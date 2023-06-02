13-й знак Зодіаку Змієносець: що відомо про містичне сузір'я і як воно змінює весь гороскоп

Хто такий Змієносець?

Змієносець (лат. Ophiuchus) - знак, під вплив якого потрапляють люди, що народилися в період з 29 листопада до 17 грудня.

Символ Змієносця - людина, яка бореться зі змієм.

Ідея враховування тринадцятого знаку Зодіаку виникла ще в 1970 році, коли астролог Стівен Шмідт запропонував 14-знаковий Зодіак, включаючи також Кита як знак. А от Зодіак з 13-ма знаками був проголошений астрологами Вальтером Бергом та Марком Ядзакі у 1995 році.

Знак Змієносця (фото: freepik)

Змієносець розташований між Скорпіоном і Стрільцем, і якби був включений в зодіакальне коло, Зодіак виглядав би так:

Овен: 18 квітня - 13 травня

Телець: 13 травня - 21 червня

Близнюки: 21 червня - 20 липня

Рак: 20 липня - 10 серпня

Лев: 10 серпня - 16 вересня

Діва: 16 вересня - 30 жовтня

Терези: 30 жовтня - 23 листопада

Скорпіон: 23 листопада - 29 листопада

Змієносець: 29 листопада - 17 грудня

Стрілець: 17 грудня - 20 січня

Козеріг: 20 cічня - 16 лютий

Водолій: 16 лютого - 11 березень

Риби: 11 березня - 18 квітня

Символ знаку (фото: Вікіпедія)

Характеристика людей, народжених під знаком Змієносця

Це сильні, цілеспрямовані люди зі стрижнем, які звикли працювати на результат. У цих знаків переважають характеристики Скорпіона та Стрільця. Кармічне завдання знака - приборкати в собі злість, бути чуйними та допомагати оточуючим, навчитися співпереживати.

Спочатку Змієносець може видатися зарозумілим егоїстом, який звик себе вихваляти, але це виправдано його талантом, розумом і тямущістю. Він вміє радіти дрібницям у житті, рідко опускає руки і любить ризиковані пригоди.

Представники знаку - люди дій, які не люблять відкладати все на потім. У друзі Змієносці обирають людей, які можуть підтримати їхні авантюри, але при цьому не затьмарять їх самих.

У коханні Змієносці стабільні. Вибравши одного партнера, вони йдуть з ним пліч-о-пліч все життя.

Чоловіки-змієносці - особистості складні, двоїсті. Вони або творять, або руйнують. Тихо проживати своє життя представники цього знака не мають наміру.

Жінки-Змієносці мають залізний характер. Вони чітко знають, куди йдуть, що хочуть від життя та людей, мають тверезість розуму і любов до себе, яку оточуючі можуть прийняти за зарозумілість.