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Не с 13 сентября: Ляшко рассказал, когда усилят карантин

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Среда 08 сентября 2021 15:10
Не с 13 сентября: Ляшко рассказал, когда усилят карантин Карантин в Украине все еще могут усилить в сентябре (фото: Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Карантин в Украине не будут усиливать с 13 сентября. Как минимум, следующую неделю наша страна встретит в "зеленой" зоне.

Когда же в Украине ужесточат карантинные нормы и что будет со школами - читайте в нашем материале далее.

Когда усилят карантин в Украине

8 сентября на заседании Кабинета министров глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что хоть на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране прогнозируемо ухудшается, но еще не является критической.

Вместе с тем правительство работает над новыми правилами карантина, которые предусматривают привилегии для вакцинированных. И пока это решение не будет принято, в Украине останется "зеленая" зона.

Но даже если Кабмин в самое ближайшее время рассмотрит постановление, то должно пройти как минимум 7 дней до вступления его в силу.

Кроме того, должно быть созвано заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где специалисты рассмотрели бы вопрос установления "желтого" уровня на территории всей страны.

Будут ли закрывать школы?

Не с 13 сентября: Ляшко рассказал, когда усилят карантин

Будут ли закрывать школы? (фото: facebook.com/koda.gov.ua)

В ближайшее время все школы и детские садики будут работать в обычном режиме без каких-либо ограничений - по правилам "зеленого" уровня, несмотря на количество вакцинированных.

Таким образом, паника, которую разгоняют учителя некоторых киевских школ вокруг якобы закрытия учебных заведений с 13 сентября, является абсолютно безосновательной.

Когда же Украине перейдет в "желтый" уровень, то работа учебных заведений, говорит Ляшко, тоже не будет ограничиваться, но при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой.

Для работы в "красной" зоне коллективу или посетителям любых заведений (в том числе - учебных) понадобится уже пройти полный курс вакцинации.


Что представляет собой "желтая" зона сегодня

На сегодняшний день при определении "желтой" зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим и дистанцию в 1,5 м, а также запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади.

Заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры должна быть не более 50%, а в спортзалах и фитнес-центрах - не более чем 1 человек на 10 кв. м.

При этом, ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Вся страна перейдет в "желтую" зону, в случае наличия в течение трех дней подряд одного из таких признаков на всей территории Украины:

  • количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более 75
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР-тестирования и экспресс-теста на определение антигена) - более 4%
  • количество сделанных ПЦР-тестов и экспресс-тестов на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300
  • наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

Ранее мы писали, что информация о жестком локдауне в Киеве с 15 сентября оказалась "бредом".

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