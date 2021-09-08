В Киеве собираются ужесточить карантин и озвучили дату - СМИ
Карантин в Киеве могут ужесточить уже с 13 сентября. Это информация пока не официальная, но уже начала распространяться между столичными родителями, которые водят детей в школы.
Об этом пишет "Апостроф".
Откуда информация
Так, в издании сообщают, что в некоторых киевских школах учителя сообщают родителям, что столица с 13 сентября войдет в "желтую" зону, соответственно карантин тут будет усилен.
"На собрании, которое состоялось онлайн, учительница сообщила нам, что с понедельника в Киеве будет желтый уровень карантина. Как сказала нам учительница, ей сообщили информацию на педагогическом совете", - рассказали родители одной из школьниц в Киеве.
Отметим, что пока в официальных источниках такой информации не давали.
Что запрещено в "желтой" зоне
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненость кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50% мест;
- посещение школ, в которых не вакцинировано как минимум 80% персонала, или в которых более 50% учеников и персонала находятся на самоизоляции;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);
- работу спортзалов и фитнесс-центров с заполненностью больше, чем один человек на 10 кв. метров, бассейнов — больше, чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для групп.
- находиться в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте без правильно надетых масок;
- находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать места самоизоляции или обсервации;
- иностранцам и лицам без гражданства — пересекать границу без страховки на случай заболевания коронавирусом или помещения на обсервацию;
- пересекать государственную границу иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет без отрицательного или экспресс-теста на коронавирус, сделанного не позже, чем за 72 часа до этого, или документа, который подтверждает получение полного курса вакцинации от коронавируса вакцинами, одобренными ВООЗ для использования в чрезвычайных ситуациях;
- пересечение границы иностранцами, которые подлежат самоизоляции, без установленного приложения Вдома;
- пересечение иностранцами и лицами без гражданства КПВВ между подконтрольными и оккупированными территориями Украины в обоих направлениях без страхового полиса, который покрывает затраты на лечение коронавируса, кроме иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине и сотрудников представительств официальных международных миссий и организаций, у которых есть представительства в Украине.
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в большем количестве, чем количество мест для сидения;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем 1,5 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет), посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, закрывающими нос и рот (кроме времени сидения за столом для приема пищи и/или напитков);
- деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, если в них не нанесены маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра, работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты или нет контроля за их использованием, или не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны);
- посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах;
- посещения посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) заведений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают (находятся) граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям (лицам), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме заведений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно);
- предоставление осужденным разрешений на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний.
Как мы ранее писали, при следующей волне пандемии Киев не планирует закрывать садики и школы на карантин.