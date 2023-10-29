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14 волшебных фраз украинского языка, которые помогут достойно выйти из сложных ситуаций

14 Фраз, которые помогут выйти из любых ситуаций достойно (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Украинский язык очень богат красивыми фразами. Но иногда в сложных или спорных моментах бывает сложно найти нужные слова. Особенно, если вы человек с мягким характером.

О том, какие фразы помогут выйти из сложных ситуаций достойно и дать отпор манипуляторам, РБК-Украина (проект Styler) рассказывает с ссылкой на публикацию мотивирующего коуча Артура Солнечного в Instagram.

14 фраз на украинском, которые помогут достойно выйти из сложных ситуаций

Часто бывает так, что мы можем растеряться в ситуациях, где нас давят или требуют чего-то. В такие моменты человеку психологически тяжело и он не может найти нужных слов. Но это, конечно, касается не всех.

Следует понимать, что у каждого из нас есть свои особенности характера, для кого-то сказать "Нет" - это уже проблема, а для кого-то высказать свое мнение и отстоять свои интересы - является нормой.

Но и одному и другому типу людей нужно знать универсальные фразы, которые помогут выйти достойно из сложных ситуаций и даже помогут обуздать манипуляторов, если рядом они будут.

Фразы, которые помогут достойно выйти из ситуации (фото: Freepik)

Волшебные фразы 

  1. Я правильно понимаю, ты хочешь меня обмануть?
  2. На самом деле ситуация не такая, а вот какая (свое мнение)
  3. Если ты будешь это делать, то я... (важно! это будет манипуляция с вашей стороны)
  4. Это в общем виде, а в деталях иначе...
  5. Такое бывает, но не правило для всех.
  6. В подтверждение этого/так утверждал (ссылайтесь на авторитетное лицо)
  7. По моему опыту, я вижу это так... (Добавить свое)
  8. Для меня это важнее, чем то, о чем ты говоришь
  9. Это аналогично этому или тому (здесь нужно подставить нужный пример)
  10. Может, лучше подумаешь не об этом, а о... (дополнить от себя)
  11. Была ситуация, когда это привело к противоположному результату
  12. Хорошо сказано, но не отражает действительность
  13. А ты сам отвечаешь тому, что говоришь?
  14. Это в частности, а в целом...

Это только шаблоны ответов, которые можно использовать в зависимости от ситуации. Вам просто нужно выбирать ответ и подстраивать под свои слова в нужном контексте, чтобы ответить красиво, лаконично и выйти из ситуации так, как от вас никто не ожидал.

Ранее мы писали, что педагог назвала главные сложности образования в Украине во время войны.

Также читайте наш материал о правилах, чтобы никогда не поддаваться манипуляциям.

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