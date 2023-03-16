13 дефицитных витаминов, которые вы вряд ли принимаете: список

Ацетилцистеин

Это мощная антиоксидантная добавка, которая особенно полезна людям с заболеваниями печени и легких, поскольку помогает снизить риск возникновения воспаления и улучшить процессы детоксикации организма.

Кроме того, ацетилцистеин может быть полезен для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций.

Кверцетин

Он имеет ряд потенциальных преимуществ для здоровья, таких как уменьшение воспаления и улучшение работы иммунной системы. Кроме того, его часто используют в лечении онкологии и диабета, ведь кверцетин может предотвратить их появление.

Кошачий коготь

Это название травяной добавки, добываемой из растения Амазонии. Считается, что он помогает при различных заболеваниях, включая артрит, проблемы с пищеварением и даже рак.

Кошачий коготь также может быть полезен для укрепления иммунной системы и борьбы с инфекциями.

Перед приемом любых витаминов следует проконсультироваться с врачом (фото: Freepik)

Омега-3

Эти жиры необходимо употреблять в пищу, потому что наше тело не может производить их самостоятельно. Именно поэтому их называют незаменимыми жирными кислотами. Большинство людей не получают достаточное количество омега-3 только из рациона, поэтому это вещество точно следует добавить в ежедневное потребление.

Магний

Добавка, содержащая хорошую формулу магния, очень полезна для многих людей. Вещество оказывается полезным для восстановления режима сна и борьбы со стрессом.

Псилиум

Эта добавка не очень приятная на вкус, однако псилиум может снижать уровень холестерина, улучшать пищеварение, снизить риск многих заболеваний, включая болезни сердца и рак толстой кишки.

Витамин D

В осенне-зимний период у 95% украинцев наблюдается дефицит этого витамина, поэтому врачи советуют употреблять его с октября по апрель.

Он помогает сохранять бодрость и контролировать психоэмоциональное состояние при отсутствии солнца. В пище витамин можно получить из яичного желтка, печени и жирных сортов рыбы.

Большинство полезных веществ можно получить из рациона (фото: Freepik)

Пробиотики

Они направлены на улучшение работы пищеварительной системы и укрепление иммунной системы. К богатым пробиотикам продуктам относятся йогурт, кефир, квашеная капуста, чайный гриб, кимчи, мисо и маринованные огурцы.

Витамин К2

Витамин K2 является регулятором движения кальция в организме. Он направляет кальций к вашим костям и не дает ему оседать в нежелательных местах, например в артериях. Витамин К2 связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвращает остеопороз и переломы.

Кальций

Следует начинать употреблять кальций в возрасте 20 лет. Это поможет предотвратить развитие остеопороза до 40-50 лет тогда, когда ваша костная плотность будет самой высокой, достигается в возрасте 25-30 лет.

Особенно важно принимать кальций для женщин, ведь в период менопаузы кости теряют кальций и могут стать более ломкими.

Коллаген

Наше тело производит коллаген, но с возрастом этот процесс уменьшается. Коллаген является ключевым фактором предотвращения появления ранних морщин на коже, а также важен для здоровья волос, ногтей и костей.

Относительно того, как принимать добавку коллагена, ее можно смешивать с овсянкой, йогуртом, смузи или любым напитком на выбор.

Прием витаминов в молодом возрасте поможет предотвратить многие проблемы в старости (фото: Freepik)

Родиола

Адаптогены, к которым относится родиола, помогают организму противостоять стрессовым факторам и поддерживать общий баланс в центральной нервной системе.

Основной функцией родиолы является облегченный перенос последствий стресса по организму.

Куркума

Куркума может стать ингредиентом, который делает ваши блюда вкуснее. Однако, по данным Школа медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, его также использовали в течение 4000 лет в медицине.

Сегодня ее можно принимать в виде экстракта, настойки или капсулы с порошком. Куркума обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые поддерживают здоровье мозга, сердечно-сосудистую систему и предотвращают рак.