13 найкращих ігор для iOS та Android, в які можна грати великою компанією

Out of the Loop

Доступність:

Out of the Loop - це багатокористувацька локальна гра, в якій по черзі один гравець дивиться на екран, де відображається слово. Всі гравці бачать одне й те саме слово, крім одного, який не бачить нічого.

Це і є самозванець, який має вдавати, що знає слово, щоб залишитися в грі. Тепер кожен гравець має ставити один одному конкретні питання, намагаючись з'ясувати, хто знає слово, а хто ні.

Коли група думає, що знайшла самозванця, вона може проголосувати за його виключення. Якщо вони мають рацію, вони перемагають. Інакше перемагає самозванець. Це весело, змагально і одна з кращих локальних ьагатокористувацьких ігор на одному пристрої!

Скриншот

Battle Golf

Доступність:

Battle Golf - це багатокористувацька спортивна гра, повна гумору, де два гольфісти, що стоять один навпроти одного через озеро, повинні забити свій м'яч в будь-яку лунку, яка з'явиться на екрані. В озері з'являтимуться тварини та маленькі острови, кидаючи вам виклик швидко забити свій м'яч у лунку, щоб заробити очки.

Обидва гравці можуть грати на одному екрані, намагаючись швидко переграти один одного. Однак це покрокова гра, тому вам потрібно буде передати пристрій своєму другові для його ходу.

Скриншот

Tsuro

Доступність:

Це настільна гра у цифровому форматі, де гравці обирають одну з трьох плиток та розміщують її на ігровому полі. Їх фішка потім слідує по створеному шляху, бажано закінчуючи на чорній точці і не стикаючись з іншими гравцями або не сходячи з поля.

Tsuro має дуже простий вигляд і чудово підходить як для молодих, так і старших людей. Ця класична гра може підтримувати до 8 гравців онлайн, а також на одному пристрої.

Це одна з кращих локальних багатокористувацьких ігор для iPad, тому що великий екран робить її ще краще!

Скриншот

Ludo King

Доступність:

Ludo King приносить класичну гру на ваш мобільний телефон. І так само, як в оригінальній настільній грі, ви і ваші друзі можете по черзі грати на одному пристрої. Простіше кажучи, Ludo King - це цифрова заміна дошці.

Крім цього, гра також дозволяє гравцям приєднуватися до кімнати і грати онлайн. Ви можете створити кімнату для своїх друзів або навіть приєднатися до випадкової та грати з незнайомими гравцями.

Скриншот

2 3 4 Player Games

Доступність:

2 3 4 Player Games пропонує величезну різноманітність міні-ігор в одному додатку. Гра змінюється в залежності від кількості гравців, пропонуючи краще, виходячи з того, скільки людей зібралося грати.

У ній понад 20 міні-ігор, а також командний турнір на 4 гравці. Від шутерів до риболовлі - кожен знайде щось для себе!

Ця колекція ідеально підходить для сімейного відпочинку, ігрового вечора чи будь-якого іншого випадку. Ви можете насолоджуватись іграми на одному пристрої, що створює досить цікавий ігровий процес.

Скриншот

MONOPOLY

Доступність:

Усі вже знають та чули про Монополію раніше. Мобільна версія гри не тільки зберігає всі ваші фішки в одному місці, але і є більш короткою грою, в яку можна грати, передаючи пристрій по колу, із членами вашої родини або друзями.

Є безліч різних наборів правил, карт та безліч персонажів - класика, добре перероблена.

Якщо ви бажаєте грати в MONOPOLY, але вас стримує тривалість одного раунду, не хвилюйтеся. Мобільна версія набагато швидше, ніж настільна гра, і ви також можете додати безліч домашніх правил, щоб зробити раунди набагато складнішими та швидшими.

Скриншот

King of Opera

Доступність:

Король Опери - це чудова гра для тих, хто любить змагатися, але не хоче насильства та реальних бійок. Вона поєднує у собі битви з музикою.

У цій грі до чотирьох гравців можуть керувати оперними співаками, які намагаються зіштовхнути суперників зі сцени, щоб здобути всю славу. Вони можуть робити це, підтримуючи ритм та використовуючи свою силу прожектора, щоб скинути інших. Це весела гра із унікальною тематикою.

Гра протиставить вас вашим друзям і перевірить, наскільки міцним є зв'язок між вами. Звучить весело, але прихована у ній конкуренція змушує замислитися.

Скриншот

2 Player Games: the Challenge

Доступність:

2 Player Games - це набір простих та класичних ігор, в які можна грати прямо на мобільному пристрої. З пінг-понгом, війною спіннерів, повітряним хокеєм, змійкою, більярдом, пенальті та сумо - є безліч швидких ігор у цьому виборі.

Графіка чиста, що дозволяє гравцям легко зрозуміти, що вони бачать, і одразу розпочати гру.

Це хороший варіант для вашого телефону, якщо ви регулярно хочете грати в маленькі ігри разом із друзями чи родиною.

Скриншот

Fruit Ninja

Доступність:

Ви знали, що у Fruit Ninja є режим на двох на одному екрані? Ви можете битися з іншим гравцем, розрізаючи фрукти на якийсь час в надії отримати більш високий рахунок, ніж ваш суперник навпроти.

Хоча в багатокористувацькому режимі може стати трохи складніше, гра дуже весела і пропонує справжній локальний багатокористувацький досвід, що робить її однією з кращих локальних ігор для iOS на одному пристрої.

Скриншот

Heads Up!

Доступність:

Heads Up! - це практично зворотна гра Out of the Loop. Мета гри полягає в тому, щоб один гравець вгадав слово або фразу, що відображається на екрані їхнього пристрою, яку вони не можуть бачити, а інші гравці підказують за допомогою жестів, слів (крім самої підказки) або звуків.

Ця гра одна з найвеселіших локальних багатокористувацьких ігор для iOS, і якщо ви любите випробування разом з друзями, ви повинні спробувати цю гру.

Скриншот

Badland

Доступність:

Ця дуже гарна та атмосферна гра неодноразово отримувала нагороди та номінації в App Store. Перша частина BADLAND часто продається зі знижкою, іноді додаток навіть доступний безкоштовно.

Ви можете спробувати грати в Badland з двома, трьома чи навіть чотирма друзями. Кожен гравець отримує свій власний кут екрану для керування істотами певного кольору. Решта ігрового процесу не відрізняється від одиночного режиму.

Скриншот

Mini Militia - Doodle Army 2

Доступність:

Для тих, хто ще не пробував, Mini Militia - це 2D бойова гра. Одночасно можуть грати до шести осіб. Гра пропонує більше 20 карт для дослідження та широкий вибір потужної зброї, так що ви можете завантажити свій арсенал для битви.

А якщо ви захочете пограти в офлайн, то можете перейти в режим виживання, щоб скоротити час.

Скриншот

Ice Rage

Доступність:

Ice Rage - це хокейна бойова гра, в яку можна грати разом з другом. Якогось моменту Ice Rage стала номером один у чартах спортивних ігор у 70 різних країнах світу.

Це аркадна хокейна гра з двома персонажами з кожного боку: воротарем та нападником, яких можна вибрати з десятків персонажів, що відрізняються зовнішністю та характеристиками.

Ви можете грати як в одиночному, так і вбагатокористувацькому режимі.

Скриншот