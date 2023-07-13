13-те число стане пророчим в житті цих знаків Зодіаку
Гороскоп розповість про чотири знаки Зодіаку, для яких 13-те липня стане важливим, переломним і навіть пророчим.
Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.
Близнюки
Зазирніть до сонника, адже сни, що приснилися в ніч з середи на четвер, з великою ймовірністю виявляться пророчими.
І більше покладайтеся на інтуїцію, слухайте ваш внутрішній голос, сьогодні саме він ваш найголовніший і найнадійніший порадник.
Лев
Сьогодні вам потрібно особливо уважно стежити за тим, що ви кажете оточуючим. Великий ризик сказати зайвого і видати не тільки свою, а й чужу таємницю.
А також будьте обережнішими з незнайомцями - зірки попереджають про високу небезпеку бути втягнутим у якусь аферу.
Водолій
Друга половина тижня ознаменується потужним творчим імпульсом - ви буквально фонтануватимете ідеями.
Тож постарайтеся отримати з цього максимальну користь, не тягніть із реалізацією задумів.
Риби
Чекайте на вигідні ділові пропозиції. Навіть якщо вони на перший погляд здадуться вам не надто вдалими, не поспішайте відмовлятися.
А от вечір проведіть із сім'єю, а якщо живете далеко від рідних, займіться домашніми справами - їх назбиралося чимало.
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