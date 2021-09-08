Не з 13 вересня: Ляшко розповів, коли посилять карантин

Карантин в Україні не посилюватимуть з 13 вересня. Як мінімум, наступний тиждень наша країна зустріне в "зеленій" зоні.

Коли ж в Україні посилять карантинні норми і що буде з школами - читайте в нашому матеріалі далі.

Коли посилять карантин в Україні

8 вересня на засіданні Кабінету міністрів глава МОЗ Віктор Ляшко сказав, що хоч на сьогоднішній день епідеміологічна ситуація в країні прогнозовано погіршується, але ще не є критичною.

Разом з тим уряд працює над новими правилами карантину, які передбачають привілеї для вакцинованих. І поки це рішення не буде прийнято, в Україні залишиться "зелена" зона.

Але навіть якщо Кабмін найближчим часом розгляне постанову, то має пройти як мінімум 7 днів до набрання ним чинності.

Крім того, має бути скликано засідання комісії ТЕБ і НС, де фахівці розглянули б питання встановлення "жовтого" рівня на території всієї країни.

Чи закриватимуть школи?

Чи будуть закривати школи? (фото: facebook.com/koda.gov.ua)

Найближчим часом всі школи та дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі без будь-яких обмежень - за правилами "зеленого" рівня, незважаючи на кількість вакцинованих.

Таким чином, паніка, яку розганяють вчителі деяких київських шкіл навколо нібито закриття навчальних закладів з 13 вересня, є абсолютно безпідставною.

Коли ж Україні перейде в "жовтий" рівень, то робота навчальних закладів, каже Ляшко, теж не буде обмежуватися, але за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою.

Для роботи в "червоній" зоні колективу або відвідувачам будь-яких закладів (в тому числі - навчальних) знадобиться вже пройти повний курс вакцинації.



Що являє собою "жовта" зона сьогодні

На сьогоднішній день при визначенні "жовтої" зони на території країни слід обов'язково дотримуватися масочного режиму і дистанції в 1,5 м, а також забороняється проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв.м площі.

Заповненість кінозалів і залів інших закладів культури повинна бути не більше 50%, а в спортзалах і фітнес-центрах - не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.

При цьому, обмеження за часом роботи закладів відсутні.

Вся країна перейде в "жовту" зону, у разі наявності протягом трьох днів поспіль однієї з таких ознак на всій території України: