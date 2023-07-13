ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

13-е число станет пророческим в жизни этих знаков Зодиака

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 06:32
13-е число станет пророческим в жизни этих знаков Зодиака Гороскоп 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о четырех знаках Зодиака, для которых 13-е июля станет важным, переломным и даже пророческим.

Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Близнецы

Загляните в сонник, ведь снящиеся в ночь со среды на четверг сны с большой вероятностью окажутся пророческими.

И больше полагайтесь на интуицию, слушайте ваш внутренний голос, сегодня именно он ваш самый главный и надежный советчик.

Лев

Сегодня вам нужно особенно внимательно следить за тем, что вы говорите окружающим. Большой риск сказать лишнее и выдать не только свою, но и чужую тайну.

А также будьте осторожнее с незнакомцами - звезды предупреждают о высокой опасности быть втянутым в какую-нибудь аферу.

Водолей

Вторая половина недели ознаменуется мощным творческим импульсом - вы будете буквально фонтанировать идеями.

Так что постарайтесь извлечь из этого максимальную пользу, не тяните с реализацией замыслов.

Рыбы

Ждите выгодных деловых предложений. Даже если они на первый взгляд покажутся вам не слишком удачными, не торопитесь отказываться.

А вот вечер проведите с семьей, а если живете вдали от родных, займитесь домашними делами - их накопилось немало.

Ранее мы писали о четырех знаках Зодиака среди мужчин, считающихся самыми сильными.

Также читайте, какие пары по знаку Зодиака имеют самую страстную любовь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп