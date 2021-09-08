В Киеве собираются ужесточить карантин и озвучили дату - СМИ

Карантин в Киеве могут ужесточить уже с 13 сентября. Это информация пока не официальная, но уже начала распространяться между столичными родителями, которые водят детей в школы.

Откуда информация

Так, в издании сообщают, что в некоторых киевских школах учителя сообщают родителям, что столица с 13 сентября войдет в "желтую" зону, соответственно карантин тут будет усилен.

"На собрании, которое состоялось онлайн, учительница сообщила нам, что с понедельника в Киеве будет желтый уровень карантина. Как сказала нам учительница, ей сообщили информацию на педагогическом совете", - рассказали родители одной из школьниц в Киеве.

Отметим, что пока в официальных источниках такой информации не давали.

Что запрещено в "желтой" зоне