13 дефіцитних вітамінів, які ви навряд чи приймаєте: список

Ацетилцистеїн

Це потужна антиоксидантна добавка, яка особливо корисна для людей із захворюваннями печінки та легенів, оскільки допомагає знизити ризик виникнення запалення та покращити процеси детоксикації організму.

Крім того, ацетилцистеїн може бути корисним для підтримки здоров'я серцево-судинної системи та когнітивних функцій.

Кверцетин

Він має низку потенційних переваг для здоров'я, таких як зменшення запалення та покращення роботи імунної системи. Крім того, його часто використовують у лікуванні онкології та діабету, адже кверцетин може запобігти їх появі.

Котячий кіготь

Це назва трав'яної добавки, яку добувають із рослини Амазонії. Вважається, що він допомагає при різних захворюваннях, включаючи артрит, проблеми з травленням і навіть рак.

Котячий кіготь також може бути корисним для зміцнення імунної системи та боротьби з інфекціями.

Перед прийомом будь-яких вітамінів варто проконсультуватися з лікарем (фото: Freepik)

Омега-3

Ці жири необхідно вживати з їжею, тому що наше тіло не може виробляти їх самостійно. Саме тому їх ще називають незамінними жирними кислотами. Більшість людей не отримують достатньої кількості омега-3 тільки з раціону, тому цю речовину точно варто додати до щоденного споживання.

Магній

Добавка, яка містить хорошу формулу магнію, є дуже корисною для багатьох людей. Речовина виявляється корисною для відновлення режиму сну та для боротьби зі стресом.

Псиліум

Ця добавка не дуже приємна на смак, проте псиліум може знижувати рівень холестерину, покращувати травлення, знизити ризик багатьох захворювань, включаючи хвороби серця та рак товстої кишки.

Вітамін D

В осінньо-зимовий період у 95% українців спостерігається дефіцит цього вітаміну, тому лікарі радять вживати його з жовтня по квітень.

Він допомагає зберігати бадьорість та контролювати психоемоційний стан за відсутності сонця. У їжі вітамін можна отримати з яєчного жовтка, печінки та жирних сортів риби.

Більшість корисних речовин можна отримати з раціону (фото: Freepik)

Пробіотики

Вони спрямовані на покращення роботи травної системи та зміцнення імунної системи. До багатих пробіотиками продуктів належать йогурт, кефір, квашена капуста, чайний гриб, кімчі, місо та мариновані огірки.

Вітамін К2

Вітамін K2 є регулятором руху кальцію в організмі. Він спрямовує кальцій до ваших кісток і не дає йому осідати в небажаних місцях, наприклад в артеріях. Вітамін К2 пов'язаний зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, а також запобігає остеопорозу та переломам.

Кальцій

Слід починати вживати кальцій у віці 20 років. Це допоможе запобігти розвитку остеопорозу до 40-50 років тоді, коли ваша кісткова щільність буде найвищою, досягається у віці 25-30 років.

Особливо важливо приймати кальцій для жінок, адже в період менопаузи кістки втрачають кальцій і можуть стати більш ламкими.

Колаген

Наше тіло виробляє колаген, але з віком цей процес зменшується. Колаген є ключовим фактором запобігання появі ранніх зморшок на шкірі, а також є важливим для здоров'я волосся, нігтів та кісток.

Щодо того, як приймати добавку колагену, то її можна змішувати з вівсянкою, йогуртом, смузі або будь-яким напоєм на вибір.

Прийом вітамінів у молодому віці допоможе запобігти багатьом проблемам у старості (фото: Freepik)

Родіола

Адаптогени, до яких належить родіола, допомагають організму протистояти стресовим факторам і підтримувати загальний баланс у центральній нервовій системі.

Основною функцією родіоли є полегшене перенесення наслідків стресу організмом.

Куркума

Куркума може стати інгредієнтом, який робить ваші страви смачнішими. Проте за даними Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай, його також використовували протягом 4000 років у медицині.

Сьогодні її можна приймати у вигляді екстракту, настоянки або капсули з порошком. Куркума має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості, які підтримують здоров'я мозку, серцево-судинну систему та запобігають раку.