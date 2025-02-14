14 фильмов о любви для легкого романтического вечера
Если вы ищете фильм для идеального романтического вечера, эта подборка из 14 легких и действительно красивых лент поможет вам окунуться в мир страсти, нежности и настоящих чувств.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам список фильмов о любви на любой вкус - от классики до современности - которые прямо сейчас можно смотреть на сервисе MEGOGO.
"Дневник памяти" (2004)
Эта чувственная история рассказывает о влюбленных Ное и Элли, которых разлучают социальные барьеры, но их любовь не угасает даже спустя годы. Один из самых трогательных фильмов, который заставляет верить в настоящую любовь.
"Нью-Йорк, я люблю тебя" (2008)
Каждая новелла этой ленты - это отдельная история со своими героями, эмоциями и взглядом на любовь. От романтических комических ситуаций до драматических историй о любви и потере - здесь есть все.
"500 дней лета" (2009)
Эта романтическая комедия рассказывает о любви без клише - честно, трогательно и мучительно правдиво. Том влюбляется в Саммер, но суждено ли им быть вместе?
"Один день" (2011)
Каждый год 15 июля главные герои встречаются, и мы видим, как меняются их отношения. Это трогательный фильм о любви, дружбе и быстротечности времени.
"Красавица" (1990)
Классика кинематографа с Ричардом Гиром и Джулией Робертс! Фильм о современной "Золушке" - успешном бизнесмене и девушке, которая случайно оказалась в его жизни, изменив ее навсегда.
"Вечное сияние чистого разума" (2004)
Можно ли стереть из памяти человека, которого ты любил или любила? Эта оригинальная история о том, что настоящая любовь сильнее любых попыток забыть прошлое.
"Есть, молиться, любить" (2010)
Женщина отправляется в путешествие, чтобы найти гармонию и понять, что настоящая любовь начинается с любви к себе. История об изменениях, самоосознании и новых чувствах.
"Реальная любовь" (2003)
Один из лучших фильмов о любви, показывающий множество историй, которые переплетаются между собой. Он рассказывает о разных видах любви - романтической, семейной, дружеской.
"До встречи с тобой" (2016)
Эта драма рассказывает историю девушки Лу, которая становится сиделкой для молодого человека, прикованного к инвалидной коляске. Их отношения изменят жизни навсегда.
"Рождение звезды" (2018)
Эта музыкальная мелодрама рассказывает о певице Элли, которую открывает миру известный музыкант Джек. Но сможет ли их любовь преодолеть трудности?
"Кейт и Лео" (2001)
Герцог XIX века попадает в современный мир и встречает амбициозную девушку. Их история - идеальное сочетание романтики, юмора и магии времени.
"Как избавиться от парня за 10 дней" (2003)
Классическая романтическая комедия, где журналистка и рекламист заключают пари, но неожиданно влюбляются друг в друга.
"Отдых по обмену" (2006)
Две девушки из разных уголков мира решают поменяться жильем и неожиданно находят любовь.
"Век Адалин" (2015)
Женщина, которая перестала стареть, десятилетиями избегает любви, пока не встречает мужчину, который меняет ее жизнь.
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