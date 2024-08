13 лучших игр для iOS и Android, в которые можно играть большой компанией

Out of the Loop

Out of the Loop - это многопользовательская локальная игра, в которой по очереди один игрок смотрит на экран, где отображается слово. Все игроки видят одно и то же слово, кроме одного, который не видит ничего.

Это и есть самозванец, который должен притвориться, что знает слово, чтобы остаться в игре. Теперь каждый игрок должен задавать друг другу конкретные вопросы, пытаясь выяснить, кто знает слово, а кто нет.

Когда группа думает, что нашла самозванца, они могут проголосовать за его исключение. Если они правы, они побеждают. В противном случае побеждает самозванец. Это весело, соревновательно и одна из лучших локальных многопользовательских игр для iOS на одном устройстве!

Battle Golf

Battle Golf - это многопользовательская спортивная игра, полная юмора, где два гольфиста, стоящие друг напротив друга через озеро, должны забить свой мяч в любую лунку, которая появится на экране. В озере будут появляться животные и маленькие острова, бросая вам вызов быстро забить свой мяч в лунку, чтобы заработать очки.

Оба игрока могут играть на одном экране, пытаясь быстро переиграть друг друга. Однако, это пошаговая игра, поэтому вам нужно будет передать устройство своему другу для его хода.

Tsuro

Это настольная игра в цифровом формате, где игроки выбирают одну из трех плиток и размещают ее на игровом поле. Их фишка затем следует по созданному пути, желательно заканчивая на черной точке и не сталкиваясь с другими игроками или не сходя с поля.

Tsuro имеет очень простой вид и отлично подходит как для молодых, так и для старших людей. Эта классическая настольная игра может поддерживать до 8 игроков онлайн, а также на одном устройстве.

Это одна из лучших локальных многопользовательских игр для iPad, потому что большой экран делает ее еще лучше!

Ludo King

Ludo King приносит классическую настольную игру на ваш мобильный телефон. И точно так же, как в оригинальной настольной игре, вы и ваши друзья можете по очереди играть на одном устройстве. Проще говоря, Ludo King - это цифровая замена доске.

В дополнение к этому игра также позволяет игрокам присоединяться к комнате и играть онлайн. Вы можете создать комнату для своих друзей или даже присоединиться к случайной и играть с незнакомыми игроками.

2 3 4 Player Games

2 3 4 Player Games предлагает огромное разнообразие мини-игр в одном приложении. Игра меняется в зависимости от количества игроков, предлагая лучшее исходя из того, сколько человек собралось играть.

В ней более 20 мини-игр, а также командный турнир на 4 игрока. От шутеров до рыбалки - каждый найдет что-то для себя!

Эта коллекция идеально подходит для семейного отдыха, игрового вечера или любого другого случая. Вы можете наслаждаться играми на одном устройстве, что создает довольно интересный игровой процесс.

MONOPOLY

Все уже знают и слышали про Монополию раньше. Мобильная версия игры не только хранит все ваши фишки в одном месте, но и является более короткой игрой, в которую можно играть, передавая устройство по кругу, с членами вашей семьи или друзьями.

Есть множество различных наборов правил, карт и множество персонажей - классика, хорошо переработанная.

Если вы хотите играть в MONOPOLY, но вас сдерживает длительность одного раунда, не волнуйтесь. Мобильная версия намного быстрее, чем настольная игра, и вы также можете добавить множество домашних правил, чтобы сделать раунды намного более сложными и быстрыми.

King of Opera

Король Оперы - это отличная игра для тех, кто любит соревноваться, но не хочет насилия и реальных драк. Она сочетает в себе сражения с музыкой.

В этой игре до четырех игроков могут управлять оперными певцами, которые пытаются столкнуть соперников со сцены, чтобы получить всю славу. Они могут делать это, поддерживая ритм и используя свою силу прожектора, чтобы сбросить других. Это веселая игра с уникальной тематикой.

Игра противопоставит вас вашим друзьям и проверит, насколько крепкой является связь между вами. Звучит весело, но скрытая в ней конкуренция заставляет задуматься.

2 Player Games: the Challenge

2 Player Games - это набор простых и классических игр, в которые можно играть прямо на мобильном устройстве. С пинг-понгом, войной спиннеров, воздушным хоккеем, змейкой, бильярдом, пенальти и сумо - есть множество быстрых игр в этом выборе.

Графика чистая, что позволяет игрокам легко понять, что они видят, и сразу же начать игру.

Это хороший вариант для вашего телефона, если вы регулярно хотите играть в маленькие игры вместе с друзьями или семьей.

Fruit Ninja

Вы знали, что в Fruit Ninja есть режим на двоих на одном экране? Вы можете сразиться с другим игроком, разрезая фрукты на время в надежде получить более высокий счет, чем ваш соперник напротив.

Хотя в многопользовательском режиме может стать немного сложнее, игра очень веселая и предлагает настоящий локальный многопользовательский опыт, что делает ее одной из лучших локальных игр для iOS на одном устройстве.

Heads Up!

Heads Up! - это практически обратная игра Out of the Loop. Цель игры заключается в том, чтобы один игрок угадал слово или фразу, отображаемую на экране их устройства, которую они не могут видеть, а другие игроки подсказывают с помощью жестов, слов (кроме самой подсказки) или звуков.

Эта игра одна из самых веселых локальных многопользовательских игр для iOS, и если вы любите испытания вместе с друзьями, вы должны попробовать эту игру.

Badland

Эта очень красивая и атмосферная игра неоднократно получала награды и номинации в App Store. Первая часть BADLAND часто продается со скидкой, иногда приложение даже доступно бесплатно.

Вы можете попробовать играть в Badland с двумя, тремя или даже четырьмя друзьями. Каждый игрок получает свой собственный угол экрана для управления существами определенного цвета. Остальной игровой процесс не отличается от одиночного режима.

Mini Militia - Doodle Army 2

Для тех, кто еще не пробовал, Mini Militia - это 2D боевая игра. Одновременно могут играть до 6 человек. Игра предлагает более 20 карт для исследования и широкий выбор мощного оружия, так что вы можете загрузить свой арсенал для битвы.

А если вы захотите поиграть офлайн, то можете перейти в режим выживания, чтобы скоротать время.

Ice Rage

Ice Rage - это хоккейная боевая игра, в которую можно играть вместе с другом. В какой-то момент Ice Rage стала номером один в чартах спортивных игр в 70 разных странах мира.

Это аркадная хоккейная игра с двумя персонажами с каждой стороны: вратарем и нападающим, которых можно выбрать из десятков персонажей, отличающихся внешностью и характеристиками.

Вы можете играть как в одиночном, так и в многопользовательском режиме.

