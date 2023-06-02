13-й знак Зодіаку Змієносець: що відомо про містичне сузір'я і як воно змінює весь гороскоп

Представники знаку - люди дій, які не люблять відкладати все на потім. У друзі Змієносці обирають людей, які можуть підтримати їхні авантюри, але при цьому не затьмарять їх самих.
Гороскоп насправді налічує не 12 знаків, а 13. Тринадцятий знак - загадковий і містичний Змієносець, який західна та ведична астрологічні традиції не включають до зодіакальних знаків, хоча Сонце і проходить через це сузір'я.
Якби цей знак справді став 13-м в астрологічній системі, це би змінило гороскоп для більшості людей, адже загальноприйняті дати народження для інших дванадцяти знаків були би іншими.
Що відомо про Змієносця, і яка характеристика людей, народжених під цим знаком - нижче в матеріалі Styler.
Змієносець (лат. Ophiuchus) - знак, під вплив якого потрапляють люди, що народилися в період з 29 листопада до 17 грудня.
Символ Змієносця - людина, яка бореться зі змієм.
Ідея враховування тринадцятого знаку Зодіаку виникла ще в 1970 році, коли астролог Стівен Шмідт запропонував 14-знаковий Зодіак, включаючи також Кита як знак. А от Зодіак з 13-ма знаками був проголошений астрологами Вальтером Бергом та Марком Ядзакі у 1995 році.
Знак Змієносця (фото: freepik)
Змієносець розташований між Скорпіоном і Стрільцем, і якби був включений в зодіакальне коло, Зодіак виглядав би так:
Символ знаку (фото: Вікіпедія)
Це сильні, цілеспрямовані люди зі стрижнем, які звикли працювати на результат. У цих знаків переважають характеристики Скорпіона та Стрільця. Кармічне завдання знака - приборкати в собі злість, бути чуйними та допомагати оточуючим, навчитися співпереживати.
Спочатку Змієносець може видатися зарозумілим егоїстом, який звик себе вихваляти, але це виправдано його талантом, розумом і тямущістю. Він вміє радіти дрібницям у житті, рідко опускає руки і любить ризиковані пригоди.
Представники знаку - люди дій, які не люблять відкладати все на потім. У друзі Змієносці обирають людей, які можуть підтримати їхні авантюри, але при цьому не затьмарять їх самих.
У коханні Змієносці стабільні. Вибравши одного партнера, вони йдуть з ним пліч-о-пліч все життя.
Чоловіки-змієносці - особистості складні, двоїсті. Вони або творять, або руйнують. Тихо проживати своє життя представники цього знака не мають наміру.
Жінки-Змієносці мають залізний характер. Вони чітко знають, куди йдуть, що хочуть від життя та людей, мають тверезість розуму і любов до себе, яку оточуючі можуть прийняти за зарозумілість.
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