Вічне сяйво чистого розуму" (2004)
Чи можна стерти з пам’яті людину, яку ти кохав або кохала? Ця оригінальна історія про те, що справжнє кохання сильніше за будь-які спроби забути минуле.
"Їсти, молитися, кохати" (2010)
Жінка вирушає у подорож, щоб знайти гармонію та зрозуміти, що справжнє кохання починається з любові до себе. Історія про зміни, самоусвідомлення та нові почуття.
"Реальне кохання" (2003)
Один із найкращих фільмів про кохання, що показує безліч історій, які переплітаються між собою. Він розповідає про різні види любові - романтичну, сімейну, дружню.
"До зустрічі з тобою" (2016)
Ця драма розповідає історію дівчини Лу, яка стає доглядальницею для молодого чоловіка, прикутого до інвалідного візка. Їхні стосунки змінять життя назавжди.
"Народження зірки" (2018)
Ця музична мелодрама розповідає про співачку Еллі, яку відкриває світові відомий музикант Джек. Але чи зможе їхнє кохання подолати труднощі?
"Кейт і Лео" (2001)
Герцог XIX століття потрапляє у сучасний світ і зустрічає амбітну дівчину. Їхня історія – ідеальне поєднання романтики, гумору та магії часу.
"Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003)
Класична романтична комедія, де журналістка й рекламіст укладають парі, але несподівано закохуються одне в одного.
"Відпочинок за обміном" (2006)
Дві дівчини з різних куточків світу вирішують помінятися житлом і несподівано знаходять кохання.
"Вік Адалін" (2015)
Жінка, яка перестала старіти, десятиліттями уникає кохання, поки не зустрічає чоловіка, що змінює її життя.
Раніше ми розповіли, як зараз виглядає хлопчик з фільма "Титанік", через сцену з яким всі кожен раз плачуть.
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