14 волшебных фраз украинского языка, которые помогут достойно выйти из сложных ситуаций

14 фраз на украинском, которые помогут достойно выйти из сложных ситуаций

Часто бывает так, что мы можем растеряться в ситуациях, где нас давят или требуют чего-то. В такие моменты человеку психологически тяжело и он не может найти нужных слов. Но это, конечно, касается не всех.

Следует понимать, что у каждого из нас есть свои особенности характера, для кого-то сказать "Нет" - это уже проблема, а для кого-то высказать свое мнение и отстоять свои интересы - является нормой.

Но и одному и другому типу людей нужно знать универсальные фразы, которые помогут выйти достойно из сложных ситуаций и даже помогут обуздать манипуляторов, если рядом они будут.

Фразы, которые помогут достойно выйти из ситуации (фото: Freepik)

Волшебные фразы

Я правильно понимаю, ты хочешь меня обмануть? На самом деле ситуация не такая, а вот какая (свое мнение) Если ты будешь это делать, то я... (важно! это будет манипуляция с вашей стороны) Это в общем виде, а в деталях иначе... Такое бывает, но не правило для всех. В подтверждение этого/так утверждал (ссылайтесь на авторитетное лицо) По моему опыту, я вижу это так... (Добавить свое) Для меня это важнее, чем то, о чем ты говоришь Это аналогично этому или тому (здесь нужно подставить нужный пример) Может, лучше подумаешь не об этом, а о... (дополнить от себя) Была ситуация, когда это привело к противоположному результату Хорошо сказано, но не отражает действительность А ты сам отвечаешь тому, что говоришь? Это в частности, а в целом...

Это только шаблоны ответов, которые можно использовать в зависимости от ситуации. Вам просто нужно выбирать ответ и подстраивать под свои слова в нужном контексте, чтобы ответить красиво, лаконично и выйти из ситуации так, как от вас никто не ожидал.