13 шкідливих програм для Android, які потрібно негайно видалити

Що відомо про шкідливі програми

Шкідливі програми використовували соціальну інженерію для отримання дозволів та встановлювали зв'язок із сервером управління та контролю для завантаження другої стадії шкідливого навантаження. Вона давала програмам можливість здійснювати широкий спектр дій, включаючи встановлення шпигунського ПЗ та банківських троянів, без втручання з боку користувача.

Крім того, шкідливі програми могли виконувати встановлення додаткового програмного забезпечення та запускати рекламні матеріали без згоди користувача. Наприклад, додаток Cash Magnet використовувався для шахрайської генерації доходу від реклами.

McAfee виявив 25 шкідливих програм, з яких 13 були доступні в магазині Google Play. Використання платформи Xamarin дозволило творцям шкідливого програмного забезпечення довгий час залишатися непоміченими. Додатки також застосовували обфускацію та шифрування для крадіжки даних.

Найбільша кількість активних випадків Xamalicious була зареєстрована у США, Бразилії та Аргентині, а також у Великій Британії, Іспанії та Німеччині. Google видалено видалив ці програми з Google Play, проте вони можуть залишатися встановленими на пристроях користувачів.

Шкідливі програми, які необхідно видалити

Essential Horoscope for Android - 100 000 завантажень

3D Skin Editor для PE Minecraft - 100 000

Logo Maker Pro - 100 000

Auto Click Repeater - 10 000

Count Easy Calorie Calculator - 10 000

Sound Volume Extender - 5 000

LetterLink - 1 000

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS - 1 000

Step Keeper: Easy Pedometer - 500

Track Your Sleep - 500

Sound Volume Booster - 100

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot - 100

Universal Calculator - 100

Ці програми становлять серйозну загрозу безпеці даних користувачів і повинні бути видалені негайно.