13 вредных приложений для Android, которые нужно немедленно удалить

Что известно о вредоносных программах

Вредоносные приложения использовали социальную инженерию для получения разрешений и устанавливали связь с сервером управления и контроля для загрузки второй стадии вредоносной нагрузки. Она давала приложениям возможность осуществлять широкий спектр действий, включая установку шпионского ПО и банковских троянов, без вмешательства со стороны пользователя.

Кроме того, вредоносные приложения могли выполнять установку дополнительного программного обеспечения и запускать рекламные материалы без согласия пользователя. Например, приложение Cash Magnet использовалось для мошеннической генерации дохода от рекламы.

McAfee обнаружил 25 вредоносных приложений, из которых 13 были доступны в магазине Google Play. Использование платформы Xamarin позволило создателям вредоносного ПО долгое время оставаться незамеченными. Приложения также применяли обфускацию и шифрование для кражи данных.

Наибольшее количество активных случаев Xamalicious было зарегистрировано в США, Бразилии и Аргентине, а также в Великобритании, Испании и Германии. Google удаленно удалил эти приложения из Google Play, однако они могут оставаться установленными на устройствах пользователей.

Вредоносные приложения, которые необходимо удалить

Essential Horoscope for Android - 100 000 скачиваний

3D Skin Editor for PE Minecraft - 100 000

Logo Maker Pro - 100 000

Auto Click Repeater - 10 000

Count Easy Calorie Calculator - 10 000

Sound Volume Extender - 5 000

LetterLink - 1 000

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS - 1 000

Step Keeper: Easy Pedometer - 500

Track Your Sleep - 500

Sound Volume Booster - 100

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot - 100

Universal Calculator - 100

Эти приложения представляют серьезную угрозу безопасности данных пользователей и должны быть удалены немедленно.