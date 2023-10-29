14 волшебных фраз украинского языка, которые помогут достойно выйти из сложных ситуаций

Украинский язык очень богат красивыми фразами. Но иногда в сложных или спорных моментах бывает сложно найти нужные слова. Особенно, если вы человек с мягким характером.
О том, какие фразы помогут выйти из сложных ситуаций достойно и дать отпор манипуляторам, РБК-Украина (проект Styler) рассказывает с ссылкой на публикацию мотивирующего коуча Артура Солнечного в Instagram.
Часто бывает так, что мы можем растеряться в ситуациях, где нас давят или требуют чего-то. В такие моменты человеку психологически тяжело и он не может найти нужных слов. Но это, конечно, касается не всех.
Следует понимать, что у каждого из нас есть свои особенности характера, для кого-то сказать "Нет" - это уже проблема, а для кого-то высказать свое мнение и отстоять свои интересы - является нормой.
Но и одному и другому типу людей нужно знать универсальные фразы, которые помогут выйти достойно из сложных ситуаций и даже помогут обуздать манипуляторов, если рядом они будут.
Фразы, которые помогут достойно выйти из ситуации (фото: Freepik)
Это только шаблоны ответов, которые можно использовать в зависимости от ситуации. Вам просто нужно выбирать ответ и подстраивать под свои слова в нужном контексте, чтобы ответить красиво, лаконично и выйти из ситуации так, как от вас никто не ожидал.
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