Не з 13 вересня: Ляшко розповів, коли посилять карантин
Карантин в Україні не посилюватимуть з 13 вересня. Як мінімум, наступний тиждень наша країна зустріне в "зеленій" зоні.
Коли ж в Україні посилять карантинні норми і що буде з школами - читайте в нашому матеріалі далі.
Коли посилять карантин в Україні
8 вересня на засіданні Кабінету міністрів глава МОЗ Віктор Ляшко сказав, що хоч на сьогоднішній день епідеміологічна ситуація в країні прогнозовано погіршується, але ще не є критичною.
Разом з тим уряд працює над новими правилами карантину, які передбачають привілеї для вакцинованих. І поки це рішення не буде прийнято, в Україні залишиться "зелена" зона.
Але навіть якщо Кабмін найближчим часом розгляне постанову, то має пройти як мінімум 7 днів до набрання ним чинності.
Крім того, має бути скликано засідання комісії ТЕБ і НС, де фахівці розглянули б питання встановлення "жовтого" рівня на території всієї країни.
Чи закриватимуть школи?
Чи будуть закривати школи? (фото: facebook.com/koda.gov.ua)
Найближчим часом всі школи та дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі без будь-яких обмежень - за правилами "зеленого" рівня, незважаючи на кількість вакцинованих.
Таким чином, паніка, яку розганяють вчителі деяких київських шкіл навколо нібито закриття навчальних закладів з 13 вересня, є абсолютно безпідставною.
Коли ж Україні перейде в "жовтий" рівень, то робота навчальних закладів, каже Ляшко, теж не буде обмежуватися, але за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою.
Для роботи в "червоній" зоні колективу або відвідувачам будь-яких закладів (в тому числі - навчальних) знадобиться вже пройти повний курс вакцинації.
Що являє собою "жовта" зона сьогодні
На сьогоднішній день при визначенні "жовтої" зони на території країни слід обов'язково дотримуватися масочного режиму і дистанції в 1,5 м, а також забороняється проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв.м площі.
Заповненість кінозалів і залів інших закладів культури повинна бути не більше 50%, а в спортзалах і фітнес-центрах - не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.
При цьому, обмеження за часом роботи закладів відсутні.
Вся країна перейде в "жовту" зону, у разі наявності протягом трьох днів поспіль однієї з таких ознак на всій території України:
- кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів - понад 75
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР-тестування та експрес-тесту на визначення антигену) - більше 4%
- кількість зроблених ПЛР-тестів і експрес-тестів на визначення антигену протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - менше 300
- наявність підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.
Раніше ми писали, що інформація про жорсткий локдаун в Києві з 15 вересня виявилася "маячнею".