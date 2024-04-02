13 шкідливих програм для Android, які потрібно негайно видалити

Команда McAfee Mobile Research виявила близько 13 шкідливих програм для смартфонів Android. Компанія опублікувала список деяких додатків, які мають понад 100 тис. інсталяцій. Повідомляється, що ці програми заразили сотні тисяч пристроїв за допомогою раніше невідомого алгоритму Android під назвою Xamalicious.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag.
Шкідливі програми використовували соціальну інженерію для отримання дозволів та встановлювали зв'язок із сервером управління та контролю для завантаження другої стадії шкідливого навантаження. Вона давала програмам можливість здійснювати широкий спектр дій, включаючи встановлення шпигунського ПЗ та банківських троянів, без втручання з боку користувача.
Крім того, шкідливі програми могли виконувати встановлення додаткового програмного забезпечення та запускати рекламні матеріали без згоди користувача. Наприклад, додаток Cash Magnet використовувався для шахрайської генерації доходу від реклами.
McAfee виявив 25 шкідливих програм, з яких 13 були доступні в магазині Google Play. Використання платформи Xamarin дозволило творцям шкідливого програмного забезпечення довгий час залишатися непоміченими. Додатки також застосовували обфускацію та шифрування для крадіжки даних.
Найбільша кількість активних випадків Xamalicious була зареєстрована у США, Бразилії та Аргентині, а також у Великій Британії, Іспанії та Німеччині. Google видалено видалив ці програми з Google Play, проте вони можуть залишатися встановленими на пристроях користувачів.
Шкідливі програми, які необхідно видалити
Ці програми становлять серйозну загрозу безпеці даних користувачів і повинні бути видалені негайно.
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