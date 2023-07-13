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13-те число стане пророчим в житті цих знаків Зодіаку

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Четвер 13 липня 2023 06:32
13-те число стане пророчим в житті цих знаків Зодіаку Гороскоп 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про чотири знаки Зодіаку, для яких 13-те липня стане важливим, переломним і навіть пророчим.

Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Близнюки

Зазирніть до сонника, адже сни, що приснилися в ніч з середи на четвер, з великою ймовірністю виявляться пророчими.

І більше покладайтеся на інтуїцію, слухайте ваш внутрішній голос, сьогодні саме він ваш найголовніший і найнадійніший порадник.

Лев

Сьогодні вам потрібно особливо уважно стежити за тим, що ви кажете оточуючим. Великий ризик сказати зайвого і видати не тільки свою, а й чужу таємницю.

А також будьте обережнішими з незнайомцями - зірки попереджають про високу небезпеку бути втягнутим у якусь аферу.

Водолій

Друга половина тижня ознаменується потужним творчим імпульсом - ви буквально фонтануватимете ідеями.

Тож постарайтеся отримати з цього максимальну користь, не тягніть із реалізацією задумів.

Риби

Чекайте на вигідні ділові пропозиції. Навіть якщо вони на перший погляд здадуться вам не надто вдалими, не поспішайте відмовлятися.

А от вечір проведіть із сім'єю, а якщо живете далеко від рідних, займіться домашніми справами - їх назбиралося чимало.

Раніше ми писали про чотири знаки Зодіаку серед чоловіків, які вважаються найсильнішими.

Також читайте, які пари за знаком Зодіаку мають найпристраснішу любов.

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