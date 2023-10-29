14 чарівних фраз української мови, які допоможуть гідно вийти зі складних ситуацій

Українська мова дуже багата на красиві фрази. Але іноді у складних чи спірних моментах буває складно знайти потрібні слова. Особливо, якщо ви людина з м’яким характером.
Про те, які фрази допоможуть вийти зі складних ситуацій гідно та дати відсіч маніпуляторам, РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на допис мотивуючого коуча Артура Сонячного в Instagram.
Часто буває так, що ми можемо розгубитися у ситуаціях, де на нас давлять або вимагають чогось. В такі моменти людині психологічно важко і вона не може знайти потрібних слів. Але це, звісно, стосується не всіх.
Варто розуміти, що у кожного з нас є свої особливості характеру, для когось сказати "Ні" - це вже проблема, а для когось висловити свою думку та відстояти свої інтереси - є нормою.
Але й одному й іншому типу людей потрібно знати універсальні фрази, які допоможуть вийти гідно зі складних ситуацій і навіть допоможуть приборкати маніпуляторів, якщо поруч такі будуть.
Фрази, якы допоможуть гідно вийти з ситуації (фото: Freepik)
Це лише шаблони відповідей, які можна використовувати залежно від ситуації. Вам просто потрібно обирати відповідь і підлаштовувати під свої слова в потрібному контексті, щоб відповісти красиво, лаконічно і вийти з ситуації так, як від вас ніхто і не очікував.
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